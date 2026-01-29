magazin
10.01.2026 | 08:54
Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό – Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του
Fizz 29 Ιανουαρίου 2026, 09:51

Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του

Ο Μπραντ Πιτ θα επισκεφθεί τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Ύδρα.

Σύνταξη
Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Ο Μπρατ Πιτ δεν είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, ο διάσημος ηθοποιός θα έρθει για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του στα τέλη Φεβρουαρίου.

Για το ταξίδι του ηθοποιού στην Ύδρα μίλησε ο Δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.

Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του

«Ο Μπραντ Πιτ έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το «Σοφία Λόρεν», «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας.

Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο.

Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα.

Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε το Φεβρουάριο.»

Ύδρα: Οι προετοιμασίες του νησιού για τα γυρίσματα

«Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή.

Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα.

Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό» αποκάλυψε ο Γιώργος Κουκουδάκης.

Economy
ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

ΕΒΕΑ: Αίτημα για 120 δόσεις στα χρέη και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας

Υπέρταση: Ο πιο αποτελεσματικός φυσικός τρόπος να τη ρίξουμε

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Aluminium Dunkerque: Η Metlen στη μάχη της εξαγοράς του μεγαλύτερου χυτηρίου της Ευρώπης

Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
Ανοσογνωσία 28.01.26
Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια

«Πολλοί νομίζουν ότι οι άνθρωποι αυτοί λένε ‘είμαι καλά’ επειδή αρνούνται να δουν την αλήθεια. Δεν είναι όμως άρνηση. Είναι μέρος της ίδιας της ασθένειας», δήλωσε μεταξύ άλλων η Έμα Χέμινγκ για την κατάσταση του Μπρους Γουίλις

Σύνταξη
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»
Χρόνια πολλά! 28.01.26
Ελένη Μενεγάκη: Η κόρη της Βαλέρια έγινε 18 χρονών – «Μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια»

Η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να ευχηθεί στην αγαπημένη της κόρη Βαλέρια για τα 18α γενέθλια της, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα καρουζέλ με μοναδικές φωτογραφίες.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου
«Δεν είχα ιδέα» 28.01.26
Η Ντοβ Κάμερον «φορούσε μόνο μια φαρδιά μπλούζα» όταν ο Νταμιάνο Ντάβιντ της έκανε πρόταση γάμου

Οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον αρραβώνα των Ντοβ Κάμερον και Νταμιάνο Ντάβιντ, δεν τραβήχτηκαν την ώρα της πρότασης γάμου, όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Σύνταξη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Λόγω εγκυμοσύνης; 28.01.26
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Σύνταξη
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Fizz 28.01.26
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

Σύνταξη
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη
«Η θλιβερή αλήθεια» 27.01.26
Η σπάνια δημόσια εμφάνιση των Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και Μάθιου Μπρόντερικ μαζί με τα 3 παιδιά τους στη Νέα Υόρκη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και ο Μάθιου Μπρόντερικ έχουν κρατήσει τα παιδιά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια εμφανίζονται μαζί τους σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Σύνταξη
Αρνητικό ρεκόρ – Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια
Fizz 27.01.26
Αρνητικό ρεκόρ - Ένα εισιτήριο όλο κι όλο πουλήθηκε στην Αγγλία για την ταινία της Μελάνια

Το ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια αντιμετωπίζει δυσκολίες στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς οι ειδικοί παραδέχονται ότι οι πωλήσεις είναι «χαμηλές».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Ταινίες στην Ευρώπη 27.01.26
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»

Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση

Σε πρόσκληση προγραμματικού διαλόγου προς τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά προχωρά ο Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Το «προσκλητήριο» του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι διεργασίες στην προοδευτική αντιπολίτευση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26
Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις
Εργατικό δυστύχημα 29.01.26
Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις

Το «κακό» ήταν θέμα χρόνου να συμβεί στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα - Πολύμηνη διαρροή προπανίου σε βάθος 60 εκατοστών κάτω από το έδαφος εντόπισαν τα στελέχη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
Πέρα από τις δηλώσεις 29.01.26
Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα στο Ιράν; - Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων

Οι κινήσεις των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή αποτελούν πιο αξιόπιστο δείγμα για τις προθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν από τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» – Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά
Fizz 29.01.26
«Είμαι μητέρα όλη την ενήλικη ζωή μου» - Η Κέιτ Χάντσον σχολιάζει το ότι έκανε πολύ νωρίς παιδιά

«Είμαι μητέρα από τα 23 μου — γέννησα τον μεγαλύτερο γιο μου, Ράιντερ, πολύ νέα και είχα παιδιά όλη μου την ενήλικη ζωή — και τώρα η κόρη μου έγινε 6 ετών και είναι η πρώτη φορά που δεν έχω ένα πολύ μικρό παιδί και μπορώ να αφοσιωθώ στην καριέρα μου» δήλωσε η Χάντσον.

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα
Ελλάδα 29.01.26
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στις εργάτριες που σκοτώθηκαν στη Βιολάντα

Βαρύ είναι το πένθος για τις οικογένειες των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στο εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Σήμερα οι πρώτες τρεις κηδείες, την Παρασκευή οι άλλες δύο

Σύνταξη
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό
Europa League 29.01.26
Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν, με το μυαλό στους 7 οπαδούς που «έφυγαν» – Δύσκολη αποστολή με τη Ρόμα για τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ στη σκιά της τραγωδίας στη Ρουμανία φιλοξενείται από τη Λιόν (29/1, 22:00) και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ρόμα για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29.01.26
Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Καλλιθέα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος των επτά ημερών που έχασε τη ζωή του
Τραγωδία 29.01.26
Δεν εντοπίστηκαν ίχνη κακοποίησης στο βρέφος που έχασε τη ζωή του στην Καλλιθέα - Τι δήλωσαν οι γονείς

Γιατί οι γονείς το μετέφεραν αρχικώς σε ιατρείο μικρών ζώων στην Καλλιθέα - Επί 40 λεπτά οι γιατροί στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» προσπαθούσαν μάταια να το επαναφέρουν

Σύνταξη
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων
Κόσμος 29.01.26
Κίνα: Εκτελέστηκαν 11 μέλη διαβόητης φατρίας που ενέχονταν σε σειρά εγκλημάτων

Δικαστήριο στην επαρχία Zhejiang στην Κίνα καταδίκασε τα μέλη της μαφιόζικης οικογένειας Ming για εγκλήματα όπως ανθρωποκτονία, παράνομη κράτηση, απάτη και λειτουργία χαρτοπαικτικών λεσχών

Σύνταξη
Καιρός: Η κακοκαιρία Kristin χτυπά με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Θα επηρεαστεί και η Αττική
Έκτακτο δελτίο 29.01.26
Συναγερμός για την κακοκαιρία Kristin: Αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Θα επηρεαστεί και η Αττική

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει σήμερα ο καιρός - Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για την κακοκαιρία Kristin

Σύνταξη
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας
Ανάρτηση 29.01.26
Φίλιπ Γκλας: Ακυρώνει την πρεμιέρα της παράστασης «Lincoln» στο Kennedy Center λόγω της νέας ηγεσίας

«Η Συμφωνία αρ. 15 είναι ένα πορτρέτο του Αβραάμ Λίνκολν και οι αξίες του Kennedy Center σήμερα βρίσκονται σε άμεση σύγκρουση με το μήνυμα της Συμφωνίας», δήλωσε ο Γκλας σε ανάρτησή του στο X την Τρίτη

