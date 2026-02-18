magazin
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Μπραντ Πιτ: Φτάνει σε λίγες ώρες στην Ύδρα – Οι προετοιμασίες των ντόπιων
Fizz 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:50

Μπραντ Πιτ: Φτάνει σε λίγες ώρες στην Ύδρα – Οι προετοιμασίες των ντόπιων

Ο Μπραντ Πιτ αναμένεται στην Ύδρα μέσα στα επόμενα 24ωρα, όπου θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του με τίτλο «The Riders».

Σύνταξη
Ο Μπραντ Πιτ ετοιμάζεται να βρεθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο όμορφο νησί του Σαρωνικού, με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου.

Μπραντ Πιτ: Η Ύδρα στο «πόδι» για την υποδοχή του

Τις τελευταίες μέρες εκτελούνται δρομολόγια Πειραιάς – Υδρα με ferry boat ανοιχτού τύπου, από τα οποία εκφορτώνονται στην Υδρα μηχανήματα και σκηνικά, αναλογικά τεραστίων διαστάσεων.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, εντύπωση προκάλεσαν τα ελικοφόρα ταχύπλοα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε αβαθή ύδατα, ελώδεις εκτάσεις κ.λπ.

«Για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παραγωγής, θα ανοίξουν εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει πιο νωρίς η σεζόν. Τα άτομα που θα έρθουν από την παραγωγή της ταινίας του Μπραντ Πιτ θα είναι μερικές εκατοντάδες», τονίζει στο newsit.gr ο δήμαρχος της Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης.

Ο Δήμος «υποσχέθηκε» πως θα σταθεί αρωγός όπου χρειαστεί, κυρίως σε ζητήματα αδειοδοτήσεων και χρήσης δημοτικών χώρων. «Θα συνδράμουμε όπως μπορούμε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια παραγωγή προσδίδει αξία όχι μόνο στην Ύδρα αλλά και στη χώρα γενικότερα. Όπου μας ζητήσουν συνδρομή, θα τη δίνουμε», σημειώνει.

The Riders: Τι θα δούμε στην ταινία

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Ο ρόλος του Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι
Προβλήματα 18.02.26

Σάια ΛαΜπεφ: Εθισμός, εμπλοκή σε καυγά, σύλληψη, φυλάκιση, επιστροφή στο πάρτι

Ο ηθοποιός Σάια ΛαΜπεφ επιστρέφει αμέσως στο αποκριάτικο πάρτι του Mardi Gras, στη Νέα Ορλεάνη, μετά την αποφυλάκισή του κι αφού είχε συλληφθεί για καυγά και σωματική βία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;
Reality Check 18.02.26

Inside America’s Next Top Model: Γιατί η Τάιρα Μπανκς δέχτηκε να μιλήσει ανοιχτά στην κάμερα;

Το νέο ντοκιμαντέρ πηγαίνει πίσω στην ταραχώδη πορεία του America’s Next Top Model, με την Τάιρα Μπανκς να μιλά χωρίς όρους για τα λάθη, τις αντιδράσεις και το ενδεχόμενο επιστροφής

Σύνταξη
«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη
2010 17.02.26

«Σε παρακαλώ, Τζέφρι»: Η Σάρα Φέργκιουσον παρακαλούσε τον Έπσταϊν να την «κάνει οικιακή βοηθό» του μετά την πρώτη του καταδίκη

«Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν με κάνεις την οικιακή σου βοηθό. Είμαι απόλυτα ικανή και έχω απεγνωσμένα ανάγκη τα χρήματα», φέρεται να έγραφε το 2010 η Σάρα Φέργκιουσον στον καταδιακασμένο παιδοβιαστή και μαστροπό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»
Debate 17.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για το ράντσο των 4,7 εκατ. και αμφισβήτηση του διαδικτυακού εράνου – «Προσβολή»

Η είδηση ότι ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την οικογένειά του σε δεινή οικονομική θέση πυροδότησε μια από τις πιο έντονες ψηφιακές διαμάχες των τελευταίων ετών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» – Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα
Σοφός 17.02.26

Ο Ίαν ΜακΚέλεν «έχει αποδεχτεί ότι δεν είναι αθάνατος» - Το συμβάν που τον έφερε αντιμέτωπο με τη θνητότητα

«Έχω αποδεχτεί ότι δεν είμαι αθάνατος», δήλωσε ο υποψήφιος για Όσκαρ για τον ρόλο του στον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, Ίαν ΜακΚέλεν. «Ωστόσο, εξακολουθώ να λειτουργώ».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε
Φιλία, αγάπη 16.02.26

Παιδιά, η γυναικεία φιλία υπάρχει – Η Σίνθια Ερίβο απαντά στις φήμες περί ερωτικής σχέσης με την Αριάνα Γκράντε

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Σίνθια Ερίβο αναφέρθηκε στις «παράξενες» εικασίες ότι είναι ερωμένη της συμπρωταγωνίστριας της στο «Wicked», Αριάνα Γκράντε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία
Στα Διαβατά 18.02.26

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 11:30, ενώ κατακαίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης που βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
Δύσκολες και τεταμένες 18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

