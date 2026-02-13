newspaper
Τα δύο δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που εντοπίζει η Eurobank
Οικονομία 13 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Τα δύο δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που εντοπίζει η Eurobank

Η Eurobank σε μελέτη της διαπιστώνει συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού – Εικονική η μείωση του ελλείμματος – Άλμα στη βιομηχανία

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
A
A
Spotlight

Η πλασματική εικόνα για την απασχόληση και τις εξαγωγές αναδεικνύεται από την ειδική έκδοση της Eurobank «7 Ημέρες Οικονομία».

Και από την παράθεση και ερμηνεία των μεγεθών τους που κάνει στην ειδική έκδοση η Ομάδας Ανάλυσης και Έρευνας της Eurobank υπό τον επικεφαλής οικονομολόγο Δρ. Τάσο Αναστασάτο κρούεται νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία.  Η πορεία της απασχόλησης και του εμπορικού ελλείμματος ναι μεν κινήθηκαν με θετικές επιδόσεις για την ελληνική οικονομία στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 και στο σύνολο του έτους, αντίστοιχα, ωστόσο οι επιδράσεις είναι βραχυπρόθεσμες.

Ταυτόχρονα από τους αναλυτές της Eurobank τονίζονται οι δομικές αδυναμίες στην αγορά εργασίας, ενώ στις εξαγωγές υπογραμμίζεται πώς η μείωση του εμπορικού ελλείμματος αποδίδεται στην υποχώρηση των τιμών των πετρελαιοειδών και όχι στην ενίσχυση της εξαγωγικής επίδοσης της ελληνικής οικονομίας.

Ας δούμε αναλυτικά τα δεδομένα της ανάλυσης της Eurobank.

Η Eurobank για την απασχόληση

Οι αναλυτές του Ομίλου, επικαλούμενοι τη μηνιαία έρευνα του εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, σημειώνουν ότι ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιταχύνθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Το ύψος της απασχόλησης διαμορφώθηκε σε 4.378.800 άτομα. Ενισχύθηκε σε τριμηναία βάση 0,9% και 2,1% σε ετήσια βάση. Οι αντίστοιχοι ρυθμοί το τρίτο τρίμηνο του 2025 ήταν 0,2% και 1,9%. Η Eurobank μάλιστα σημειώνει ότι ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης πρόκειται για «εξέλιξη που εκπέμπει ένα θετικό μήνυμα για τη βραχυπρόθεσμη δυναμική του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)».

Eurobank

Ωστόσο η Eurobank παραθέτει κι άλλο ένα στοιχείο το οποίο ουσιαστικά φανερώνει το δομικό πρόβλημα της απασχόλησης: «Πάρα ταύτα, ο αριθμός των απασχολούμενων ατόμων στην Ελλάδα το τέταρτο τρίμηνο 2025 ήταν χαμηλότερος σε σύγκριση με την κορυφή (peak) του δεύτερου τριμήνου 2008 -προ κρίσης χρέους επίπεδα- κατά 227.500  ή 4,9%.

Πλέον, η απόκλιση αυτή δεν έχει κυκλικά (cyclical) χαρακτηριστικά αλλά δομικά (structural), αντικατοπτρίζοντας τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και άλλες αδυναμίες της εγχώριας αγοράς εργασίας. Αυτό αντανακλάται και στο θετικό παραγωγικό κενό που παρουσιάζει η ελληνική οικονομία, δηλαδή στο ότι το τρέχον πραγματικό ΑΕΠ είναι υψηλότερο από το δυνητικό».

Eurobank

Λείπουν τα κίνητρα για την είσοδο στην αγορά εργασίας λέει η Eurobank

Η Eurobank στην ανάλυση της επαναφέρει το πρόβλημα της απασχόλησης στην Ελλάδα. Όπως σημειώνει σε ετήσιο επίπεδο, ο μέσος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνθηκε ελαφρά στο 1,6%, από 1,8% το 2024, παραμένοντας ωστόσο βασικός πυλώνας της οικονομικής μεγέθυνσης.

Και η Eurobank υπογραμμίζει, κρούωντας καμπανάκι για την ελληνική οικονομία: «Η διατήρηση ικανοποιητικών ρυθμών αύξησης της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια προϋποθέτει τη διεύρυνση του εργατικού δυναμικού -αναγκαία συνθήκη, όχι όμως ικανή- μέσω της δημιουργίας κινήτρων για την είσοδο στην εγχώρια αγορά εργασίας των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων που επιθυμούν να επανενταχθούν στην απασχόληση και των επιστημόνων που μετανάστευσαν στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους».

Στο πεδίο των εξωτερικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας, το εμπορικό έλλειμμα κατέγραψε συρρίκνωση το 2025, όχι όμως λόγω αύξησης των εξαγωγών, αλλά λόγω της μεγάλης μείωσης των εισαγωγών πετρελαιοειδών προϊόντων, τονίζουν οι αναλυτές της Eurobank

Και μάλιστα οι αναλυτές του Ομίλου σημειώνουν και τις επανειλημένες αναφορές ελληνικών και διεθνών φορεών: «Σχετικές επισημάνσεις διατυπώνονται συστηματικά στις εκθέσεις εγχώριων και διεθνών οργανισμών (ΤτΕ, ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΟΟΣΑ κ.α.) αναφορικά με τις μεσοπρόθεσμες (medium-term) προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Στη μακροπρόθεσμη περίοδο (long-term), καθοριστικός παράγοντας παραμένει η πορεία της παραγωγικότητας της εργασίας, η οποία εξαρτάται από τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό της οικονομίας και από τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών (total factor productivity)».

