Μπραντ Πιτ: Έφτασε στην Ύδρα μια μέρα νωρίτερα με το πλοίο της γραμμής

Ο Μπραντ Πιτ, πριν λίγες ώρες, ήρθε στην Ελλάδα και έφυγε για την όμορφη Ύδρα. Ωστόσο, πριν φύγει για το νησί διέμενε στην Αθήνα σε Airbnb.

Η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Ο διάσημος ηθοποιός έφτασε στην Ύδρα με ταχύπλοο σκάφος από το Μετόχι μαζί με ολόκληρη ομάδα σωματοφυλάκων, ενώ είναι πολύ πιθανόν να μείνει τελικά σε βίλα Έλληνα κροίσου. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μπραντ Πιτ έφτασε με το πλοίο της γραμμής, το οποίο είχε ναυλωθεί για την άφιξη του.

Μπραντ Πιτ: Μαζί του είναι η αγαπημένη του

Στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά ακούστηκε κιόλας ότι στο νησί φτάνει με θαλαμηγό η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να υποδεχτεί τον Μπραντ Πιτ και είναι πιθανό να περάσει στο νησί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

The Riders: Τι θα δούμε στην ταινία

Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.