Η Λίντσεϊ Βον γύρισε σπίτι της και χαμογελά ξανά: «Επιστρέφω σιγά σιγά στη ζωή» (vid, pic)

Ένας σοκαριστικός τραυματισμός, τέσσερα χειρουργεία -με ένα ακόμη να εκκρεμεί- και ένα δεκαήμερο στο κρεβάτι είναι όσα επιφύλασσε η μοίρα στην Λίντσεϊ Βον, κατά την παρουσία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ, κάτοχος 11 μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις, έχοντας επιστρέψει στη δράση μετά από μια ρήξη χιαστού αλλά και χρόνια αποχής από τους αγώνες, στα 41 της, είναι και πάλι υποχρεωμένη να βγάλει τα πέδιλα του σκι, έχοντας υποστεί έναν κάτι παραπάνω από σοβαρό και σοκαριστικό τραυματισμό. Ένα πολλαπλό κάταγμα στο αριστερό της πόδι, τραυματισμός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει μέχρι και τον ακρωτηριασμό αλλά και που ποτέ δεν πτόησε την Αμερικανίδα.

Πλέον, η Βον έχει επιστρέψει στο σπίτι της στις ΗΠΑ, βρίσκεται ανάμεσα στην οικογένειά της και έχει ξεκινήσει την επίπονη και μακρά διαδικασία της αποκατάστασή της. Με αναρτήσεις τις στα social media, για πολλοστή φορά ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη του που τις δίνει δύναμη, αλλά και όλο το ιατρικό προσωπικό που την φρόντισε κατά την παραμονή της στην Ιταλία.

«Δεν έχω σταθεί στα πόδια μου για πάνω από μια βδομάδα και είμαι στο κρεβάτι ακινητοποιημένη από την ημέρα του αγώνα μου. Και παρόλο που ακόμη δεν μπορώ να σταθώ, το να είμαι πίσω στην πατρίδα είναι απίστευτο συναίσθημα. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους στην Ιταλία που με φρόντισαν καλά», έγραψε στον λογαριασμό της στο «Χ».

Haven’t stood on my feet in over a week… been in a hospital bed immobile since my race. And although I’m not yet able to stand, being back on home soil feels amazing ❤️🇺🇸 #imhome #BeLv Huge thank you to everyone in Italy for taking good care of me🙏🏻 — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 17, 2026

Σε άλλη ανάρτηση, στο Instagram, η Βον ανέβασε ένα βίντεο που δημιούργησε η αδερφή της και δείχνει ωραίες στιγμές από την παρουσία της στον νοσοκομείο, ούσα πάντα χαμογελαστή και αισιόδοξη. Στο μήνυμα με το οποίο συνδύασε το βίντεο, αναφέρει χαρακτηριστικά πως «σιγά σιγά επιστρέφει στη ζωή».

Το βίντεο της Βον