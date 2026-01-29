Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του

Ο Μπρατ Πιτ δεν είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, ο διάσημος ηθοποιός θα έρθει για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του στα τέλη Φεβρουαρίου.

Για το ταξίδι του ηθοποιού στην Ύδρα μίλησε ο Δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του

«Ο Μπραντ Πιτ έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το «Σοφία Λόρεν», «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας.

Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο.

Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε το Φεβρουάριο.»

Ύδρα: Οι προετοιμασίες του νησιού για τα γυρίσματα

«Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή.

Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα.

Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό» αποκάλυψε ο Γιώργος Κουκουδάκης.