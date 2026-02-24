Θεσσαλονίκη: Λήστεψαν πεζούς με την απειλή χρήσης γκλοπ – Τρεις συλλήψεις

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι ότι λήστεψαν, χθες τα ξημερώματα, δύο πεζούς, από τους οποίους αφαίρεσαν, με την απειλή χρήσης πτυσσόμενων γκλοπ, ισάριθμες χρυσές αλυσίδες.

Πρόκειται για δύο Έλληνες (18 και 19 ετών, αντίστοιχα) κι έναν Αλβανό (19 ετών), εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Κατά τον εντοπισμό τους οι φερόμενοι δράστες πέταξαν τις αλυσίδες και τα γκλοπ σε παρακείμενο κάδο απορριμμάτων.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός εκ των τριών συλληφθέντων βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ ο αλλοδαπός, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, προέκυψε ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα.