Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;
Οικονομία 24 Φεβρουαρίου 2026, 08:03

Oxford Economics: Πότε θα πάψει η Ελλάδα να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της ΕΕ;

Η διεθνής συμβουλευτική εταιρεία Oxford Economics παρουσιάζει τις βραχυπρόθεσμες και μεσο-μακροπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ως το 2030.

Αφροδίτη Τζιαντζή
«Θα μπορούσαν τα 2020’s να είναι η δεκαετία της Ελλάδας;», αναρωτιέται ο διεθνής συμβουλευτικός οίκος Oxford Economics, σε διαδικτυακό σεμινάριο για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Όπως κάθε οικονομολόγος που σέβεται τον εαυτό του, έτσι και ο αναλυτής της Oxford Economics Πάολο Γκρινιάνι απέφυγε τις μονοδιάστατες απαντήσεις και περιορίστηκε στους γνωστούς σιβυλλικούς χρησμούς και τα «ναι μεν, αλλά».

Ναι μεν η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά θα κατεβάσει ταχύτητα το 2026 και ιδίως το 2027.

Ναι μεν κάποια στιγμή θα χάσουμε τα πρωτεία της «πιο υπερχρεωμένης χώρας της ΕΕ», πρώτα από την Ιταλία (τέλη 2026-αρχές 2027) και στη συνέχεια από τη Γαλλία (2028). Όμως θα συνεχίσουμε να κοιτάμε με τα κιάλια το επίπεδο ζωής των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη ταχύτητα της ΕΕ, αφού το χάσμα στην αγοραστική δύναμη των μισθών και των εισοδημάτων θα αργήσει να κλείσει.

Ναι μεν θα υπάρξει, αν και όχι άμεσα, περεταίρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας. Ωστόσο, η επίδραση των αναβαθμίσεων δεν θα έχει τόσο σημαντικό πρακτικό αντίκρισμα, αφού οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων είναι ήδη χαμηλές, κάτι που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δανείζονται φθηνά.

Ναι μεν ο πληθωρισμός επιβραδύνεται, αλλά οι πιέσεις στο κόστος ζωής παραμένουν. Κρίσιμος παράγοντας θα αποδειχθεί ο δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ο πυρήνας του πληθωρισμού εκτός από τα τρόφιμα και την ενέργεια.

H κατανάλωση οδηγεί την ανάπτυξη

Ο βασικός μοχλός ανάπτυξης θα συνεχίσει να είναι η εγχώρια ζήτηση, δηλαδή η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις εντός της χώρας. Οι προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό είναι θετικές, ωστόσο από τα οικονομετρικά μοντέλα προκύπτει πιο ήπια τουριστική κίνηση το 2026-27 σε σύγκριση με την εκρηκτική ανάπτυξη των πρώτων ετών μετά την πανδημία.

Κρατάνε μικρό καλάθι για το 2027

Η Οxford Economics τονίζει ότι « τόσο εμείς όσο και το consensus (η επικρατούσα άποψη των οικονομικών αναλυτών) είμαστε πιο συντηρητικοί από τις εκτιμήσεις των ελληνικών θεσμών για την ανάπτυξη του 2026 και 2027».
Όντως, η Οxford Economics προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% το 2026, έναντι 2,4% που προβλέπει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Για το 2027 οι εκτιμήσεις είναι ακόμα πιο συγκρατημένες, στο 1,7%, έναντι 2,1% που προβλέπει η ΤτΕ.

«Μία από τις βασικές αιτίες (σ.σ. που φρενάρουν τις προβλέψεις για ανάπτυξη), είναι ότι εκτιμούμε ότι η δημοσιονομική πολιτική θα είναι πιο περιοριστική από τις επίσημες προβλέψεις, τόσο λόγω της υπεραπόδοσης των εσόδων, όσο και λόγω της υποεκτέλεσης των δαπανών της κυβέρνησης», τονίζουν οι αναλυτές. Εκτιμούν δηλαδή ότι οι δημόσιες επενδύσεις δεν θα πιάσουν τους φιλόδοξους στόχους που συνήθως τίθενται. Φέρνουν ως παράδειγμα το πρόσφατο παρελθόν (2024-25) όταν πράγματι οι προβλέψεις της κυβέρνησης διαψεύσθηκαν.
Παράλληλα, θεωρούν ότι η λήξη των προγραμμάτων και των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης-NextGenEU, θα λειτουργήσει ανασχετικά στις επενδύσεις, χαμηλώνοντας τον πήχη της ανάπτυξης.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές: Η Ελλάδα ως το 2030

