Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου
Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στις Αρχές μετά από έκρηξη που σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη (εικόνα πάνω από thestival).
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30, έξω από πολυκατοικία επί της οδού Αγίας Τριάδος. Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, στεγάζεται στέκι ατόμων που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς
«Τρομάξαμε πολύ»
«Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε, Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος», ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας.
Η αστυνομία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι συνθήκες της έκρηξης, καθώς και οι δράστες και τα κίνητρα της ενέργειας.
