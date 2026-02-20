magazin
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Μπραντ Πιτ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του στην Ύδρα – Οι βόλτες του ηθοποιού στο νησί
Μπραντ Πιτ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του στην Ύδρα – Οι βόλτες του ηθοποιού στο νησί

Ο Μπραντ Πιτ κατέφθασε χθες στο νησί του Σαρωνικού με το πλοίο της γραμμής μαζί με ένα γκρουπ 20 ατόμων για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Αέρας Hollywood πνέει στον Αργοσαρωνικό. Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο κινηματογραφικό στούντιο. Η άφιξη του Μπραντ Πιτ έχει προκαλέσει αναστάτωση και ενθουσιασμό σε εγχώρια και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Μπραντ Πιτ: Ευγενικός με casual look κυκλοφορεί στα σοκάκια του νησιού

Σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής, όπου έκανε την πρώτη εμφάνιση του ο διάσημος ηθοποιός.

Φωτογραφίες φαίνεται να τον έχουν απαθανατίσει με casual εμφάνιση, γυαλιά ηλίου, καπέλο και μία μεγάλη τσάντα στον ώμο. Ο ίδιος θα υποδυθεί τον Φρεντ Σκάλι, έναν πατέρα ο οποίος ταξιδεύει στην Ευρώπη, αναζητώντας την οικογένειά του, μετά από μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα που ανέτρεψαν τα πάντα.

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ θα είναι η βραβευμένη με Emmy Τζούλιαν Νίκολσον και η μικρή Κόκο Γκρίνστον.

Ο ηθοποιός ήταν ευγενικός με τους δημοσιογράφους, απευθύνοντας χαιρετισμό λέγοντας: «ευχαριστώ πολύ παιδιά».

Η μεγαλη παραγωγή και οι 4 σωσίες

Το συνεργείο της παραγωγής που συνοδεύει τον ηθοποιό αριθμεί περισσότερα από 300 άτομα, οι οποίοι έχουν φτάσει στο νησί του Αργοσαρωνικού εδώ και ημέρες.

Στενά δρομάκια, πλατείες και χαρακτηριστικά κτίρια αξιοποιούνται ως φυσικά πλατό για την ταινία που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα κρατήσουν περίπου 2 εβδομάδες στο νησί ενώ θα συνεχίσουν και στην Αθήνα. Μαζί με τον ηθοποιό στο νησί βρίσκονται και οι 4 σωσίες του, οι οποίες συμμετέχουν στην ταινία.

Παράλληλα με την άφιξη του σταρ, το ενδιαφέρον μονοπωλεί και η αναμενόμενη επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στην Ύδρα για το τριήμερο, όπου και προγραμματίζεται συνάντησή της με τον Πιτ.

Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

Τραμπ: «Στοπ» του Ανώτατου Δικαστηρίου στους δασμούς – Ο ίδιος μιλά για «ντροπή»

XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

XA: Πτώση 0,09% στον Γενικό Δείκτη – Πιέσεις στις τράπεζες και αναμονή αποτελεσμάτων

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»
RIP 20.02.26

Έρικ Ντέιν: Οι τελευταίες στιγμές του ΜακΣτίμι, η αυτοκτονία, η απώλεια φωνής – «Πρέπει να είσαι δυνατός»

Καθώς το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον αγαπημένο τηλεοπτικό γιατρό του Grey's Anatomy, τον ΜακΣτίμι, οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για τις τελευταίες ημέρες του Έρικ Ντέιν είναι σπαρακτικές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους
Νέες φωτογραφίες 20.02.26

Ο έκπτωτος πρίγκιπας Άντριου, ένα μωρό και μια μπάλα σε σχήμα γυναικείου στήθους

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου για παράβαση καθήκοντος - προτού τον αφήσουν ελεύθερο μετά από 12 ώρες. Οι σχέσεις του, όμως, με τον Τζέφρι Επστάιν είναι που προκαλούν ανατριχίλα στη Βρετανία.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
Fizz 20.02.26

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο - Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»
Αρχίζει νέα μάχη 19.02.26

Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»

Με την κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ να βρίσκεται στο κόκκινο, ο Ρόμεο ρίχνει λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά, κάνοντας like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»
O καλύτερος κακός 19.02.26

Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο Πίτερ Γκριν πέθανε από ακούσιο αυτοπυροβολισμό που προκάλεσε μοιραία αιμορραγία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού
«Υπηρέτης του Σατανά» 20.02.26

Κάρλο Μαρία Βιγκάνο: Ο αφορισμένος Αρχιεπίσκοπος είναι ο σύμβουλος του Μελ Γκίμπσον στο sequel της ταινίας Τα Πάθη του Χριστού

