Κώστας Τσουκαλάς: «Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρια των funds και των servicers»

Στο θέμα των funds που διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ο οποίος διερωτήθηκε «για ποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία εδώ και δύο χρόνια δεν δεχόταν τις τροπολογίες που κατέθετε το ΠΑΣΟΚ στο πνεύμα της απόφασης του Αρείου Πάγου».

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, στον απόηχο της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου που αποτελεί δικαίωση για τους δανειολήπτες, εξήγησε ότι πλέον «το επιτόκιο θα υπολογίζεται βάσει της μηνιαίας δόσης και όχι βάσει της συνολικής απαίτησης».

Αυτό όπως είπε είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί δανειολήπτες, «από την αδράνεια της κυβέρνησης και την καταχρηστική στάση των funds, να έχουν χάσει χρήματα. Βέβαια, ορισμένοι δεν έχασαν μόνο τα χρήματά τους αλλά και τα σπίτια τους ή πλήρωσαν περισσότερα χρήματα απ’ όσα θα έπρεπε και τώρα θα πρέπει να γίνει αντιλογισμός».

Μιλώντας στο ΣΚΑΙ ο κ. Τσουκαλάς διερωτήθηκε επίσης αν «θα πάρει πρωτοβουλίες άμεσα η κυβέρνηση ώστε να βγάλει εγκύκλιο για να σταματήσει και να τερματιστεί αυτή η καταχρηστική πρακτική;».

«Η κυβέρνηση πρέπει να μας πει το λόγο που, ενώ υπήρχε η ερμηνεία αυτή στον αρχικό νόμο και αποφάσεις ειρηνοδικείου πρωτόδικες και του Αρείου Πάγου – δεν ήρθε δηλαδή ως κεραυνός εν αιθρία –, εκείνη αρνιόταν τις τροπολογίες» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε ότι ως ΠΑΣΟΚ «έχουμε καταθέσει και άλλες δύο τροπολογίες, για την απαλλαγή σε ένα βαθμό της ευθύνης εγγυητών και για την επαναφορά της προστασίας πρώτης κατοικίας».

«Η Νέα Δημοκρατία διέλυσε τους δανειολήπτες» λέει ο Τσουκαλάς

Επίσης ανέφερε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε την δυνατότητα του οφειλέτη να σώσει το σπίτι του. Διέλυσε τους δανειολήπτες. Αυτή την στιγμή, έχουμε οφειλές με 15 χρόνια τόκους και καταχρηστικά πανωτόκια και το ιδιωτικό χρέος είναι 250 δισ., στον εξωδικαστικό που διαφημίζει η κυβέρνηση έχουν ρυθμιστεί 16 δισ. Ενώ τα funds, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, προγραμματίζουν 70.000 πλειστηριασμούς τον χρονο, εκατομμύρια ΑΦΜ χρωστούν σε εφορία και ταμεία και στον εξωδικαστικό μηχανισμό έχουν μπει 53.000 και η κυβέρνηση πανηγυρίζει γι’ αυτό».

«Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση, που με την πολιτική της δημιουργεί μία νέα γενιά κόκκινων δανείων» υπογράμμισε και διατύπωσε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα σταυροδρόμι: «Ή η χώρα θα ρυθμίσει το ιδιωτικό χρέος ή το ιδιωτικό χρέος θα αφανίσει την κοινωνία. Η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα ξέφραγο αμπέλι στα χέρι των funds και των servicers».

Αναφερθείς, δε, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ ο Εκπρόσωπος Τύπου ξεκαθάρισε ότι σήμερα δεν θα ανακοινωθούν ονόματα βουλευτών και ευρωβουλευτών αλλά «θα ανακοινώσουμε σε πρώτη φάση τη σύνθεση της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης, που θα οδηγήσει στο συνέδριό μας. Εμείς είμαστε ένα κόμμα ανοιχτό και θέλουμε γύρω από το ΠΑΣΟΚ να συμπαραταχθεί όλος ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος, από την αριστερά έως το φιλελεύθερο κέντρο. Με άλλα λόγια, τα ονόματα που θα ανακοινωθούν σήμερα θα είναι των ανθρώπων, που θα αρχίσουν να “τρέχουν” την διαδικασία. Στο ΠΑΣΟΚ όλες οι κινήσεις γίνονται στο προσκήνιο», κατέληξε.