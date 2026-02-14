Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον πριν τα επόμενα χειρουργεία: «Η αγάπη του κόσμου μου δίνει δύναμη» (vid)

Η Λίντσεϊ Βον έχει κάνει ήδη τρεις επεμβάσεις για να διορθωθεί ο εξαιρετικά σοβαρός τραυματισμός της κατά τη διάρκεια του αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και με ένα βίντεο που ανάρτησε στο instagram, η σπουδαία Αμερικανίδα σκιέρ ενημέρωσε ότι θα χρειαστεί να κάνει ακόμη δύο.

Το συντριπτικό κάταγμα που υπέστη είναι ένας τραυματισμός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ακρωτηριασμό του ποδιού της αν δεν γίνει σωστή αποκατάσταση, ωστόσο η 41χρονη αθλήτρια δεν τα παρατά. Στο βίντεο που ανέβασε ανέφερε πως μετά το επόμενο χειρουργείο, αν όλα πάνε καλά, θα έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στο σπίτι της, ενώ παράλληλα δήλωσε πως παίρνει πολλή δύναμη από την αγάπη του κόσμου που την έχει κατακλύσει με μηνύματα, γράμματα, λουλούδια και δώρα.

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον:

«Γεια σας παιδιά, ήθελα να δώσω μια μικρή ενημέρωση και να ευχαριστήσω όλους για τα λουλούδια, τα γράμματα και τα δώρα σας. Είναι πραγματικά υπέροχο και με έχει βοηθήσει πολύ. Ήταν μερικές πολύ δύσκολες μέρες εδώ στο νοσοκομείο. Νιώθω λίγο περισσότερο σαν τον εαυτό μου, αλλά ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Αύριο θα υποβληθώ σε άλλη επέμβαση και, αν όλα πάνε καλά, θα μπορώ να επιστρέψω σπίτι, αλλά θα χρειαστώ ακόμη μια επέμβαση μετά. Δεν ξέρω ακόμα όλες τις λεπτομέρειες μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Είμαι πολύ περιορισμένη κινητικά στο νοσοκομείο, αλλά οι επισκέψεις, τα γράμματα και τα λουλούδια μου δίνουν δύναμη».