Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Κώστας Τσουκαλάς: «Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρια των funds και των servicers»
Επικαιρότητα 09 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Κώστας Τσουκαλάς: «Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρια των funds και των servicers»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς μίλησε στον απόηχο της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Σύνταξη
Spotlight

Στο θέμα των funds που διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος διερωτήθηκε «για ποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία εδώ και δύο χρόνια δεν δεχόταν τις τροπολογίες που κατέθετε το ΠΑΣΟΚ στο πνεύμα της απόφασης του Αρείου Πάγου».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στον απόηχο της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που αποτελεί δικαίωση για τους δανειολήπτες, εξήγησε ότι πλέον «το επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει της μηνιαίας δόσης και όχι βάσει της συνολικής απαίτησης».

Αυτό όπως είπε είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί δανειολήπτες, «από την αδράνεια της κυβέρνησης και την καταχρηστική στάση των funds, να έχουν χάσει χρήματα. Βέβαια, ορισμένοι δεν έχασαν μόνο τα χρήματά τους αλλά και τα σπίτια τους ή πλήρωσαν περισσότερα χρήματα απ’ όσα θα έπρεπε και τώρα θα πρέπει να γίνει αντιλογισμός».

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε επίσης αν «θα πάρει πρωτοβουλίες άμεσα η κυβέρνηση ώστε να βγάλει εγκύκλιο για να σταματήσει και να τερματιστεί αυτή η καταχρηστική πρακτική;».

«Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει το λόγο που, ενώ υπήρχε η ερμηνεία αυτή στον αρχικό νόμο και αποφάσεις ειρηνοδικείου πρωτόδικες και του Αρείου Πάγου – δεν ήρθε δηλαδή ως κεραυνός εν αιθρία –, εκείνη αρνιόταν τις τροπολογίες» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε ότι ως ΠΑΣΟΚ «έχουμε καταθέσει και άλλες δύο τροπολογίες, για την απαλλαγή σε ένα βαθμό της ευθύνης εγγυητών και για την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας».

«Η Νέα Δημοκρατία διέλυσε τους δανειολήπτες» λέει ο Τσουκαλάς

Επίσης ανέφερε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε την δυνατότητα του οφειλέτη να σώσει το σπίτι του. Διέλυσε τους δανειολήπτες. Αυτή την στιγμή, έχουμε οφειλές με 15 χρόνια τόκους και καταχρηστικά πανωτόκια και το ιδιωτικό χρέος είναι 250 δισ., στον εξωδικαστικό που διαφημίζει η κυβέρνηση έχουν ρυθμιστεί 16 δισ. Ενώ τα funds, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, προγραμματίζουν 70.000 πλειστηριασμούς τον χρονο, εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν σε εφορία και ταμεία και στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν μπει 53.000 και η κυβέρνηση πανηγυρίζει γι’ αυτό».

«Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, που με την πολιτική της δημιουργεί μία νέα γενιά κόκκινων δανείων» υπογράμμισε και διατύπωσε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι: «Ή η χώρα θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος ή το ιδιωτικό χρέος θα αφανίσει την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρι των funds και των servicers».

Αναφερθείς, δε, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο Εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε ότι σήμερα δεν θα ανακοινωθούν ονόματα βουλευτών και ευρωβουλευτών αλλά «θα ανακοινώσουμε σε πρώτη φάση τη σύνθεση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, που θα οδηγήσει στο συνέδριό μας. Εμείς είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό και θέλουμε γύρω από το ΠΑΣΟΚ να συμπαραταχθεί όλος ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος, από την αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο. Με άλλα λόγια, τα ονόματα που θα ανακοινωθούν σήμερα θα είναι των ανθρώπων, που θα αρχίσουν να “τρέχουν” την διαδικασία. Στο ΠΑΣΟΚ όλες οι κινήσεις γίνονται στο προσκήνιο», κατέληξε.

