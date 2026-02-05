newspaper
Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο
Πολιτική 05 Φεβρουαρίου 2026, 13:06

Αποστολάκη: Δικαίωση για τους δανειολήπτες ΑμεΑ η ένταξή τους στην ευνοϊκή ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο

Η Μιλένα Αποστολάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε χθες υπογράμμιζε «την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης» σχετικά με τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Spotlight

Η σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με βάση την οποία προβλέπεται η ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία στην Κατηγορία 1 της ρύθμισης των δανείων σε ελβετικό φράγκο, δηλαδή στην ομάδα της κατά 50% βελτιωμένης μετατροπής της ισοτιμίας, με σταθερό επιτόκιο 2,3% για όλη τη διάρκεια του δανείου, χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αποτελεί μια δικαίωση», αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

«Μια δικαίωση όχι μόνο πολιτική, αλλά πρωτίστως κοινωνική και ηθική για όλους τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο με Αναπηρία», προσθέτει.

«Είχα επισημάνει από τη πρώτη στιγμή ότι η προτεινόμενη ρύθμιση της Κυβέρνησης για το ελβετικό φράγκο δεν λύνει, αλλά διευρύνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δανειολήπτες. Για το λόγο αυτό καταψηφίσαμε τη ρύθμιση που δεν αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο», συμπληρώνει η κ. Αποστολάκη.

Αποστολάκη: Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε για την επίλυση των προβλημάτων των πολιτών

«Με την επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσα χθες στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών υπογράμμισα ένα ειδικότερο ζήτημα της ρύθμισης που ψήφισε η Κυβέρνηση τον περασμένο Δεκέμβρη, την αδικία εις βάρος των συμπολιτών μας με αναπηρία εξαιτίας της πλήρους απουσίας οποιασδήποτε ειδικής πρόβλεψης για μια κοινωνική ομάδα που μάλιστα η ίδια η Πολιτεία αναγνωρίζει διαχρονικά ως ευάλωτη. Μια αδικία που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί. Η σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών αποδεικνύει ότι αυτή η άνιση μεταχείριση δεν ήταν αναπόφευκτη.

Για τους ανθρώπους με αναπηρία, που συχνά ζουν με περιορισμένα εισοδήματα και καλούνται να ανταποκριθούν σε διαρκή έξοδα για την υγεία, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους, η σημερινή απόφαση είναι εξαιρετικά σημαντική», σημειώνει η κ. Αποστολάκη και υπογραμμίζει:

«Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε με τον ίδιο τρόπο με γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών και ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, με μοναδικό γνώμονα την δίκαιη επίλυση των προβλημάτων τους.

Ο αγώνας μας για την επίλυση του αδιεξόδου μιας μεγάλης ομάδας συμπολιτών μας, που οφείλεται σε μια αλόγιστη πολιτική πιστωτικής επέκτασης των τραπεζών συνεχίζεται».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

ΒΟΑΚ: AKTOR και Metlen μπαίνουν στην παραχώρηση Χανιά – Ηράκλειο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Αλτσχάιμερ: Προγνωστικός παράγοντας οι απότομες αυξήσεις του σακχάρου;

Business
Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

Bank of America: Καταλύτης για τη Metlen ο διαγωνισμός για τη Dunkerque

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Βουλή: Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ – Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας
Βουλή 04.02.26 Upd: 22:42

Βαρύ το κλίμα στη συζήτηση για το μεταναστευτικό ν/σ - Αντιπολιτευτικό σφυροκόπημα στον απόηχο της τραγωδίας

Πυρ ομαδόν στη Βουλή κατά της κυβέρνησης, στη σκιά της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη «νόμιμη μετανάστευση» που «κλείνει το μάτι» στους ψηφοφόρους, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε
Πολιτική 04.02.26

Κουτσούμπας για μήνυση «φασίστα» Πλεύρη: Στο ΚΚΕ δεν υπάρχει μαύρο χρήμα και αυτό φαίνεται από το τι ψηφίζουμε

