Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση
Πολιτική Γραμματεία 10 Φεβρουαρίου 2026, 15:35

Τσουκαλάς: Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση

Στόχος είναι «να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», λέει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση, για να αγγίξει ξανά η παράταξη τα πραγματικά κοινωνικά, πολιτικά και εκλογικά της όρια και να μπορέσει να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, στον απόηχο της χθεσινής (9/2) συνέντευξης Τύπου όπου ανακοινώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Η επιτροπή αυτή είναι «Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, διότι ακριβώς δίνει το μήνυμα της συμπαράταξης των ευρύτερων δυνάμεων της παράταξης, που μπορεί να είχαν κάνει άλλες επιλογές στο παρελθόν αλλά είμαστε μαζί ξανά, με το ΠΑΣΟΚ στη μάχη για την πολιτική αλλαγή», όπως τόνισε.

Επισήμανε, δε, ότι αυτή η κίνηση είναι «το πρώτο κύμα, θα υπάρξουν πολλά ακόμη με ενδιάμεση στάση το Συνέδριο, και θα συνεχιστεί με πολύ ισχυρά ψηφοδέλτια που θα αποτυπώνουν την κοινωνική διεύρυνση».

Ο Κώστας Τσουαλάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΕΡΤnews «Newsroom», προσέθεσε πως «είναι μία διαδικασία προσκηνίου πάνω σε πολιτική συμφωνία με όρους μέλλοντος. Μπορεί να υπάρχει μία διαφορετική ανάγνωση του παρελθόντος, αλλά μας ενώνει, εμάς στο ΠΑΣΟΚ με αυτούς τους ανθρώπους που τώρα συμπορευόμαστε, η πεποίθηση ότι πρέπει να φύγει η σημερινή κυβέρνηση και να έρθει μία νέα που θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών, θα ανατάξει την οικονομία και θα ξαναδώσει κύρος στη χώρα με μια εξωτερική πολιτική αξιοπρεπή και διεκδικητική».

«Έχω ξαναπεί ότι πιστεύω πως στις επόμενες εκλογές θα συγκρουστούν δύο επιλογές. Ο κόσμος θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ της συνέχισης της σημερινής πολιτικής, που σπαταλάει ευκαιρίες ανάπτυξης, διευρύνει ανισότητες και προσβάλλει τους θεσμούς με τους κ. κ. Μητσοτάκη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, Βορίδη και ενδεχομένως τους κ. κ. Βελόπουλο και Λατινοπούλου – και της πολιτικής αλλαγής με το ΠΑΣΟΚ, με ισχυρούς θεσμούς, με συμπεριληπτική ανάπτυξη, παραγωγική Ελλάδα με πραγματικές μεταρρυθμίσεις και όχι μεταρρυθμίσεις στα χαρτιά ή στα λόγια και ισχυρές αλλαγές μέσα από μια ανακατανομή πόρων προς το κοινωνικό κράτος. Πρέπει να πάψουν να ανεβαίνουν τα άκρα και αυτό θα γίνει μόνο όταν πάψει να είναι στο περιθώριο ο κόσμος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Εξέφρασε, παράλληλα, την απορία για το «πώς γίνεται να είναι απομονωμένο το ΠΑΣΟΚ, όταν ένα μεγάλο μέρος του κόσμου σήμερα επιστρέφει σε αυτό; Πώς γίνεται να είσαι απομονωμένος και ακόμα και κόσμος που ποτέ δεν είχε σχέση με το ΠΑΣΟΚ, σήμερα να συμπαρατάσσεται για να φύγει η Νέα Δημοκρατία και να γίνει η πράξη πολιτική αλλαγή; Όσα θα έρθουν θα είναι μία ηχηρή απάντηση σε όλη την προπαγάνδα της κυβέρνησης ότι το ΠΑΣΟΚ είναι σε τέλμα. Το ΠΑΣΟΚ και μπορεί και θέλει και γίνεται η ομπρέλα κάτω από την οποία συμπαρατάσσονται δυνάμεις προοδευτικές και δημοκρατικές», υπογράμμισε.

«Κεντρώο και Άδωνις Γεωργιάδης δεν πάνε μαζί»

Κληθείς να τοποθετηθεί για τη χθεσινή δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «αυτά τα λέει ο κ. Γεωργιάδης για να δείξει ότι η Νέα Δημοκρατίας είναι κεντρώο κόμμα. Κεντρώο και Άδωνις Γεωργιάδης δεν πάνε μαζί. Ο κ. Γεωργιάδης είναι Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός, εκείνος με τη ρητορική του είναι που δίνει σήμερα τον τόνο στην κυβέρνηση. Έχει πολλά κοινά με τον κ. Βελόπουλο και την κυρία Λατινοπούλου, από την ίδια μήτρα προέρχονται».

«Αν η Νέα Δημοκρατία γίνει κυβέρνηση, ας κάνει συγκυβέρνηση με όποιο κόμμα θέλει – με το ΠΑΣΟΚ όχι», ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά, τονίζοντας όμως πως η ΝΔ «δεν θα είναι πρώτο κόμμα. Αν εμείς είμαστε πρώτο κόμμα θα σχηματίσουμε κυβέρνηση προοδευτική, όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, όσο και να επιμένει ο κ. Γεωργιάδης και άλλοι που επιχειρούν να εμφανιστούν ως ‘λαγοί’ πολιτικής πίεσης στο ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πιέζεται, έχει καθαρή στάση. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο προοδευτικός πόλος εξουσίας της χώρας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία – αυτό είναι το DNA της παράταξής μας και δεν είναι διαπραγματεύσιμο», υποστήριξε.