Από τον περασμένο Οκτώβριο ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ιταλία για τα γυρίσματα του φιλμ Η Ανάσταση του Χριστού - και έχει στο πλευρό του τον αφορισμένο Αρχιεπίσκοπο Κάρλο Μαρία Βιγκάνο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα
Αυτοκίνητο 20.02.26

Έλεγχοι για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές – Τι πρόστιμο θα πληρώσετε αν οδηγείτε με πάνω από 30 χλμ/ώρα

Ιδιαίτερα αυστηρός είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας για τα όρια ταχύτητας σε κατοικημένες περιοχές, καθώς υπήρξε μείωση του ορίου από τα 50 χλμ/ώρα στα 30 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Εκδικητικός και χυδαίος Γεωργιάδης απειλεί γιατρούς (βίντεο)

«Ο Γεωργιάδης λειτουργεί ως κανονικός ακροδεξιός προβοκάτορας που επενδύει στην ένταση - Να τον μαζέψει επιτέλους ο Μητσοτάκης», λέει ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης

Σύνταξη
Ισραήλ: Ο στρατός «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν – Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες
Δείτε βίντεο 20.02.26

Ο στρατός του Ισραήλ «σε επιφυλακή» λόγω Ιράν - Δεν έχουν αλλάξει οι οδηγίες προς τους πολίτες

Ο Ντόλαλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε περιορισμένο πλήγμα κατά του Ιράν - Προετοιμάζονται οι IDF του Ισραήλ για κάθε ενδεχόμενο

Σύνταξη
Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Μεντιλιμπάρ: «Πρέπει να βρούμε περισσότερους τρόπους για να σκοράρουμε»

Μετά τη Λεβερκούζεν στο Champions League, o Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό και παράλληλα αναφέρθηκε στο πρόβλημα δυστοκίας του Ολυμπιακού στα τελευταία παιχνίδια.

Σύνταξη
Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο
Μια αναδρομή 20.02.26

Τα ιαπωνικά Ongaku Kissa επιστρέφουν 100 χρόνια μετά – Δίσκοι βινυλίου, σιγή, κοκτέιλ και βελούδο

Όπως όλα δείχνουν, τα πάρτυ παραγκωνίζονται, δίνοντας χώρο σε μπαρ που δεν απαιτούν κοινωνικοποίηση και, λόγω αυτής της τάσης επιστρέφουν και ρέπλικες των Ongaku Kissa.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του
Μπλόκο 20.02.26

Ισχυρό πλήγμα στον Τραμπ – Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακυρώνει δασμούς του

Το γεγονός προκαλεί εντύπωση, καθώς πέρυσι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τάχθηκε επανειλημμένα υπέρ του Προέδρου σε μια σειρά έκτακτων αποφάσεών του για τη μετανάστευση, την απόλυση των επικεφαλής ανεξάρτητων οργανισμών και τις βαθιές περικοπές στις κρατικές δαπάνες.

Σύνταξη
Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά
Ποδόσφαιρο 20.02.26

Οι λόγοι που Τσέφεριν-Γκαγκάτσης έβαλαν στο… ψυγείο το θέμα της παραμονής του Λανουά

Ο Λανουά πιέζει για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας του στο πόστο του αρχιδιαιτητή, όμως ο ίδιος και συνεργάτες του πρέπει να περιμένουν μέχρι τον Μάιο. Μέχρι τότε δίνουν εξετάσεις

Σύνταξη
Τραμπ: «Εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν – Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ
Στην κόψη του ξυραφιού 20.02.26

Ο Τραμπ «εξετάζει» περιορισμένο πλήγμα στο Ιράν - Τι υποστηρίζει η Τεχεράνη για τις απαιτήσεις των ΗΠΑ

Σε νέα δήλωση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ - Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη ναυτική και αεροπορική τους δύναμη στην περιοχή - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Το ‘θα σε απολύσω’ έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη
Νέο βίντεο - ντοκουμέντο 20.02.26

«Το 'θα σε απολύσω' έρχεται από άλλες εποχές»: Καταγγελία γιατρού του Κρατικού Νίκαιας για τον Άδωνι Γεωργιάδη

«Με οδήγησαν σε πλαϊνό χώρο για να μην βλέπουν οι επίσημοι και τα κανάλια», καταγγέλλει ο γιατρός από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ, Δημήτρης Ζιαζιάς

Σύνταξη
Συνταγή: Λαγάνα
Cooking 20.02.26

Συνταγή: Λαγάνα

Αν για το φετινό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας αποφασίσετε να μπείτε στην κουζίνα, σας έχουμε μια εύκολη συνταγή για σπιτική λαγάνα.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
