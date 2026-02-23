Άρωμα Χόλιγουντ παντού: Ποιος είναι ο επόμενος ελληνικός σταθμός του Μπραντ Πιτ μετά την Ύδρα;

Αέρα Χόλιγουντ έχει αποκτήσει η Ύδρα τις τελευταίες ημέρες, καθώς από την περασμένη εβδομάδα βρίσκεται εκεί ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας The Riders. Ο γνωστός ηθοποιός, συνοδευόμενος από τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν, έχει φέρει μια μοναδική κινηματογραφική λάμψη στο νησί του Αργοσαρωνικού, το οποίο έχει μεταμορφωθεί σε ένα μικρό στούντιο.

Και μπορεί τα γυρίσματα να αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές Μαρτίου -βάση του αρχικού προγραμματισμού της παραγωγής- ωστόσο το ταξίδι του 62χρονου διάσημου ηθοποιού στην Ελλάδα δεν σταματάει εκεί. Όπως έγινε γνωστό, η ταινία The Riders έχει να κάνει μερικά ακόμα γυρίσματα στη χώρα μας.

Έτσι, μετά την Ύδρα, ο επόμενος σταθμός του επερχόμενου φιλμ του Μπραντ Πιτ θα είναι η Νέα Μάκρη. Όπως δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η εταιρεία OneFor αιτήθηκε άδεια για την διεξαγωγή γυρισμάτων στη Νέα Μάκρη από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, τα γυρίσματα αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της περιοχής, όπως το ξενοδοχείο Nireus Hotel, ο Ναυτικός Όμιλος Νέας Μάκρης, η Λεωφόρος Μαραθώνος και άλλα.

Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν στα γυρίσματα θα είναι περίπου 200, ενώ η εταιρεία ανέλαβε τα μέτρα ασφαλείας αλλά και την πλήρη αποκατάσταση των χώρων μετά το πέρας των λήψεων.

Η ταινία The Riders βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον. Ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Φρεντ Σκάλι, έναν πατέρα που ξεκινά ένα ταξίδι σε αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.