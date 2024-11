Ο στρατός του Ισραήλ υποστηρίζει ότι εντόπισε πολύωρα βίντεο με «βασανισμούς Παλαιστινίων» στη βόρεια Γάζα.

Σύμφωνα με τις IDF και την αγγλική Daily Mail, η οποία δημοσίευσε εικόνες από τα βίντεο, τα πλάνα αποτυπώνουν τους βασανισμούς ανδρών κρατούμενων με σακούλες στα κεφάλια, να είναι δεμένοι στο έδαφος ή να κρέμονται από ταβάνια.

Με βάση το δημοσίευμα της Daily Mail, οι κρατούμενοι είχαν χτυπηθεί με ξύλα στις πατούσες τους.

Σε ένα από τα βίντεο, ένας άνδρας με κουκούλα φαίνεται να ουρλιάζει και να ζητάει από τον απαγωγέα του να σταματήσει.

