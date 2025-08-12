Ο Μπραντ Πιτ λάτρευε τη μητέρα του – Δεν έχει μιλήσει ακόμα για τον θάνατό της

Μπορεί ο Μπραντ Πιτ να είναι ένας A-lister, ωστόσο οι ρίζες του μπορούν να εντοπιστούν στο σταυροδρόμι της Αμερικής. Γεννήθηκε στο Σόνι της Οκλαχόμα το 1963 από τη Τζέιν και τον Γουίλιαμ Πιτ και μεγάλωσε στο Σπρίνγκφιλντ του Μισούρι μαζί με τα δύο αδέλφια του, Νταγκ και Τζούλι.

Το πλήρες όνομα του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού, Γουίλιαμ Μπράντλεϊ Πιτ, είναι φόρος τιμής στον πατέρα του. Ακολουθώντας την αγάπη του για την υποκριτική, φαίνεται ότι ο Μπραντ αγκάλιασε τις συμβουλές του συνονόματού του για να χαράξει τη λαμπρή πορεία της καριέρας του.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1962 και υποδέχτηκε τον Μπραντ λίγο αργότερα

Μιλώντας στο Parade το 2011, ο ηθοποιός θυμήθηκε ένα καθοριστικό μάθημα που πήρε από τον πατέρα του όταν δεν είχε καλή απόδοση σε ένα τουρνουά τένις. «Ο μπαμπάς μου ήρθε κατευθείαν κοντά μου και μου είπε: «Διασκεδάζεις;». Του είπα, ‘Όχι’. Και μου είπε, ‘Τότε μην το κάνεις’» είπει ο Μπραντ.

Και συνέχισε: «Νομίζω ότι αυτό μου έδωσε την ώθηση να μετακομίσω στην Καλιφόρνια με ένα κακοφτιαγμένο Datsun και μερικές εκατοντάδες δολάρια στην τσέπη μου. Ήταν το έναυσμα για να αναζητήσω έργα που είναι σημαντικά για μένα».

Ο Γουίλιαμ Άλβιν Πιτ και η Τζέιν Έτα Χίλχαουζ γνωρίστηκαν στο Πανεπιστήμιο Oklahoma Baptist. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1962 και υποδέχτηκε τον Μπραντ λίγο αργότερα. Η οικογένεια μετακόμισε στη Τούλσα και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Σπρίνγκφιλντ όπου μεγάλωσε ο Μπραντ και τα δύο μικρότερα αδέλφια του.

«Λοιπόν, ήταν το Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι, το οποίο είναι ένα μεγάλο μέρος τώρα, αλλά μεγαλώσαμε περιτριγυρισμένοι από χωράφια καλαμποκιού» δήλωσε ο Πιτ στο GQ το 2017. «Δέκα λεπτά έξω από την πόλη, αρχίζεις να μπαίνεις σε δάση και ποτάμια και τα βουνά Όζαρκ, μια εκπληκτική πολιτεία».

Ο πρωταγωνιστής του Fight Club έφυγε τελικά από την πόλη κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου του στο Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, όπου βρισκόταν μόλις λίγες εβδομάδες μακριά από την αποφοίτησή του με πτυχίο στη δημοσιογραφία.

Ο πατέρας του Μπραντ ζει ακόμα και σήμερα εκεί, μαζί με τον αδελφό και την αδελφή του, οι οποίοι έχουν επίσης τις δικές τους οικογένειες.

Οι Πιτ και το αίσθημα της προσφοράς

Μετά τη γέννηση του Μπραντ το 1963, ο Γουίλιαμ και η Τζέιν έφεραν στον κόσμο τον Νταγκ το 1966 και τη Τζούλι το 1969. Παρόλο που το μεγαλύτερο παιδί των Πιτ αποφάσισε να μετακομίσει στο Χόλιγουντ, διατήρησε στενό δεσμό με τα αδέλφια του, εν μέρει λόγω των κοινών τους παθών για τις επιχειρήσεις και τη φιλανθρωπία.

Καθώς ο Μπραντ έκανε το ξεκίνημά του στη βιομηχανία του θεάματος, ο Νταγκ ίδρυσε την εταιρεία υπολογιστών του, ServiceWorld Computer Center, το 1991. Μετά από μια συγχώνευση το 2013, ο αδελφός του ηθοποιού ανέλαβε ξανά την επιχείρηση το 2017 και σήμερα είναι γνωστή ως Pitt Technology Group. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Νταγκ ίδρυσε επίσης την επιχείρηση ακινήτων Pitt Development Group το 2014.