Ο Κουτσούμπας αναφερόμενος στην κατάργηση του βουλευτικού ακαταδίωκτου είπε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει στο να σέρνεται να στα δικαστήρια με κάθε ανυπόστατη μήνυση του κάθε σεσημασμένου φασίστα οποιοσδήποτε βουλευτής.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ
Πολιτική 04.02.26

Τσουκαλάς: Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ είναι αυτόνομη πορεία και μονομέτωπος απέναντι στη ΝΔ

«Σε αυτή τη στρατηγική εγώ δεν έχω ακούσει κάποιον να διαφωνεί έως τώρα» επισήμανε ο Κώστας Τσουκαλάς - Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει «μία ολοκληρωμένη πρόταση αναθεώρησης» και δεν θα δώσει «λευκή επιταγή στην πρόταση της κυβέρνησης»

Σύνταξη
Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας
Για το SAFE 04.02.26

Ο Π. Μαρινάκης κατηγορεί τον Ανδρουλάκη για διαστρέβλωση της αλήθειας

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για «χονδροειδή ψέματα», ενοχλημένος από τις δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν στον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα SAFE

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί
Πολιτική 04.02.26

Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

H Ελλάδα εξετάζει σοβαρά την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Σύντομα οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά
Εθνικό απολυτήριο 03.02.26

ΚΚΕ: Οι αλλαγές στο Λύκειο προμηνύουν ολομέτωπη επίθεση σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς – Να μείνουν στα χαρτιά

Το ΚΚΕ κάνει λόγο για «σοβαρή στρέβλωση του μορφωτικού ρόλου του σχολείου, το οποίο μετατρέπεται σε φροντιστήριο, όμως σε 27αρια τμήματα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024
Επικαιρότητα 03.02.26

ΠΑΣΟΚ για Εθνικό Απολυτήριο: Στον διάλογο με προτάσεις, όχι ως σχολιαστές του κυβερνητικού σχεδίου – Καταθέσαμε πρόταση από τον Ιούλιο του 2024

«Με όρους ξανά αμιγώς επικοινωνιακούς, η κυβέρνηση ανακοινώνει, από το Μέγαρο Μαξίμου και όχι από την Επιτροπή της Βουλής, την έναρξη του διαλόγου, υπηρετώντας προφανώς τον (προ)εκλογικό σχεδιασμό της ΝΔ», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εθνικό Απολυτήριο: Δόθηκε το «σήμα εκκίνησης» – Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο
Ξεκινά ο εθνικός διάλογος 03.02.26

Ανοίγει ο φάκελος «Εθνικό Απολυτήριο» - Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο

Την έναρξη εθνικού διαλόγου για το νέο Εθνικό Απολυτήριο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια διυπουργικής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι προτάσεις, η διαβούλευση, το χρονοδιάγραμμα.

Σύνταξη
Κόντρα Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου για τη Βιολάντα: «Κότα ο Άδωνις» – «Θα υποβάλλω μήνυση» σε βάρος της
Υψηλοί τόνοι 03.02.26

Κόντρα Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου για τη Βιολάντα: «Κότα ο Άδωνις» – «Θα υποβάλλω μήνυση» σε βάρος της

Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου γύρω από το εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα - Οι κατηγορίες για συγκάλυψη, οι αλληλομηνύσεις, ο χαρακτηρισμός «κότα»

Σύνταξη
Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης
Ελλάδα 03.02.26

Αντιδράσεις για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο των μαιών – Τι απαντά ο Γεωργιάδης

Οι Σύλλογοι Επιστημόνων Μαιών Ελλάδος εκφράζουν ανησυχία για το υπό έγκριση καθηκοντολόγιο καθώς έχουν αφαιρεθεί βασικές αρμοδιότητες - «Κακώς υπάρχει ανησυχία, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει», λέει ο Γεωργιάδης

Σύνταξη
ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς
Πολιτική 03.02.26

ΚΚΕ: Οι διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι οι σχέσεις με την Τουρκία «δεν χρειάζονται διαμεσολαβητές» είναι αυταπόδεικτα ψευδείς

