Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15 Αυγούστου 2025 | 08:00

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Spotlight

Το 2025 είναι μια χρονιά που όποια… πέτρα και να σήκωνες θα έβλεπες το όνομά του. Η επί οκτώ χρόνια δικαστική κόντρα του με την Αντζελίνα Τζολί, η σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν, η προώθηση της ταινίας F1 ήταν μερικά από τα θέματα που δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον Μπραντ Πιτ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, η χρονιά που διανύουμε, είχε και άσχημες ειδήσεις για τον 61χρονο σταρ του Χόλιγουντ. Κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής του περιοδείας στο πλαίσιο του φιλμ F1 τον περασμένο Ιούνιο, άγνωστοι μπήκαν στη βίλα του στην περιοχή Λος Φελίξ, τη λεηλάτησαν και έκλεψαν αντικείμενα αξίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brad Pitt (@bradpittofflcial)

Δύο μήνες μετά, οι Αρχές του Λος Άντζελες έκαναν γνωστό ότι συνέλαβαν δύο άνδρες που φέρεται να έχουν σχέση με τη διάρρηξη στο σπίτι του Μπραντ Πιτ.

Οι 18χρονοι Τζακουόρι ‘Αρμαν Γουάτσον και Ντάμαρι Ζαΐρ Τσαρλς, τέθηκαν υπό κράτηση με κατηγορίες για διάρρηξη πρώτου βαθμού και με επιβαρυντικό παράγοντα, επειδή φέρεται να διέπραξαν την πράξη σε συνεργασία με άλλο άτομο. Φέρεται επίσης να είχαν στοχοποιήσει και άλλη κατοικία στην κομητεία Όραντζ στην Καλιφόρνια, στις 7 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, οι δύο άνδρες κρατούνται χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Αν κριθούν ένοχοι, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και έξι χρόνια. Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη ομάδας που διέπραττε διαρρήξεις σε διάφορες κατοικίες στην νότια Καλιφόρνια.

Η διάρρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:30 μμ, σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος ‘Αντζελες, όταν οι δράστες «μπήκαν στην έπαυλη από το μπροστινό παράθυρο, λεηλάτησαν τον χώρο και έφυγαν παίρνοντας διάφορα αντικείμενα».

Η υπόθεση προστίθεται σε ένα κύμα διαρρήξεων σε κατοικίες διασημοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Λος ‘Αντζελες το 2025. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, οι Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν έπεσαν θύματα αντίστοιχης επίθεσης, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στα NBC News, ABC News και TMZ, οι δράστες έσπασαν τζάμι πόρτας ή παραθύρου πριν λεηλατήσουν τον χώρο και διαφύγουν.

// Κεντρική φωτογραφία:  Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν στην Αγγλία (xIMAGO/EveryxSecondxMediax)

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Vita.gr
Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

Διακοπές: Το «φάρμακο» που χρειαζόμαστε όλοι!

World
Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

inWellness
inTown
«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική
Όλα όσα λέει 14.08.25

«Με τύλιξαν σε μία κόλλα χαρτί»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης απαντά για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική

Μέσω του δικηγόρου του, ο Γιώργος Μαζωνάκης μίλησε για τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική, «δείχνοντας» πρόσωπο από το οικογενειακό του περιβάλλον.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική
InView 14.08.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης εισήχθη το μεσημέρι της Πέμπτης σε δημόσια ψυχιατρική κλινική, όπου και νοσηλεύεται, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μεταφερθεί σε ιδιωτική.

Σύνταξη
«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του
TikTok 14.08.25

«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης, που απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του, ανέβασε ένα άκρως χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok - όμως υπήρχαν και αντιδράσεις.