Η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις επιδόσεις της Ευρωζώνης σχεδόν κατά 6% από το 2021 σε σωρευτική αύξηση ΑΕΠ, κυρίως χάρη στην πιο ισχυρή ιδιωτική κατανάλωση και δευτερευόντως στις επενδύσεις. Η Oxford Economics αναμένει ότι και τα επόμενα έτη η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να ξεπερνάει σε ανάπτυξη τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, αλλά με πιο περιορισμένο ρυθμο.
Τομέας κλειδί στην ανάπτυξη είναι, και θα εξακολουθήσει να είναι η μεταποίηση, καθώς αυξάνεται η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του κλάδου και η βιομηχανική παραγωγή από το 2019.
Ένα βασικό ζήτημα είναι ότι θα γίνει όλο και πιο δύσκολο να αυξηθεί σημαντικά η απασχόληση. Η ανεργία έχει ήδη υποχωρήσει αισθητά και τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης είναι περιορισμένα. Αυτό σημαίνει ότι η μελλοντική ανάπτυξη θα πρέπει να προέρχεται περισσότερο από αύξηση της παραγωγικότητας και λιγότερο από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Κίνδυνοι και προκλήσεις

Ένας γενικευμένος εμπορικός πόλεμος εξακολουθεί να είναι το πλέον καταστροφικό σενάριο, που θα μπορούσε να πλήξει τη μεσοπρόθεσμα την ανάπτυξη της οικονομίας, με την αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ να εκτιμάται στο -0,5%.
Μια βουτιά στην κούρσα της τεχνολογίας, με ενδεχόμενο «σκάσιμο» της φούσκας του ΑΙ, θα μπορούσε να κοστίσει στο ελληνικό ΑΕΠ απώλειες της τάξης του -0,3%. Άλλο τόσο εκτιμάται ο κίνδυνος από την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική, με άλλα λόγια από τις περικοπές λιτότητας. Αντιθέτως, μια «έκρηξη» στο ΑΙ θα μπορούσε να επιταχύνει την αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το δημογραφικό παραμένει η σημαντικότερη μακροπρόθεσμη πρόκληση για την ελληνική οικονομία. Λιγότερος πληθυσμός σε παραγωγική ηλικία σημαίνει μικρότερη προσφορά εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, και τη συνολική παραγωγικότητα όλων των συντελεστών.

Τι προβλέπει η Οxford Economics για τις διεθνείς συνθήκες

Οι βασικές προβλέψεις της Oxford Economics για το διεθνές περιβάλλον είναι συνοπτικά οι εξής:
• Η αυξανόμενη τάση του εμπορικού προστατευτισμού πιθανότατα θα συνεχιστεί. Οι επιπτώσεις του αντισταθμίζονται από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και τον «δημοσιονομικό ακτιβισμό» (κρατικές παρεμβάσεις στην οικονομία) που ενθαρρύνει τους υπέρμαχους του προστατευτισμού.
• Η οικονομία των ΗΠΑ θα συνεχίσει πιθανώς να υπεραποδίδει, καθώς επωφελείται από τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης, την χαλαρή πολιτική και τις περιορισμένες επιπτώσεις των δασμών.
• Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας παγιώνεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων αγαθών. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο για την Ευρώπη, πέραν του υψηλότερου κόστους ενέργειας.
• Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί βασικό παράγοντα διαφοροποίησης των επιδόσεων μεταξύ των χωρών.
• Η Ευρωζώνη θα αναπτύσσεται σε δύο διαφορετικές ταχύτητες, μεταξύ πυρήνα και περιφέρειας
• Οι αμυντικές δαπάνες θα ευνοήσουν την ανάπτυξη, αλλά με πολύ πιο ήπιο ρυθμό από όσο προσδοκούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Economy
Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Τεχνητή Νοημοσύνη: Αν καταρρεύσει το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω»
Προκλήσεις 24.02.26

Αν καταρρεύσει το μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» - Σε ένα κόσμο που οι μηχανές θα έχουν το «πάνω χέρι»

Αν η Τεχνητή Νοημοσύνη και η αυτοματοποίηση φτάσουν στο σημείο να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία σε μαζική κλίμακα, το παραδοσιακό μοντέλο «δουλεύω για να ζήσω» θα καταρρεύσει. Το σενάριο όσο τρομακτικό και αν είναι δεν είναι απίθανο και ενδεχομένως θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αθήνα: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα κάθε χρόνο
Οικονομία 23.02.26

«Ο αόρατος φόρος»: Πόσα χρήματα χάνονται στο μποτιλιάρισμα της Αθήνας κάθε χρόνο

Η Αθήνα είναι η πιο κυκλοφοριακά «φορτωμένη» πόλη της Ελλάδας. Από το 2024 μέχρι το 2025, η πόλη σημείωσε αύξηση 1,1 ποσοστιαίας μονάδας στον μέσο όρο συμφόρησης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram – Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»
Πάβελ Ντούροφ 24.02.26

Ποινική έρευνα στη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram

Σύνταξη
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
Όσα δεν ξέρουμε 24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν
Εξωτερική πολιτική 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν

«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island
English edition 24.02.26

Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island

The Saronic island is packed with visitors and reporters as filming runs through early March, with restaurants, cafes and hotels operating at full capacity weeks ahead of the usual season

Σύνταξη
Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»
Ενεργειακά 24.02.26

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη αποτροπής της επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη συλλογική στρατηγική

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