Το δίλημμα δεν είναι ούτε "Μητσοτάκης ή χάος", ούτε "Μητσοτάκης ή κάποιος συνεχιστής της πολιτικής του", αλλά αν ο λαός θα αντιπαλέψει την αντιλαϊκή πολιτική ακόμα πιο αποφασιστικά, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ αναφέρει ο Περισσός

Σύνταξη
Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ
Πολιτική 03.02.26

Επίσκεψη Δένδια στην Ουάσιγκτον: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ

Ο κ. Δένδιας αφίχθη στην αμερικανική πρωτεύουσα τη Δευτέρα το απόγευμα, όπου πραγματοποιεί σειρά πολιτικών επαφών, με αφορμή τη συμμετοχή του στις εργασίες του συνεδρίου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;
Παραδόξως, λειτουργεί 05.02.26

Ο Άλεξ Χόνολντ πληρώθηκε λιγότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια για το «Skyscraper Live» – Μήπως είναι λίγα;

«Τα χρήματα που πήρα είναι λιγότερα από όσα ήλπιζε ο ατζέντης μου», είπε ο Άλεξ Χόνολντ σε πρόσφατη συνέντευξή του στους New York Times. «Αλλά θα το έκανα και δωρεάν», πρόσθεσε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Αριστερά: Ερωτήματα για όσα είπε ο τραυματίας της τραγωδίας της Χίου – Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη
Σφοδρά πυρά 05.02.26

Νέα Αριστερά: Ερωτήματα για όσα είπε ο τραυματίας της τραγωδίας της Χίου – Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη

Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νάσος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά επισκέφθηκαν τη Χίο και συνομίλησαν με τραυματία που επέβαινε στο σκάφος της τραγωδίας - «Απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις», διαμηνύουν

Σύνταξη
Ελεύθερος ο 34χρονος εμπρηστής της τεράστιας πυρκαγιάς στον Φενεό Κορινθίας
Ελλάδα 05.02.26

Ελεύθερος ο 34χρονος εμπρηστής της τεράστιας πυρκαγιάς στον Φενεό Κορινθίας

Ο 34χρονος αποφυλακίστηκε στις 3 Φεβρουαρίου του 2026 και του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης στο Α.Τ. δύο φορές τον μήνα και την απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι – Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα
Η ανάρτηση Γουίτκοφ 05.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι - Σε ανταλλαγή αιχμαλώτων συμφώνησαν Κίεβο και Μόσχα

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι αναμένεται επιπρόσθετη πρόοδος τις ερχόμενες εβδομάδες

Σύνταξη
Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»
Euroleague 05.02.26

Μάικ Τζέιμς: «Θέλω πολύ να δω ελληνικό ντέρμπι στα playoffs – Δεν θα ήταν έκπληξη να το πάρει ο Παναθηναϊκός»

Ο Μάικ Τζέιμς τόνισε ότι θα ήθελε να δει το Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός στα playoffs, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θα τον εξέπληττε αν οι Πράσινοι κατακτούσαν φέτος τη Euroleague.

Σύνταξη
Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Συγκινητικός Γιλμάζ: Έσωσε συμπαίκτη στη Γαλατασαράι μετά από σοβαρό χτύπημα στο κεφάλι (vid)

Παγωμάρα επικράτησε στο Γαλατασαράι – Ινσταμπούλσπορ, όταν ο Αχμέτ Κουτουτσού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων και ο Γιλμάζ με καθοριστική επέμβαση τον έσωσε.

Σύνταξη
Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»
Η καθημερινότητα 05.02.26

Η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους διαγνώστηκε με αγκυλοποιητική σπονδυλοαρθρίτιδα – «Είχα έντονους πόνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους μίλησε για τα συμπτώματα της αγκυλοποιητικής σπονδυλοαρθρίτιδας, τα οποία δυσχέραιναν τη ζωή της για χρόνια.