Εκτός από τις επιχειρηματικές του δράσεις, ίδρυσε τον οργανισμό Care to Learn για να βοηθήσει τους μαθητές και είναι πρεσβευτής καλής θέλησης της Τανζανίας από το 2010. Τόσο ο Νταγκ όσο και η Τζούλι συμμετέχουν επίσης στην WorldServe International – η οποία παρέχει βοήθεια σε πληθυσμούς στην Αφρική – όπου εκείνος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και εκείνη πρέσβειρα νερού.

Μια περήφανη μητέρα

Ο Μπραντ έχει το δικό του μερίδιο φιλανθρωπικού έργου, όπως όταν συνεργάστηκε με τα αδέλφια του για να δωρίσει 1 εκατομμύριο δολάρια σε ένα νοσοκομείο του Μιζούρι το 2009. Τα χρήματα βοήθησαν στο άνοιγμα μιας νέας πτέρυγας που πήρε το όνομα της μητέρας τους και ονομάζεται Jane Pitt Pediatric Cancer Center, όπου προσλήφθηκαν ο πρώτος παιδιατρικός ογκολόγος και αιματολόγος στην περιοχή του νοτιοδυτικού Μιζούρι, σύμφωνα με το CBS.

Μιλώντας στο WorldServe International το 2018, η Τζέιν μίλησε για την υπερηφάνεια της που βλέπει τα παιδιά της να είναι εκεί για τους άλλους.

«Είμαι πολύ περήφανη για όλα τα παιδιά μου. Βλέπουν μια ανάγκη και προσπαθούν να παρέμβουν και να την καλύψουν» είπε. «Είτε πρόκειται για μια καταστροφή στη Νέα Ορλεάνη, στην οποία βοήθησε ο Μπραντ, είτε για όλα αυτά που κάνει ο Νταγκ στην Τανζανία, είτε για το υπέροχο έργο της Τζούλι στην Αιθιοπία. Είναι ένα καταπληκτικό πράγμα».

Ο πατέρας του Μπραντ ήθελε να του δώσει «μια καλύτερη ζωή»

Σε αντίθεση με τον διάσημο γιο τους, οι γονείς του Μπραντ είχαν μια πιο ταπεινή επαγγελματική ζωή. Όπως ανέφερε η εφημερίδα Sydney Morning Herald, ο Γουίλιαμ είχε μια εταιρεία φορτηγών και η Τζέιν ήταν σχολική σύμβουλος.

Παρά το γεγονός ότι μετακόμισε μακριά από τις μεσοδυτικές πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας των είκοσι χρόνων του, ο ηθοποιός του Seven επανέφερε παιδικές αναμνήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Σε συνέντευξή του στο Parade το 2011, αποκάλυψε πώς ήταν ο πατέρας του όταν μεγάλωνε και εξέφρασε τον θαυμασμό του γι’ αυτόν.

«Ο μπαμπάς μου δούλευε πεντέμισι, έξι μέρες την εβδομάδα [ως στέλεχος εταιρείας φορτηγών] και μετά μας πήγαινε για ψάρεμα» είπε ο Μπραντ. «Το έκανε αυτό όλο το Σαββατοκύριακο και μετά ξεκινούσε πάλι τη δουλειά. Έχω τεράστια εκτίμηση γι’ αυτό τώρα που είμαι γονιός, γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνεις για να βρεις χρόνο για τα παιδιά σου. Ξέρω πόσο κουραστικό ήταν αυτό για εκείνον».

Ο Μπραντ αναφέρθηκε επίσης στην οικογενειακή του ζωή σε μια συζήτηση με τους New York Times το 2019, λέγοντας ότι ο πατέρας τον ενθάρρυνε λέγοντάς του «να είσαι ικανός, να είσαι δυνατός». Ο ηθοποιός έμαθε αργότερα ότι η προοπτική του Γουίλιαμ επηρεάστηκε από τη δική του ανατροφή.

«Είχε μεγαλώσει σε ακραίες δυσκολίες και φτώχεια, πάντα αποφασισμένος να μου δώσει μια καλύτερη ζωή από εκείνη που είχε εκείνος – και το κατάφερε. Προερχόταν από αυτό το στωικό είδος» δήλωσε το μέλος του καστ του Fury.

Τον περασμένο Ιούνιο, μόλις ένα μήνα πριν πεθάνει η Τζέιν, ο Μπραντ χαιρέτησε τη μαμά του μέσα από την εκπομπή Today, λέγοντας στη δημοσιογράφο Σαβάνα Γκάθι: «Πρέπει να πω ένα γεια στη μαμά μου γιατί σε βλέπει κάθε πρωί»

Δεκατέσσερα εγγόνια

Αν και ο Γουίλιαμ και η Τζέιν έμειναν κυρίως μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχουν περπατήσει στο κόκκινο χαλί μαζί με τον γιο τους. Μια από αυτές τις σπάνιες στιγμές ήταν όταν ο Μπραντ, η τότε σύζυγός του Αντζελίνα Τζολί και οι γονείς του παρακολούθησαν μαζί τα Όσκαρ το 2012.

