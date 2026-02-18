Μπραντ Πιτ: Φτάνει σε λίγες ώρες στην Ύδρα – Οι προετοιμασίες των ντόπιων

Ο Μπραντ Πιτ ετοιμάζεται να βρεθεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο όμορφο νησί του Σαρωνικού, με αφορμή τα γυρίσματα της νέας ταινίας, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου.

Μπραντ Πιτ: Η Ύδρα στο «πόδι» για την υποδοχή του

Τις τελευταίες μέρες εκτελούνται δρομολόγια Πειραιάς – Υδρα με ferry boat ανοιχτού τύπου, από τα οποία εκφορτώνονται στην Υδρα μηχανήματα και σκηνικά, αναλογικά τεραστίων διαστάσεων.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου, εντύπωση προκάλεσαν τα ελικοφόρα ταχύπλοα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε αβαθή ύδατα, ελώδεις εκτάσεις κ.λπ.

«Για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παραγωγής, θα ανοίξουν εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει πιο νωρίς η σεζόν. Τα άτομα που θα έρθουν από την παραγωγή της ταινίας του Μπραντ Πιτ θα είναι μερικές εκατοντάδες», τονίζει στο newsit.gr ο δήμαρχος της Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης.

Ο Δήμος «υποσχέθηκε» πως θα σταθεί αρωγός όπου χρειαστεί, κυρίως σε ζητήματα αδειοδοτήσεων και χρήσης δημοτικών χώρων. «Θα συνδράμουμε όπως μπορούμε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια παραγωγή προσδίδει αξία όχι μόνο στην Ύδρα αλλά και στη χώρα γενικότερα. Όπου μας ζητήσουν συνδρομή, θα τη δίνουμε», σημειώνει.

The Riders: Τι θα δούμε στην ταινία

Πρόκειται για διεθνή κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ.

Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Ο ρόλος του Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.