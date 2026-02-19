«ΑS»: «Σιλβέν Φρανσίσκο, ο μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι»

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο αποτελεί ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της Euroleague, παρά το γεγονός πως δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ζαλγκίρις μέχρι το 2027, με την «AS» να προχωράει σε αποκαλύψεις σχετικές με τον Γάλλο γκαρντ και το μέλλον του.

Συγκεκριμένα, η Μπαρτσελόνα τον έχει ως βασικό μεταγραφικό στόχο για την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, με τους Καταλανούς να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση για το καλοκαίρι, αν και δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ διανύει περίοδο αγωνιστικής αστάθειας, έχοντας γνωρίσει πέντε ήττες στα επτά τελευταία παιχνίδια σε EuroLeague και Liga Endesa, ενώ τα προβλήματα τραυματισμών έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Αλλαγές στο ρόστερ της Μπαρτσελόνα, γερά για Φρανσίσκο

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, το καλοκαίρι αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ, καθώς αρκετά συμβόλαια ολοκληρώνονται, γεγονός που θα δημιουργήσει μεγαλύτερη ευελιξία στο salary budget. Σε αυτό το πλαίσιο, ο 28χρονος άσος αποτελεί το Νο. 1 όνομα στη λίστα των «μπλαουγκράνα».

Ο πρώην παίκτης του Μανρέσα πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με τη Ζαλγκίρις, μετρώντας 16,9 πόντους (8ος σκόρερ της EuroLeague), 6,7 ασίστ (2ος στη διοργάνωση) και 19,9 μονάδες αξιολόγησης (4ος συνολικά). Παράλληλα, είναι τρίτος σε κερδισμένα φάουλ (4,7) και πέμπτος σε εύστοχα τρίποντα (2,6) με 41,2%.

Παρότι δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, το δημοσίευμα σημειώνει πως θα είναι δύσκολο για τη Ζαλγκίρις να τον κρατήσει, εφόσον προκύψει δυνατή πρόταση από κορυφαίο ευρωπαϊκό κλαμπ.