Δύο χρόνια αργότερα, οι γονείς του Μπραντ τον συνόδευσαν στην πρεμιέρα της βιογραφικής πολεμικής δραματικής ταινίας Unbroken (Αλύγιστος) που σκηνοθέτησε η Τζολί, αλλά δεν μπόρεσε να παρευρεθεί η ίδια, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter. Ο Μπραντ και οι γονείς του περπάτησαν στο κόκκινο χαλί μαζί με τρία από τα παιδιά του.

Το TMZ ήταν το πρώτο που μετέδωσε ότι η Τζέιν πέθανε στα 84 της χρόνια, αφού η κόρη του Νταγκ, η Σίντνεϊ, ανέβασε ένα αφιέρωμα στη γιαγιά της στο Instagram.

Παρουσιάζοντας φωτογραφίες της Τζέιν μέσα στα χρόνια, η Σίντνεϊ έγραψε: «Γλυκιά μου γιαγιά, Τζέιν Έτα, δεν ήμασταν ακόμα έτοιμοι να φύγεις, αλλά γνωρίζοντας ότι είσαι επιτέλους ελεύθερη να τραγουδήσεις, να χορέψεις και να ζωγραφίσεις ξανά, μας είναι λίγο πιο εύκολο». Συνέχισε να περιγράφει τη Τζέιν ως κάποια που «νοιαζόταν βαθιά για όλους και για όλα, χωρίς ερωτήσεις».

«Μπορούσε να συμβαδίζει και με τα 14 εγγόνια χωρίς να χάνει το ρυθμό της. Δεν υπήρχε όριο στην αγάπη που έδινε και όλοι όσοι τη γνώριζαν την ένιωθαν» έγραψε η Σίντνεϊ.

Ο Μπραντ Πιτ είχε στενό δεσμό με τη μητέρα του

Κατά καιρούς, η Τζέιν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες να βρεθεί στο προσκήνιο, ακόμη και χωρίς τον διάσημο γιο της.

Το 2002, συμμετείχε σε ένα ειδικό τμήμα στο Late Show με τον Ντέιβιντ Λέτερμαν με τίτλο «Η καλύτερη συμβουλή που έδωσα στο παιδί μου» μαζί με μαμάδες άλλων διασημοτήτων για τη Γιορτή της Μητέρας.

Όταν ήρθε η ώρα να αποκαλύψει η Τζέιν τη συμβουλή της προς τον Μπραντ, είπε: «Μην πιστεύεις όλα όσα διαβάζεις για σένα, γλυκιέ μου – στην πραγματικότητα, είσαι ένας κοντός, υπέρβαρος, φαλακρός τύπος».

Το 2020, η Τζέιν γιόρτασε τα 80α γενέθλιά της και ο Μπραντ προσέφερε την έπαυλή του έξω από τη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνιας για να φιλοξενήσει μια όμορφη, οικογενειακή συγκέντρωση.

Η Sun ανέφερε τότε ότι ο σταρ του Χόιγουντ είχε στείλει ιδιωτικό τζετ για να παραλάβει τη μητέρα και τον πατέρα του και είχε δώσει στους συγγενείς του τα κλειδιά της ιδιοκτησίας του στη Γκολέτα.

Η ανιψιά του Μπραντ, Σίντνεϊ Πιτ, έδωσε μια γεύση από τη φιέστα στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών της οικογένειας με ασορτί ρούχα στην παραλία. Στη συνέχεια έγραψε: «Στην καλύτερη γιαγιά που υπάρχει, χρόνια πολλά για τα 80ά γενέθλια. Δεν θα μπορούσα να σε αγαπώ περισσότερ!».

Τον περασμένο Ιούνιο, μόλις ένα μήνα πριν πεθάνει η Τζέιν, ο Μπραντ χαιρέτησε τη μαμά του μέσα από την εκπομπή Today, λέγοντας στη δημοσιογράφο Σαβάνα Γκάθι: «Πρέπει να πω ένα γεια στη μαμά μου γιατί σε βλέπει κάθε πρωί».

«Στην Τζέιν Πιτ» πρόσθεσε πριν της στείλει ένα μεγάλο φιλί. «Σ’ αγαπώ, μαμά».

Είναι άγνωστο αν η Τζέιν ήταν άρρωστη εκείνη την περίοδο. Ο Μπραντ δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη δήλωση για τον θάνατο της μητέρας του.