«Το δημόσιο χρήμα το διαχειρίζεται η κυβέρνηση της ΝΔ»

Σχετικά με την υπόθεση της υπεξαίρεσης για την οποία ελέγχεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλος, ο κ. Τσουκαλάς εξήγησε ότι «ο κ. Παναγόπουλος δεν είχε καμία κομματική θέση, αλλά ήταν ένα συνδικαλιστικό στέλεχος. Εμείς αναστείλαμε αμέσως την κομματική του ιδιότητα».

Και σημείωσε πως «η Νέα Δημοκρατία το προηγούμενο καλοκαίρι δεν έκανε αυτό που εμείς κάναμε τόσο άμεσα. Και μάλιστα, στην περίπτωση του κ. Παναγόπουλου δεν έχει ασκηθεί ακόμη ποινική δίωξη ούτε γνωρίζουμε αν θα ασκηθεί. Εμείς αναστείλαμε κατευθείαν την ιδιότητα και η Δικαιοσύνη και οι αρμόδιες αρχές θα κάνουν τη δουλειά τους. Προφανώς για τον καθένα, έτσι και για τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Εδώ σκιαγραφείται από τα δημοσιεύματα ένα σκάνδαλο διασπάθισης και κακοδιαχείρισης, αν όμως δεν ισχύει τότε θα πρέπει όσων τα ονόματα ενεπλάκησαν να αποκατασταθούν».

«Εδώ και δύο μέρες βλέπουμε συνεχώς αδιανόητες αποκαλύψεις για τη διαχείριση δημοσίου χρήματος. Ξέρετε, το δημόσιο χρήμα δεν το διαχειρίζεται το ΠΑΣΟΚ, το διαχειρίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί που υπογράφουν για να πάνε τα λεφτά στην ΓΣΕΕ ή οπουδήποτε άλλου είναι οι υπουργοί. Η κυρία Στρατινάκη μάλιστα είπε ότι εκείνη εισηγούνταν και οι υουργοί το έκαναν πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η ΝΔ χρησιμοποίησε το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν οι υπουργοί της»

Ερωτηθείς για τη στάση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το άρθρο 86 και την αναθεώρηση αυτού, απόρησε με το γεγονός ότι «βγαίνει ο κ. Μαρινάκης και το παίζει ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρήσει το άρθρο 86, όταν είναι η μόνη κυβέρνηση που το χρησιμοποίησε για να κρύψει τις ευθύνες της και να μην παραπεμφθούν οι υπουργοί της. Θυμάστε τι έγινε με τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη και τη λυσσαλέα αντικοινοβουλευτική μέθοδο που επέλεξε η κυβέρνηση; Θυμάστε τι έγινε με τον κ. Καραμανλή που, ενώ οι υφιστάμενοί του παραπέμπονται για άλλο αδίκημα, εκείνος παραπέμφθηκε με ένα κατασκευασμένο αδίκημα για να μην έχει ζήτημα πραγματικού ποινικού ελέγχου;».

«Το άρθρο περί ευθύνης των υπουργών υπάρχει από το 1864, το 2001 η Νέα Δημοκρατία υπερψήφισε την αλλαγή και τον εκτελεστικό νόμο του 200 , υπερψήφισαν και ο Συνασπισμός και το ΚΚΕ», είπε και υπενθύμισε την περίπτωση του ΠΑΣΟΚ που παρέπεμψε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, αντιδιαστέλλοντάς την με την σημερινή κυβέρνηση που μπαίνει εμπόδιο στο να ελέγχονται υπουργοί της από τη Δικαιοσύνη .

«Εμείς είμαστε κρυστάλλινοι, εμείς είμαστε εκείνοι που προτείναμε πρώτοι την αναθεώρηση όταν η κυβέρνηση έλεγε όχι. Και ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι εμείς το προτείναμε, όταν ήρθε μάλιστα στη Βουλή και πρότεινε την ανταλλαγή του άρθρου 86 με το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πρόταση και για την αναθεώρηση του άρθρου 86 και για τον απογαλακτισμό της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία και για το να είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπεύθυνη για το πολιτικό χρήμα και τα Πόθεν Έσχες και για τη ρήτρα πόρων για την αυτοδιοίκηση και επέκταση και ολοκλήρωση της διαύγειας», όπως είπε.

Όσο για το άρθρο 16, ο Κώστας Τσουκαλάς διαμήνυσε ότι «εμείς λέμε ‘ναι’ στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, αλλά όχι στα ιδιωτικά, όπως τα έφερε η κυβέρνηση. Άρα, η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε στη σύνθεσή της να είμαστε πλειοψηφία, οφείλει ακριβώς, για να φύγουμε από τον διχασμό που έχει βουλιάξει τη χώρα η Νέα Δημοκρατία, να αναζητήσει ευρύτερες συναινέσεις με 180 βουλευτές».