Η Eurobank για τις εξαγωγές

Μία παρόμοια πλασματική ή πρόσκαιρα θετική εικόνα για την πορεία ενός επίσης κρίσιμου μεγέθους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εντοπίζεται από τη Eurobank και στον τομέα των εξαγωγών: «Στο πεδίο των εξωτερικών συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας, το εμπορικό έλλειμμα κατέγραψε συρρίκνωση το 2025, όχι όμως λόγω αύξησης των εξαγωγών, αλλά λόγω της μεγάλης μείωσης των εισαγωγών πετρελαιοειδών προϊόντων», εξηγούν οι αναλυτές του Ομίλου και τεκμηριώνουν: «Αυτό το αποτέλεσμα αποδίδεται και στην πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου».

Eurobank

Η Ομάδα Ανάλυσης και Έρευνας παρουσιάζει στη συνέχεια τα στοιχεία για το εμπορικό ισοζύγιο επικαλούμενη τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ: «Το εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή η διαφορά ανάμεσα στις εξαγωγές και τις εισαγωγές εμπορευμάτων, διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 33,5 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές το 2025, σημειώνοντας ετήσια μείωση κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 5,9%, έναντι αύξησης κατά 3,5 δισ. ευρώ ή 11% το 2024.

Που οφείλεται η βελτίωση

«Η βελτίωση αυτή», εξηγεί η ειδική έκδοση «7 Ημέρες Οικονομία», «αποδίδεται αποκλειστικά στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των πετρελαιοειδών, καθότι το έλλειμμα του ισοζυγίου των εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων κατέγραψε επιδείνωση το 2025. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές πετρελαιοειδών κινήθηκαν έντονα καθοδικά κατά 5 δισ. ευρώ ή 24,4%, υπερβαίνοντας τη μείωση των εξαγωγών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 2,1 δισ. ευρώ ή 15,4%.

Τέλος, οι εισαγωγές εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων ενισχύθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ ή 2,1%, ξεπερνώντας την αύξηση των εξαγωγών σε απόλυτα μεγέθη, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 800 εκατ. ευρώ ή 2,2%».

Και καταλήγει η Eurobank κρούοντας το δεύτερο καμπανάκι μετά την απασχόληση για την ελληνική οικονομία: «Το εμπορικό έλλειμμα συρρικνώθηκε το 2025, το αποτέλεσμα αυτό ωστόσο προήλθε από τη συνιστώσα των εισαγωγών πετρελαιοειδών και όχι από την ενίσχυση της εξαγωγικής επίδοσης της οικονομίας».

Η αντίφαση με τη μεταποίηση

Η Eurobank σε αντίθεση με τα στοιχεία για τις εξαγωγές και την απασχόληση τονίζει την άνοδο του δείκτη παραγωγής της μεταποίησης. Τον χαρακτηρίζει «εξωστρεφή» και σε αρκετούς τομείς «καινοτόμο» και παρουσιάζει τη διαμόρφωση του στο τέλου του 2025: «Αναλυτικά, ο δείκτης παραγωγής στη μεταποίηση κατέγραψε ισχυρή αύξηση 2,6% σε τριμηνιαία βάση και 5,4% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2025 , από 0,6% και 3,0% αντίστοιχα το τρίτο τρίμηνο του 2025.»

Σύμφωνα με τους αναλυτές «η εξέλιξη αυτή συνιστά πρόσθετη ένδειξη ενίσχυσης της βραχυπρόθεσμης δυναμικής του πραγματικού ΑΕΠ κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους . Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραγωγή στη μεταποίηση αποτελεί μια από τις λίγες πραγματικές μεταβλητές (real variables) της ελληνικής οικονομίας που έχουν καλύψει τις απώλειες της περιόδου της κρίσης χρέους»

Τέλος η Eurobank υπογραμμίζει και την πορεία του δείκτη παραγωγής της μεταποίησης για το 2025 σε σύγκριση με το 2024: «Για το σύνολο του έτους 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του δείκτη παραγωγής στη μεταποίηση ναι μεν επιβραδύνθηκε σε σύγκριση με το 2024, ωστόσο διατηρήθηκε σε σχετικά υψηλά επίπεδα (3,3%  έναντι 4% το 2024).

Μεταξύ των κλάδων με σημαντική συμμετοχή στη συνολική παραγωγή της μεταποίησης, η βιομηχανία τροφίμων κατέγραψε αύξηση 4,0%, η παραγωγή βασικών μετάλλων 4,5% και η παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 7,3%, ενώ αντιθέτως η παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου παρουσίασε μείωση 3,7%».

Πηγή: ot.gr

