Σοκ για τη Λίντσεϊ Βον: Κινδυνεύει ακόμη και με ακρωτηριασμό η θρυλική σκιέρ (pics)

Τρομερή ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας της Λίντσεϊ Βον, μετά τον προ ημερών σοκαριστικό τραυματισμό της στο σπορ της κατάβασης. Η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ των 11 μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις, υπέστη σύνθετο κάταγμα κνήμης και δυστυχώς η αποκατάστασή της -αν αυτή έρθει πλήρως- μόνο απλή υπόθεση δεν θα είναι. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμη και για πιθανό ακρωτηριασμού, αφού το συντριπτικό κάταγμα είναι σε σημείο που δημιουργεία τεράστια προβλήματα.

Οι γιατροί άλλωστε αμέσως αφοσιώθηκαν στο να διασώσουν την λειτουργικότητα του άκρου της 41χρονης αθλήτριας, πριν ξεκινήσει καν η κουβέντα για πλήρη αποκατάσταση. Τώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, το ιατρικό επιτελείο αντιμετωπίζει μια εξαιρετικά περίπλοκη κατάσταση, η οποία ενδέχεται να έχει μακροχρόνιες συνέπειες για την Αμερικανίδα. Όπως υποστηρίζουν ειδικοί επί του θέματος, σε τόσο σοβαρούς τραυματισμούς και σε συγκεκριμένα σημεία του ποδιού, το βασικό ζητούμενο είναι να αποφευχθούν επιπλοκές και να εξασφαλιστεί πως η αθλήτρια θα μπορέσει να επιστρέψει σε μια φυσιολογική καθημερινότητα, με οποιαδήποτε κουβέντα για επάνοδο στην αγωνιστική δράση να είναι προς ώρας όχι μόνο πρόωρη, αλλά μάλλον μη ρεαλιστική.

Ο Δρ. Μπερτράν Σονερί-Κοτέ, ειδικός σε εγχειρήσεις γονάτου από τη Λιόν, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα την ανάλυσή του, λέγοντας πως τραυματισμοί όπως αυτός της Βον, είναι πιθανό να οδηγούν ακόμη και σε ακρωτηριασμό: «Πρωταρχικός στόχος τώρα είναι να μπορέσει να κρατήσει το πόδι της και να περπατήσει ξανά κανονικά. Δεν είμαστε καν στο στάδιο να συζητάμε για επιστροφή στον πρωταθλητισμό. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο τραυματισμός της είναι εξαιρετικά σοβαρός και θα της προκαλέσει προβλήματα για μήνες, ενώ μπορεί να της αφήσει και μόνιμες συνέπειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρία χειρουργεία, απειλή για μόνιμη βλάβη αλλά η Βον έτοιμη για «μάχη»

Η δημοφιλής σκιέρ έχει ήδη περάσει τρεις φορές την πόρτα του χειρουργείου και η αποθεραπεία της ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν, αλλά δηλώνει έτοιμη για να δώσει ό,τι μάχη χρειαστεί για να αναρρώσει πλήρως. Μάλιστα, ενημέρωσε τους φαν της με μια μακροσκελή ανάρτηση στο instagram, την οποία συνόδευσε και με φωτογραφίες που δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, με τον εξωτερικό σταθεροποιητή στο πόδι της.

Πέρα από τη λειτουργικότητα του άκρου, οι γιατροί εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο κακώσεων σε μαλακά μόρια, νεύρα και μυϊκό ιστό, ζητήματα τα οποία επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Στην παρούσα φάση, όπως καταλαβαίνει κανείς, το ενδεχόμενο να ξαναμπεί η Βον σε πίστα πρέπει να θεωρείται απίθανο, παρά την τρομερά αισιόδοξη και θετική διάθεση της ίδιας για το άμεσο μέλλον.

View this post on Instagram A post shared by L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

Το τελευταίο μήνυμα της Λίντσεϊ Βον:

«Σήμερα υποβλήθηκα στην τρίτη χειρουργική επέμβαση και ήταν επιτυχής. Η επιτυχία σήμερα έχει εντελώς διαφορετική σημασία από ό,τι πριν από λίγες μέρες. Κάνω πρόοδο και, αν και είναι αργή, ξέρω ότι θα γίνω καλά.

Είμαι ευγνώμων για όλο το απίστευτο ιατρικό προσωπικό, τους φίλους, την οικογένεια, που ήταν δίπλα μου, και για την υπέροχη έκφραση αγάπης και υποστήριξης από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Επίσης, συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου και σε όλους τους αθλητές της ομάδας των ΗΠΑ που με εμπνέουν και μου δίνουν λόγο να χαίρομαι».