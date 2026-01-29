Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του
Ο Μπραντ Πιτ θα επισκεφθεί τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Ύδρα.
- Συνελήφθη 28χρονος για επίθεση σε ζευγάρι που έκανε ανάληψη από ΑΤΜ
- Εκτέλεση θανατοποινίτη στο Τέξας – Η πρώτη του 2026 στις ΗΠΑ
- Just Eat: Λανσάρει βοηθό με τεχνητή νοημοσύνη για παραγγελίες φαγητού
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
Ο Μπρατ Πιτ δεν είναι η πρώτη φορά που θα επισκεφθεί την Ελλάδα. Αυτή τη φορά, ο διάσημος ηθοποιός θα έρθει για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του στα τέλη Φεβρουαρίου.
Για το ταξίδι του ηθοποιού στην Ύδρα μίλησε ο Δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης στην εκπομπή Happy Day του ALPHA.
Μπραντ Πιτ: Στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του
«Ο Μπραντ Πιτ έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς.
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το «Σοφία Λόρεν», «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας.
Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο.
Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα.
Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε το Φεβρουάριο.»
Ύδρα: Οι προετοιμασίες του νησιού για τα γυρίσματα
«Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή.
Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα.
Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό» αποκάλυψε ο Γιώργος Κουκουδάκης.
- Μπραντ Πιτ: Έρχεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του
- ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης καλεί Φάμελλο και Χαρίτση
- Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
- Ωρολογιακή βόμβα η Βιολάντα – Αμείλικτα ερωτήματα, εγκληματικές παραλείψεις
- Συνελήφθη 28χρονος για επίθεση σε ζευγάρι που έκανε ανάληψη από ΑΤΜ στη Σταδίου
- Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα: Σπουδαίο παιχνίδι στο ΣΕΦ με… φόντο την τετράδα
- Πόσο πωλείται η χρυσή λίρα – Νέο ρεκόρ τιμής
- Ιράν: Προετοιμάζουν οι ΗΠΑ νέο χτύπημα; – Τι δείχνουν φωτογραφίες για τις κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις