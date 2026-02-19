Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)

Περίπου δυο εβδομάδες μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην Ιταλία, η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, βρίσκεται πλέον πίσω στο σπίτι της στις ΗΠΑ όπου έχει ξεκινήσει η μακρά και δύσκολη περίοδος της αποθεραπείας της.

Η 41χρονη ολυμπιονίκης και κάτοχος συνολικά 11 μεταλλίων, έχει ήδη υποβληθεί σε τέσσερα χειρουργεία κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ιταλία, ενώ εκκρεμεί και πέμπτο, το οποίο λογικά θα πραγματοποιηθεί εντός των ΗΠΑ. Άλλωστε, προ τριημέρου η Βον επέστρεψε επιτέλους στην πατρίδα της και αφού ευχαρίστησε κόσμο και ιατρικό προσωπικό, δήλωσε ότι πλέον είναι ώρα να «επιστρέψει σιγά σιγά στη ζωή».

Παράλληλα, με μια ακόμη ανάρτησή της, η Αμερικανίδα έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της μεταφοράς της, σε μια άκρως εντυπωσιακή επιχείρηση! Επιπλέον, στο μήνυμα με το οποίο συνόδευσε την εικόνα η Βον έγραψε για πρώτη φορά ότι ο τραυματισμό της ήταν κάτι παραπάνω από σοβαρός, γράφοντας χαρακτηριστικά πως «ήταν πολύ πιο σοβαρός από ένα σπασμένο πόδι, ακόμη προσπαθώ να το χωνέψω…».

Αναλυτικά, το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον:

«Το πόδι μου είναι ακόμα κομμάτια… αλλά επιτέλους είμαι ΣΠΙΤΙ! Από την εντατική, στο νοσοκομείο, στο αεροπλάνο, στο ασθενοφόρο και στο νοσοκομείο στις ΗΠΑ. Είμαι ευγνώμων για ότι έκανε για μένα όλο το προσωπικό, βοηθώντας με να φτάσω ξανά στο σπίτι. Ανυπομονώ πραγματικά για την επόμενη χειρουργική επέμβαση, όταν θα μπορέσω να βγάλω το X-fit από το πόδι μου και θα μπορώ να κινούμαι περισσότερο.

Ο τραυματισμός μου ήταν πολύ πιο σοβαρός από ένα απλό σπασμένο πόδι. Ακόμα προσπαθώ να το χωνέψω, να καταλάβω τι σημαίνει και τι με περιμένει… αλλά θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες» έγραψε η Βον, συνδυάζοντας το βίντεο και το μήνυμά της με τους ήχους του τραγουδιού «Coming Home» της Skylar Grey.