Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»
Άλλα Αθλήματα 15 Φεβρουαρίου 2026, 14:57

Λίντσεϊ Βον: «Παρακαλώ μη λυπάστε για μένα»

Όλα πήγαν καλά στο τέταρτο χειρουργείο της Λίντσεϊ Βον, η οποία ενημέρωσε σχετικά με μια ακόμη ανάρτησή της, με την οποία μάλιστα καλεί τον κόσμο να «μην λυπάται» για ό,τι περνάει και παράλληλα σημειώνει πως «ανυπομονεί να βρεθεί ξανά στην κορυφή του βουνού»!

Η Λίντσεϊ Βον υπεβλήθη το Σάββατο (14/2) σε τέταρτη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό της πόδι και με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέλησε να ενημερώσει τους φίλους και τους θαυμαστές της, τονίζοντας ότι «δεν έχει καμία μεταμέλεια» και πως πλέον, «ανυπομονεί για την στιγμή που θα μπορέσει να σταθεί ξανά στην κορυφή του βουνού».

Με ανάρτηση της στο Instagram, η κορυφαία Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης των χειμερινών σπορ, η οποία τραυματίσθηκε σοβαρά κατά την διάρκεια του αγώνα κατάβασης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 πριν από μια εβδομάδα, έσπευσε να «μοιρασθεί μερικές σκέψεις» πριν συνεχίσει την ανάρρωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μήνυμα της Λίντσεϊ Βον

«Έχω διαβάσει πολλά μηνύματα που λένε ότι αυτό που μου συνέβη τους κάνει να λυπούνται. Παρακαλώ μην λυπάστε», έγραψε στην ανάρτηση της η Βον και πρόσθεσε: «Ελπίζω αυτό να σας δώσει την δύναμη να συνεχίσετε να αγωνίζεστε, γιατί αυτό κάνω και αυτό θα συνεχίσω να κάνω».

Η Βον απάντησε και στα σχόλια όσων επέκριναν την απόφασή της να συμμετάσχει και τα όσα διακινδύνευσε συμμετέχοντας στην κατάβαση στους Ολυμπιακούς Αγώνες: «Δεν έφθασα στην γραμμή εκκίνησης αγνοώντας τις πιθανές συνέπειες. Ήξερα τι έκανα. Επέλεξα να πάρω αυτό το ρίσκο. Κάθε σκιέρ στη γραμμή εκκίνησης παίρνει το ίδιο ρίσκο, γιατί στο τέλος, ακόμη κι’ εάν είσαι ο πιο δυνατός άνθρωπος στον κόσμο, το βουνό έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Ψυχικά, ήμουν πιο έτοιμη από ποτέ».

Παρά τον τραυματισμό που υπέστη στον αριστερό πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο στις 30 Ιανουαρίου στο Κραν Μοντανά, η Βον επεσήμανε ότι ήταν σωματικά «πιο δυνατή από ό,τι ήταν συχνά στο παρελθόν» όταν άρχισε τον αγώνα στην πίστα της Κορτίνα και ιδιαίτερα «πιο δυνατή από ό,τι στο τέλος της καριέρας της το 2019», όταν κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ο Αντσελότι ζει το όνειρο: Απολαμβάνει το καρναβάλι κάνοντας… τρεμπλ με Βραζιλιάνες (pics)

Παρέα όχι με μία, όχι με δύο, αλλά με τρεις νεαρές Βραζιλιάνες απήλαυσε ο Κάρλο Αντσελότι τις εορταστικές εκδηλώσεις του καρναβαλιού στο Ρίο και τα social media... ξεσαλώνουν!

Σύνταξη
Μπάσκετ 15.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου, για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Χίος – Λήμνος: Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία – H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία
Ήχησε το 112 15.02.26
Ήχησε το 112 15.02.26

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος και η Λήμνος - H θάλασσα βγήκε στην προκυμαία

Δοκιμάζεται από την κακοκαιρία η Χίος. Θυελλώδεις άνεμοι σαρώνουν τις παράκτιες περιοχές. Το 112 εξέδωσε μήνυμα για περιορισμό μετακινήσεων. Υποχώρησε το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό, στη Λήμνο.

Σύνταξη
Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026