Σύνταξη
Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια
Τίμιος 14.08.25

Το Stranger Things, η επιτυχία και η εξαφάνιση: Ο Ντακρέ Μοντγκόμερι ζει τη δική του αλήθεια

Σε συνέντευξή του, ο σταρ του Stranger Things Ντακρέ Μοντγκόμερι εξήγησε τους λόγους που αποφάσισε να μείνει μακριά από το Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια. Και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα με αυτό, αφού πληρώνει το ενοίκιό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μάρτιν σταμάτα!» – Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο
Μηδέν-εκατό 14.08.25

«Μάρτιν σταμάτα!» - Όταν ο Σκορσέζε σκέφτηκε να αγοράσει όπλο για να απειλήσει το κινηματογραφικό στούντιο

Οι προτεινόμενες (από την παραγωγή) αλλαγές στην ταινία του «Ο Ταξιτζής» εξόργισαν τόσο τον Μάρτιν Σκορσέζε, που απείλησε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της
Showgirl 14.08.25

Η τρίτη «ζωή» της Τέιλορ Σουίφτ – H pop star στην πιο σέξι εποχή της

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του The Life of a Showgirl, η 35χρονη Τέιλορ Σουίφτ έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες και υλικό από τη νέα της δισκογραφική δουλειά. Και φαίνεται ότι ήρθε ο καιρός να μπει στη σέξι περίοδό της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση
Family drama 14.08.25

Γουίλιαμ εναντίον Χάρι: Ένας θρόνος, δύο αδέρφια και μια εκκωφαντική πτώση

Ο πρίγκιπας Χάρι βλέπει τις προσπάθειές του να πέφτουν σταδιακά στο κενό, την ίδια στιγμή που ο αδερφός του πρίγκιπας Γουίλιαμ εδραιώνει τη θέση του και τη δημοφιλία του στο βρετανικό κοινό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο
Βίντεο 13.08.25

Τζέισον Μομόα: Αποκάλυψε ποια ήταν η εμπειρία που τον έκανε να «κόψει» μια για πάντα το τσιγάρο

«Είχα πεθάνει. Έχω δοκιμάσει ξανά και ξανά, αλλά δεν τα κατάφερα. Τα παράτησα», είπε ο Τζέισον Μομόα για τη στιγμή της ζωής του που τον έκανε να πάψει να καπνίζει.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ
«Είμαστε κορίτσια» 13.08.25

Η Τζένιφερ Άνιστον αποκαλύπτει ότι συζητά με τη Γκουίνεθ Πάλτροου για τον πρώην τους, Μπραντ Πιτ

Η Τζένιφερ Άνιστον σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair δήλωσε ότι η ίδια και η συνάδελφός της, Γκουίνεθ Πάλτροου, εξακολουθούν να συζητούν για τον κοινό τους πρώην, Μπραντ Πιτ, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στις σχέσεις των σταρ του Χόλιγουντ.

Σύνταξη
Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»
«Ήμουν πληγωμένη» 13.08.25

Η αντίδραση της Σάρα Φέργκιουσον στην απιστία του πρίγκιπα Άντριου με «περισσότερες από 12 γυναίκες»

Ένα νέο βιβλίο αναφέρει επίσης ότι η Φέργκιουσον συνειδητοποίησε γρήγορα ότι ήταν προορισμένη να γίνει «χήρα της ακτής» και ότι αυτό «την πόνεσε πολύ».

Σύνταξη
Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»
Τι είπατε; 13.08.25

Η Κριστίν Ντέιβις αποκάλυψε ποια συνάδελφός της από το SATC την κατηγόρησε για «σωματική δυσμορφία»

Η σταρ της σειράς SATC και του And Just Like That, Κρίστιν Ντέιβις, πρόσθεσε ότι οι συζητήσεις για το σώμα της εκείνη την εποχή την οδήγησαν σε «διαταραγμένη διατροφή».

Σύνταξη
«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Σύνταξη
Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Δήμητρα Σκούφου
Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

Ναταλία Διονυσιώτη
«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Σύνταξη
Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Σύνταξη
Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά που καίει από την Τρίτη στο βόρειο τμήμα της χώρας
«Σάρωσε τα πάντα» 15.08.25

Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο Μαρόκο

«Οι ζωές μας έχουν ανατραπεί. Η φωτιά σάρωσε τα πάντα», δηλώνουν κάτοικοι στο βόρειο Μαρόκο για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη και συνεχίζει να καίει δασική έκταση και καλλιέργειες.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

