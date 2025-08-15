Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Το 2025 είναι μια χρονιά που όποια… πέτρα και να σήκωνες θα έβλεπες το όνομά του. Η επί οκτώ χρόνια δικαστική κόντρα του με την Αντζελίνα Τζολί, η σχέση του με την Ινές ντε Ραμόν, η προώθηση της ταινίας F1 ήταν μερικά από τα θέματα που δεν μπορούσαν να κρατήσουν τον Μπραντ Πιτ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, η χρονιά που διανύουμε, είχε και άσχημες ειδήσεις για τον 61χρονο σταρ του Χόλιγουντ. Κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής του περιοδείας στο πλαίσιο του φιλμ F1 τον περασμένο Ιούνιο, άγνωστοι μπήκαν στη βίλα του στην περιοχή Λος Φελίξ, τη λεηλάτησαν και έκλεψαν αντικείμενα αξίας.

Δύο μήνες μετά, οι Αρχές του Λος Άντζελες έκαναν γνωστό ότι συνέλαβαν δύο άνδρες που φέρεται να έχουν σχέση με τη διάρρηξη στο σπίτι του Μπραντ Πιτ.

Οι 18χρονοι Τζακουόρι ‘Αρμαν Γουάτσον και Ντάμαρι Ζαΐρ Τσαρλς, τέθηκαν υπό κράτηση με κατηγορίες για διάρρηξη πρώτου βαθμού και με επιβαρυντικό παράγοντα, επειδή φέρεται να διέπραξαν την πράξη σε συνεργασία με άλλο άτομο. Φέρεται επίσης να είχαν στοχοποιήσει και άλλη κατοικία στην κομητεία Όραντζ στην Καλιφόρνια, στις 7 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, οι δύο άνδρες κρατούνται χωρίς τη δυνατότητα καταβολής εγγύησης. Αν κριθούν ένοχοι, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινή φυλάκισης έως και έξι χρόνια. Οι αρχές πιστεύουν ότι οι δύο συλληφθέντες ήταν μέλη ομάδας που διέπραττε διαρρήξεις σε διάφορες κατοικίες στην νότια Καλιφόρνια.

Η διάρρηξη σημειώθηκε γύρω στις 10:30 μμ, σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος ‘Αντζελες, όταν οι δράστες «μπήκαν στην έπαυλη από το μπροστινό παράθυρο, λεηλάτησαν τον χώρο και έφυγαν παίρνοντας διάφορα αντικείμενα».

Η υπόθεση προστίθεται σε ένα κύμα διαρρήξεων σε κατοικίες διασημοτήτων στην ευρύτερη περιοχή του Λος ‘Αντζελες το 2025. Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, οι Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν έπεσαν θύματα αντίστοιχης επίθεσης, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που μίλησαν στα NBC News, ABC News και TMZ, οι δράστες έσπασαν τζάμι πόρτας ή παραθύρου πριν λεηλατήσουν τον χώρο και διαφύγουν.

// Κεντρική φωτογραφία: Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν στην Αγγλία (xIMAGO/EveryxSecondxMediax)