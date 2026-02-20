Μπραντ Πιτ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του στην Ύδρα – Οι βόλτες του ηθοποιού στο νησί

Αέρας Hollywood πνέει στον Αργοσαρωνικό. Η Ύδρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο κινηματογραφικό στούντιο. Η άφιξη του Μπραντ Πιτ έχει προκαλέσει αναστάτωση και ενθουσιασμό σε εγχώρια και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης.

Μπραντ Πιτ: Ευγενικός με casual look κυκλοφορεί στα σοκάκια του νησιού

Σήμερα Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, ξεκίνησαν τα γυρίσματα της μεγάλης παραγωγής, όπου έκανε την πρώτη εμφάνιση του ο διάσημος ηθοποιός.

Φωτογραφίες φαίνεται να τον έχουν απαθανατίσει με casual εμφάνιση, γυαλιά ηλίου, καπέλο και μία μεγάλη τσάντα στον ώμο. Ο ίδιος θα υποδυθεί τον Φρεντ Σκάλι, έναν πατέρα ο οποίος ταξιδεύει στην Ευρώπη, αναζητώντας την οικογένειά του, μετά από μια σειρά από απρόσμενα γεγονότα που ανέτρεψαν τα πάντα.

Στο πλευρό του Μπραντ Πιτ θα είναι η βραβευμένη με Emmy Τζούλιαν Νίκολσον και η μικρή Κόκο Γκρίνστον.

Ο ηθοποιός ήταν ευγενικός με τους δημοσιογράφους, απευθύνοντας χαιρετισμό λέγοντας: «ευχαριστώ πολύ παιδιά».

Η μεγαλη παραγωγή και οι 4 σωσίες

Το συνεργείο της παραγωγής που συνοδεύει τον ηθοποιό αριθμεί περισσότερα από 300 άτομα, οι οποίοι έχουν φτάσει στο νησί του Αργοσαρωνικού εδώ και ημέρες.

Στενά δρομάκια, πλατείες και χαρακτηριστικά κτίρια αξιοποιούνται ως φυσικά πλατό για την ταινία που διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα κρατήσουν περίπου 2 εβδομάδες στο νησί ενώ θα συνεχίσουν και στην Αθήνα. Μαζί με τον ηθοποιό στο νησί βρίσκονται και οι 4 σωσίες του, οι οποίες συμμετέχουν στην ταινία.

Παράλληλα με την άφιξη του σταρ, το ενδιαφέρον μονοπωλεί και η αναμενόμενη επίσκεψη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί στην Ύδρα για το τριήμερο, όπου και προγραμματίζεται συνάντησή της με τον Πιτ.