«Fake news»: Η ανάρτηση του Φρανσίσκο για τα σενάρια περί συμφωνίας με την Μπαρτσελόνα (pic)

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί έναν από τους κορυφαίους γκαρντ στην Ευρώπη την τελευταία διετία, κάνει καταπληκτική χρονιά με τη φανέλα της Ζαλγκίρις και ήδη τα σενάρια για το μέλλον του δίνουν και παίρνουν.

Σε ένα από αυτά, ο Γάλλος γκαρντ συνδέθηκε με την Μπαρτσελόνα, με πολλά ΜΜΕ του εξωτερικού να μιλούν για συμφωνία, όμως ο ίδιος ο παίκτης διέψευσε τα ρεπορτάζ, όπως και ο ατζέντης του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς.

Ο γνωστός ατζέντης ξεκαθάρισε πως «η ατελείωτη ιστορία με ψευδείς πληροφορίες, που ξεκίνησε με το Ομπστ- Ντουμπάι και συνεχίστηκε με το Ναβάρο-Μπάγερν………Ας δούμε ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη μεταγραφή από τον enimaginando» και λίγο μετά, ο διεθνής πλέι μέικερ ακολούθησε την ίδια ακριβώς γραμμή.

Μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, έγραψε πως τα περί μεταγραφής του στην Μπαρτσελόνα είναι «Fake News».

Η ανάρτηση του Φρανσίσκο για τα σενάρια περί Μπαρτσελόνα: