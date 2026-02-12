Κώστας Τσουκαλάς: «Η κυβέρνηση φέρνει ένα ημιτελές νομοσχέδιο για τα εργασιακά»

«Εθιμοτυπική» χαρακτήρισε την συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ενώ για το θέμα Παναγόπουλου είπε ότι «δεν κατανοώ το άγχος της Νέας Δημοκρατίας.

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρθηκε και στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, που ξεκίνησε σήμερα να συζητείται στην Βουλή, λέγοντας ότι πρόκειται για ένα ημιτελές νομοσχέδιο».

Για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Ειδικότερα ο Τσουκαλάς χαρακτήρισε τη χθεσινή συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Τουρκίας ως «εθιμοτυπική» και δήλωσε ότι στον απόηχο αυτής «επιβεβαιώθηκαν οι χαμηλές προσδοκίες που είχαν διαμορφωθεί. Εμείς είχαμε πει ότι πρέπει να γίνονται οι συναντήσεις, «πρέπει να υπάρχει διάλογος, αλλά χωρίς αυταπάτες για τη στρατηγική της Τουρκίας», η οποία αφορά στην αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλο βαθμό. Ακούσαμε τον κ. Ερντογάν να θέτει ζητήματα και τον Πρωθυπουργό της χώρας μας ορθά να απαντά. Παρόλα αυτά δεν συνέβη κάτι καινούργιο».

«Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι είναι καλό να υπάρχει επικοινωνία» ανέφερε ο Εκπρόσωπος Τύπου μιλώντας στο Open και πρόσθεσε:

«Όσον αφορά στα κυριαρχικά δικαιώματα αυτά προφανώς υπάρχουν, αλλά λαμβάνουν υπόσταση όταν ασκούνται, δηλαδή, στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου ο δισταγμός που έδειξε η χώρα, ήταν ένα λάθος σήμα και προς την Τουρκία και προς τους πολίτες και τους εταίρους με στόχο να διασφαλίσει «ήρεμα νερά». Αυτό που οι εταίροι βλέπουν είναι ότι για εμάς ένα ζήτημα άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν είναι τόσο μείζον για να προχωρήσουμε και να το ασκήσουμε – δεν γίνεται να περιμένουμε αύριο εκείνοι να αγχωθούν πιο πολύ από ό,τι αγχωνόμαστε εμείς» είπε.

«Σε μεγάλο βαθμό τα «ήρεμα νερά», που βάφτισε η κυβέρνηση, ήταν ήρεμα τα προηγούμενα χρόνια διότι η χώρα μας έδειχνε έναν δισταγμό στο να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα. Το ότι βγαίνει η Τουρκία και κάνει Navtex αόριστης διάρκειας δείχνει ότι η προκλητικότητα συνεχίζεται.

Εμείς δεν διαφωνούμε επί της ουσίας στο ποια είναι η εθνική γραμμή ,όμως θεωρούμε ότι τα τελευταία δύο έτη έγιναν λάθη που έδωσαν λάθος σήμα αναφορικά με την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τα «ήρεμα νερά» είναι σημαντικό να υπάρχουν , δεν είναι αυτοσκοπός αν για να τα έχουμε υποχωρούμε διαρκώς», υπογράμμισε εμφατικά.

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ερωτηθείς σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε πως «εμείς από την αρχή είπαμε ότι η δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση. Ο καθένας έχει το τεκμήριο της αθωότητας, και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ προφανώς , και δεν είμαστε εμείς που θα δικάσουμε και θα καταδικάσουμε κάποιον. Τα στοιχεία θα δείξουν την αλήθεια. Νομίζω ότι σήμερα και ο ίδιος έχει μία συνέντευξη Τύπου και θα μπορέσει να μιλήσει. Μακριά από εμάς λοιπόν η ανθρωποφαγία. Βέβαια, δεν θα υπάρξουν διλήμματα στην περίπτωση που προκύψει κάτι. Και 40 και 50 και 200 χρόνια να είναι κάποιος στο ΠΑΣΟΚ, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δίλημμα, αν προκύψει κάτι, στο να διαχωρίσει τη θέση του».

Ενώ εξέφρασε την έκπληξή του σχετικά με τη στάση του κ. Γεωργιάδη που έσπευσε να πει ότι όλα είναι καλά και επισήμανε: «Δεν κατανοώ το άγχος της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την υπόθεση, εκτός και αν πράγματι φαίνεται να προκύπτει η ανάγκη να ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα. Ορισμένα δημοσιεύματα λένε ότι υπήρχε παράκαμψη αποφάσεων ελεγκτικού συνεδρίου και παράκαμψη του ΕΣΠΑ και ευρωπαϊκών οδηγιών. *Πρέπει να μιλήσουν οι Υπουργοί*».

Για την συζήτηση των συλλογικών συμβάσεων στη Βουλή

Σχετικά με το σχέδιο νόμου που έχει κατατεθεί και αφορά στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και για το οποίο ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση, ο Κώστας Τσουκαλάς διατύπωσε την άποψη ότι πρόκειται για «ημιτελές νομοσχέδιο» και καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι βάζει «το κάρο μπροστά από το άλογο» εξηγώντας ότι «αν δεν έχω συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τότε δεν μπορούν να μετενεργήσουν και να επεκταθούν. Καλή είναι η επαναφορά μετενέργειας και επεκτασιμότητας αλλά για να μετενεργήσουν και να επεκταθούν συλλογικές συμβάσεις, πρέπει πρώτα να υπάρξουν».

«Για να υπάρξουν, χρειαζόμαστε, πρώτον, επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους με Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας , το προτείνουμε σήμερα και η κυβέρνηση μπορεί να το δεχτεί» είπε.

«Δεύτερον, επαναφορά του θεσμού της μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, την ενίσχυση του ΟΜΕΔ, ακριβώς για να έχει τα εργαλεία ο κόσμος της εργασίας για να διασφαλίζει πως θα υπάρχει συλλογική διαπραγμάτευση» συνέχισε.

Καταλήγοντας ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε: «Εμείς φέρνουμε στη Βουλή τροπολογία επαναφοράς δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία που κατήργησε η Νέα Δημοκρατία και είναι η αιτία που είμαστε η χώρα με το χαμηλότερο ποσοστό συλλογικών συμβάσεων εργασίας», είπε δηλώνοντας πως το ΠΑΣΟΚ για ακόμη μία φορά έχει ολοκληρωμένη πρόταση προς όφελος των εργαζομένων.