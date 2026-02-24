Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους

Με την ολοκλήρωση του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, επέστρεψε η κίνηση στους δρόμους.

Οι οδηγοί σήμερα Τρίτη θα πρέπει για μια ακόμη φορά να οπλιστούν με υπομονή κυρίως όσοι βρίσκονται στον Κηφισό καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλυτικότερα, αυξημένη είναι η κίνηση στη Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος) από τα Διυλιστήρια έως την Ασπροπύργου αλλά και στην είσοδο αυτήν από το ύψος της Ελευσίνας, στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος) καθώς και στην Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος) έως την Αχαρνών.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη Λ. Κηφισού και στα δύο ρεύματα με την κάθοδο να είναι πιο προβληματική η κίνηση.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών έως και την Φιλαδέλφεια.

Προβλήματα υπάρχουν και στους δρόμους του κέντρου και συγκεκριμένα σε:

Στην Κατεχάκη στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, στην Λ. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Φιλοθέης, στη Βασιλίσσης Σοφίας στη Βασ. Κωνσταντίνου στην κάθοδο, στη Καλλιρρόης καθώς και στην άνοδο της Λ. Συγγρού.

Δείτε την κίνηση ελάχιστα λεπτά πριν τις 09:00:

Κίνηση και καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα εικοσιπέντε λεπτά κυρίως στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.