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Economy
Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Στουρνάρας για Νόμο Κατσέλη: Έχουν ληφθεί όλες οι πρόνοιες για να μη θιγεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα

inWellness
inTown
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης
Πολιτική 07.02.26

Ο EFSA υπέρ του εμβολιασμού για την ευλογιά των αιγοπροβάτων – «Ανεπανόρθωτα εκτεθειμένη η κυβέρνηση», λέει ο Β. Κόκκαλης

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Αρχής, τα διαθέσιμα εμβόλια χαρακτηρίζονται αποτελεσματικά και ασφαλή και αποτελούν βασικό εργαλείο για τον περιορισμό και την εξάλειψη της νόσου

Σύνταξη
Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση
«Σήμα» από τα Γιάννενα 07.02.26 Upd: 15:00

Αλ. Τσίπρας: Επέβαλαν την ανισότητα ως κανονικότητα, μοντέλο φθηνής ανάπτυξης, διαφθορά – Στο κρίσιμο ερώτημα απαντώ ζωή, όχι επιβίωση

Ο Αλέξης Τσίπρας, από τα Γιάννενα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και έκανε συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιστροφή της «ερημοποίησης» της ελληνικής υπαίθρου θέτοντας παράλληλα πιο καθαρά το πολιτικό διακύβευμα της «νέας μεταπολίτευσης».

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου
Πολιτική 06.02.26

Κικίλιας: Το Λιμενικό έχει διασώσει χιλιάδες ζωές – Θα χυθεί άπλετο φως στην τραγωδία της Χίου

Ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε στη Βουλή, ότι το Λιμενικό έχει υποχρέωση να φυλάσσει τα θαλάσσια σύνορα της χώρας και της Πολιτείας να αντιμετωπίζει κρίσεις και να φροντίζει να χύνεται άπλετο φως.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βαγγέλης Βλάχος: «Τα άκρα εισέβαλλαν στα Τέμπη», μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για την πολιτική κατάσταση
Επικαιρότητα 06.02.26

Βαγγέλης Βλάχος: «Τα άκρα εισέβαλλαν στα Τέμπη», μια ανάρτηση γεμάτη νόημα για την πολιτική κατάσταση

Σε μια ανάρτηση που αφορά ολόκληρο το προοδευτικό τόξο και όχι μόνο προχώρησε ο Βαγγέλης Βλάχος, ο αδελφός του οποίου βρήκε φρικτό θάνατο στα Τέμπη. Η προειδοποίηση για την εισβολή των άκρων στην τραγωδία και η εργαλειοποίησή της.

Σύνταξη
Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time
Διαφημίσεις 09.02.26

Super Bowl LX: Λάνθιμος, εταιρικοί πόλεμοι, AI και το σκάνδαλο Έπσταϊν στο πιο ακριβό prime time

Το Super Bowl LX εξελίχθηκε και φέτος σε σκηνή υψηλού κόστους διαφημίσεων. Ανάμεσά τους, δύο σποτ του Γιώργου Λάνθιμου, οι δημόσιες αντιπαραθέσεις εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης και η παρουσία διαφήμισης για την υπόθεση Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Woman 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος
Η αναγεννηση 09.02.26

Μάλλον ο Ταμπόρδα δεν είναι τόσο απείθαρχος

Ένας ποδοσφαιριστής που έμοιαζε τελειωμένος πριν 3 εβδομάδες, άντεξε και από το περιθώριο, μετατράπηκε στον πρωταγωνιστή του ντέρμπι. Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έδωσε απαντήσεις σε όλους μας...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Ο πρώην παίκτης της Premier League που είχε υπογράψει συμβόλαιο με ρήτρα που απαγόρευε ταξίδι… στο διάστημα!

Ο Στέφαν Σβαρτς αγωνίστηκε από το 1999 έως το 2003 στη Σάντερλαντ έχοντας μία καθόλα παράξενη ρήτρα στο συμβόλαιό του, που του απαγόρευε ταξίδι στο διάστημα!

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ – «De facto προσάρτηση»
Ανησυχία και οργή 09.02.26

«De facto προσάρτηση»: Έντονες αντιδράσεις από τους Παλαιστίνιους για τα νέα μέτρα του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παρέμβουν μετά την απόφαση του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Μήνυμα 09.02.26

Φάμελλος για Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Είμαστε υπερήφανοι που καθιερώθηκε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

«Στόχος μας ήταν η στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και του έργου των κοινοτήτων της ελληνικής Διασποράς για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων
Μεσαίωνας 09.02.26

Από το Hamnet στο H is for Hawk: Γυναίκες, γεράκια και η αθόρυβη ανατροπή των έμφυλων στερεοτύπων

Από το Hamnet στο H is for Hawk, τα γεράκια λειτουργούν ως γέφυρα ανάμεσα στον κινηματογράφο και την Ιστορία, αποκαλύπτοντας πώς οι μεσαιωνικές γυναίκες χρησιμοποίησαν τη γερακοτροφία για να διεκδικήσουν εξουσία, ταυτότητα και ρόλο σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09.02.26

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
