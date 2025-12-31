Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.
Η τελευταία εννιαετία δεν ήταν και η πιο εύκολη για εκείνη. Από το 2016, όταν και αποφάσισαν με τον Μπραντ Πιτ να χωρίσουν, η ζωή της πέρασε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Η καριέρα της Αντζελίνα Τζολί μπήκε σε δεύτερο πλάνο, καθώς όλοι ασχολούνταν με τον «αιματηρό πόλεμο» των Brangelina.
Σκληρές δηλώσεις στον Τύπο, νομικές μάχες, νέες σχέσεις, ξεκατίνιασμα – το διαζύγιο των δύο σταρ του Χόλιγουντ τα είχε όλα και τα tabloids έτριβαν τα χέρια τους. Ωστόσο όλα αυτά σταδιακά δείχνουν να περνουν στο παρελθόν. Οι λεπτομέρειες του διαζυγίου της 50χρονης ηθοποιού με τον Μπραντ Πιτ τακτοποιήθηκαν, ο «πόλεμος των ροζέ» απομένει και η Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες.
Εδώ και μήνες, οι φήμες λένε ότι η Μαρία Κάλλας της καρδιάς μας σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να πουλήσει την εντυπωσιακή έπαυλή της στο Λος Άντζελες. Και τώρα πήγες αποκάλυψαν στο People ότι η Τζολί ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ενδιαφερόμενοι έχουν αρχίσει ήδη να βλέπουν το ακίνητο αξίας 25 εκατ. δολαρίων. «Είναι έτοιμη για μια ζωή μακριά από το Λος Άντζελες» είπε η πηγή στο People.
«Ποτέ δεν ήθελε να ζει μόνιμα στο Λος Άντζελες, ωστόσο δεν μπορούσε να φύγει εξαιτίας του διακανονισμού που είχε κάνει με τον Μπραντ Πιτ για την επιμέλεια των παιδιών τους» συμπλήρωσε.
Ποια θα είναι η επόμενη στάση της σταρ του Χόλιγουντ κανείς δεν ξέρει ακριβώς – ωστόσο κανείς δεν αποκλείει να φύγει όχι απλά από το Λ.Α. αλλά και από τις ΗΠΑ. «Κοιτάξει ακίνητα και στο εξωτερικό» τόνισε η πηγή.
Ωστόσο το νέο κεφάλαιο στη ζωή της θα πρέπει να περιμένει λίγο. Ότι είναι να κάνει η Αντζελίνα Τζολί θα συμβεί απο τις 12 Ιουλίου του 2026 και μετά,μ όταν οι Νοξ και Βιβιέν γίνουν 18 ετών.
* Η Αντζελίνα Τζολί στην προβολή της ταινίας Maria στο Λος Άντζελες τον Οκτώβριο του 2024 (REUTERS / Mario Anzuoni)