Σύνταξη
Καταιγίδα Λεονάρντο: Σαρώνει την Ιβηρική – Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη
Βίντεο και φωτογραφίες 05.02.26

Σαρώνει την Ιβηρική η καταιγίδα Λεονάρντο - Ένας νεκρός και μια αγνοούμενη

Ισπανία και Πορτογαλία επλήγησαν από την καταιγίδα - Στη Μάλαγα, ένα κορίτσι αγνοείται αφού παρασύρθηκε από τον ποταμό Τουρβίγια ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο της

Σύνταξη
Ναυάγιο στη Χίο: «Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» – Τι λένε επιζώντες
Σοβαρές καταγγελίες 05.02.26

«Το σκάφος του λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» - Τι λένε επιζώντες από το ναυάγιο στη Χίο

Σοβαρές καταγγελίες έρχονται στο φως για τις συνθήκες που οδήγησαν στο πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο - Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης μετέφερε στο in μαρτυρίες επιζώντων προσφύγων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για Σκουρτόπουλο: «Ένα τέτοιο γεγονός μας προσγειώνει όλους στο τι είναι σημαντικό και τι ασήμαντο»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη Media Day ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους (6/2) και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην απώλεια του Θανάση Σκουρτόπουλου.

Σύνταξη
Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία
Ανακοίνωση ΓΕΕΘΑ 05.02.26

Σύλληψη στρατιωτικού για κατασκοπεία

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του στρατιωτικού «κατόπιν σαφών ενδείξεων συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους».

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου
Ερευνάται από τις Αρχές 05.02.26

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου

Ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιάννη Παναγόπουλου

Σύνταξη
Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα
Αιχμές 05.02.26

Παναγόπουλος στη Βουλή για τη δέσμευση των λογαριασμών του: Δύσκολη κατάσταση, θα τη διαχειριστώ με εντιμότητα

Μιλώντας στην επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων της Βουλής, ο Γιάννης Παναγόπουλος άφησε αιχμές για τους λόγους γιατί τους οποίους διώκεται

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κίνα: Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»
Η ανακοίνωση 05.02.26

Το Πεκίνο δεν θα μετάσχει σε συνομιλίες για τον πυρηνικό αφοπλισμό «σε αυτό το στάδιο»

Η συζήτηση γύρω από τα πυρηνικά έχει ανάψει μετά τη λήξη της συνθήκης New START - Η Κίνα λέει ότι οι πυρηνικές δυνατότητες της «είναι σε μια εντελώς διαφορετική κλίμακα από αυτές των ΗΠΑ και Ρωσίας»

Σύνταξη
Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα
Φιλαράκια 05.02.26

Μπραντ Πιτ και Τζένιφερ Άνιστον ξανά μαζί μετά από 20 χρόνια; Τελικά γίνονται θαύματα

Το αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ στις αρχές των zeros, ο Μπραντ Πιτ και η Τζένιφερ Άνιστον, όχι απλά έχουν θάψει το «τσεκούρι του πολέμου» αλλά είναι έτοιμοι να βρεθούν ο ένας στο πλευρό του άλλου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»
Euroleague 05.02.26

Μπαρτζώκας για το περιστατικό στο Ντουμπάι: «Δεν τιμάει την εικόνα μου, ο φίλαθλος μου ζήτησε συγνώμη και την αποδέχομαι»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το φραστικό επεισόδιο που είχε στο Ντουμπάι και αποκάλυψε ότι του ζήτησε συγνώμη ο οπαδός που τον έβριζε – Τι είπε για την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Άρειος Πάγος: Υπέρ όσων έχουν δάνεια που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας
Ελλάδα 05.02.26

Υπέρ των δανειοληπτών που εντάσσονται στον νόμο «Κατσέλη» η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Η Ολομέλεια με ευρεία πλειοψηφία αποφάσισε ότι οι τόκοι στα δάνεια, όσων έχουν υπαχθεί στο νόμο «Κατσέλη», θα υπολογίζονται με βάση τη μηνιαία δόση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο