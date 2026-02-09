newspaper
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Μαμουλάκης: Τράπεζες και funds εισέπραξαν παράνομα χρήματα από δανειολήπτες – Η κυβέρνηση τι θα κάνει;
Επικαιρότητα 09 Φεβρουαρίου 2026, 11:47

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Χάρης Μαμουλάκης σχολίασε την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου

Σύνταξη
Spotlight

«Ο Άρειος Πάγος το ξεκαθάρισε: Τράπεζες και funds εισέπραξαν παράνομα χρήματα από δανειολήπτες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη τι θα κάνει;», αναρωτιέται σε ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης.

«Αν πλήρωνες καταναλωτικό ή στεγαστικό δάνειο, μάλλον σου χρωστάνε λεφτά»

Ο κ. Μαμουλάκης εξέδωσε τη σχετική ανακοίνωση με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία επισημαίνεται ότι ο τόκος των δανείων θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τη δόση και όχι το κεφάλαιο, δικαιώνοντας 350.000 δανειολήπτες, όπως τονίζει ο ίδιος.

«Αν πλήρωνες καταναλωτικό ή στεγαστικό δάνειο, μάλλον σου χρωστάνε λεφτά. Θέλεις να μάθεις πώς και πόσο σε έκλεβαν νόμιμα τράπεζες και funds;

Δάνειο 60.000 ευρώ με επιτόκιο 3%, νόμιμος τόκος 29€. Ξέρεις πόσο ζητούσαν; 81€, δηλαδή καπέλο 180%! Από τον συγκεκριμένο δανειολήπτη έκλεψαν περισσότερα από 9.000 ευρώ.

Κλοπή σε ένα μήνα, όχι με ένα λάθος. Για 15 ολόκληρα χρόνια οι τράπεζες υπολόγιζαν τόκους στο σύνολο του δανείου και όχι στη μηνιαία δόση. Παράνομα και καταχρηστικά», σημειώνει ο κ. Μαμουλάκης.

Μαμουλάκης: Τόκο στη δόση, όχι στο κεφάλαιο

«Ας δούμε ένα ακόμη μεγαλύτερο: Δάνειο 200.000 ευρώ με επιτόκιο 4% για 30 χρόνια, νόμιμος τόκος 125€ αλλά ζητούσαν 402€. Κλοπή με 225% καπέλο στους μηνιαίους τόκους! Από αυτόν τον δανειολήπτη έκλεψαν περισσότερα από 49.000 ευρώ.

Πρόκειται μόνο για δυο από τις 350.000 περιπτώσεις κλοπής.

Ο Άρειος Πάγος το ξεκαθαρίζει. Τόκο στη δόση όχι στο κεφάλαιο. Άρα τα λεφτά αυτά εισπράχθηκαν παράνομα. Και τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη πρέπει να διαλέξει: Ή θα απαιτήσει επιστροφή των κλεμμένων στους δανειολήπτες ή θα συνεχίσει να καλύπτει τράπεζες και funds.

Γιατί Δικαιοσύνη χωρίς επιστροφές των κλεμμένων δεν είναι Δικαιοσύνη. Είναι συγκάλυψη της μεγαλύτερης εθνικής κλοπής που έχουν ζήσει οι Έλληνες στις τσέπες τους», καταλήγει ο Χάρης Μαμουλάκης.

