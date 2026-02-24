Συγκλονίζει η Βον: «Το χειρουργείο μετά το ατύχημα με έσωσε από τον ακρωτηριασμό»

Η Αμερικανίδα αθλήτρια του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, αποκάλυψε ότι έφτασε πολύ κοντά στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού της, μετά το ατύχημα που είχε στο αγώνισμα της κατάβασης στους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο/Κορτίνα, ωστόσο τόνισε πως τώρα έχει βγει από το νοσοκομείο κι εξέφρασε την ελπίδα σε λίγες εβδομάδες να αφήσει το αναπηρικό αμαξίδιο και να αρχίσει να χρησιμοποιεί πατερίτσες.

Η 41 ετών σκιέρ αναφέρει σε ποστάρισμά της στο Instagram ότι το ατύχημα που υπέστη, 13 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της προσπάθειάς της σε ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα αγωνίσματα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οδήγησε σε σύνδρομο διαμερίσματος, όπου το υπερβολικό τραύμα σε μια περιοχή του σώματος συσσωρεύεται μέσα σε μια ομάδα μυών και η πίεση που προκύπτει περιορίζει τη ροή του αίματος.

Η σπουδαία Βον

Η Βον, η οποία στέφθηκε «χρυσή» Ολυμπιονίκης στην κατάβαση το 2010 στο Βανκούβερ, ενώ είναι η δεύτερη πιο επιτυχημένη σκιέρ όλων των εποχών σε επίπεδο Παγκοσμίου Κυπέλλου πίσω από τη συμπατριώτισσά της, Μικαέλα Σίφριν, απέδωσε τα εύσημα για τη σωτηρία του ποδιού της στον Δρ. Τομ Χάκετ, ο οποίος εργάζεται για την Team USA και για τον οποίο η Βον είπε ότι βρισκόταν στην Κορτίνα, μόνο επειδή εκείνη αγωνιζόταν λίγο μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που είχε υποστεί στο αριστερό γόνατό της.

«Μου έσωσε το πόδι από τον ακρωτηριασμό» είπε η Βον σε ένα βίντεο, προσθέτοντας ότι έσπασε την κνήμη, την κεφαλή της περόνης και το κνημιαίο οροπέδιο. «Έκανε αυτό που ονομάζεται φασιοτομή, όπου άνοιξε και τις δύο πλευρές του ποδιού μου, για να το αφήσει να «αναπνεύσει». Και με έσωσε» υπογράμμισε.