Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον για τον τραυματισμό της στους Ολυμπιακούς: «Δεν μετανιώνω» (vid, pic)
Η σπουδαία Λίντσεϊ Βον των 11 μεταλλίων σε Ολυμπιακούς και Παγκόσμια Πρωταθλήματα ενημέρωσε τους θαυμαστές της ότι έχει υποστεί κάταγμα κνήμης, όμως ταυτόχρονα έστειλε μήνυμα με το οποίο δεν δείχνει διάθεση να τα παρατήσει, αν και ήδη 41 ετών...
Σοκ προκάλεσε στον κόσμο του σκι ο σοβαρός τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον, κατά τη διάρκεια του αγώνα της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες που διεξάγονται αυτές τις ημέρες στην περιοχή του Μιλάνο – Κορτίνα στην Ιταλία.
Η θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ των 11 μεταλλίων σε μεγάλες διοργανώσεις, τραυματίστηκε σοβαρά 13 μόλις δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση του κυριακάτικου αγώνα κατάβασης, όταν χτύπησε ένα από τα εμπόδια με το χέρι της, έχασε τον έλεγχο και έπεσε στην πίστα. Όπως η ίδια γνωστοποίησε με ανάρτησή της στα social media, έχει υποστεί σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο θα χρειαστεί πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί.
Παράλληλα όμως, η 41χρονη σημείωσε πως δεν μετανιώνει για την επιστροφή της στους αγώνες, μετά από μια πενταετία κατά την οποία είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση (2019-2024).
Βον: «Δεν μετανιώνω, στη ζωή παίρνουμε ρίσκα»
«Ήμουν απλώς πέντε ίντσες πιο κλειστά στη γραμμή μου, όταν το δεξί μου χέρι μπλέχτηκε στην πόρτα, με έστριψε και προκάλεσε την πτώση. Ο χιαστός μου και οι παλαιότεροι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με το ατύχημα. Δυστυχώς υπέστην ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης, το οποίο αυτήν τη στιγμή είναι σταθερό αλλά θα χρειαστεί πολλαπλές επεμβάσεις για να αποκατασταθεί σωστά», ανέφερε η Βον και συνέχισε:
Η ανάρτηση της Βον
«Παρ’ ότι η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο, δεν έχω μετανιώσει καθόλου. Το γεγονός να στέκομαι στην πύλη εκκίνησης, ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα, που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όπως και στο σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε και μερικές φορές πέφτουμε. Κάποιες φορές, οι καρδιές μας ραγίζουν. Κάποιες φορές, δεν πετυχαίνουμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι μπορούσαμε. Όμως, αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής, ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε», συμπλήρωσε.
