24.02.2026 | 09:08
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους
24.02.2026 | 08:11
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24 Φεβρουαρίου 2026, 09:22

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στη βάση όλου αυτού του πολέμου ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων τις τελευταίες μέρες σχετικά με την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο Νοσοκομείο της Νίκαιας, μια σκέψη επανέρχεται στο μυαλό μου: ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι αρκετά έμπειρος στην πολιτική γενικά και στο χώρο της υγείας ειδικά, ώστε να γνωρίζει ότι εάν πήγαινε στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, η υποδοχή δεν θα ήταν ακριβώς να τον ραίνουν με ροδοπέταλα.

Είναι ένα νοσοκομείο «θυμωμένο», γιατί ενώ είναι «πρώτης γραμμής», οι εργαζόμενοι σε αυτό γιατροί και νοσηλευτές, αισθάνονται ότι  το έργο τους διαρκώς υπονομεύεται, ότι δεν έχουν τη στήριξη που χρειάζονται, ότι το υπουργείο δεν είναι στο πλευρό τους.

Είναι, ακόμη ένα νοσοκομείο που έχει μια ισχυρή παρουσία, δεκαετίες τώρα, συνδικαλιστών προερχόμενων από την Αριστερά, οι οποίοι μάλιστα έχουν σημαντικό κύρος όχι μόνο για τη συνδικαλιστική τους δράση και την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και για την επιστημονική τους επάρκεια.

Ήταν, δηλαδή, «προδιαγεγραμμένο» ότι εκεί θα υπήρχε μαζική κινητοποίηση και διαμαρτυρίες.

Και όταν κάπου υπάρχει μαζική κινητοποίηση, και πάει και ένας υπουργός, συγκεντρώνονται και αστυνομικές δυνάμεις έχουμε το απαραίτητο «σκηνικό έντασης», για να χρησιμοποιήσω ένα δημοσιογραφικό κλισέ.

Ιδίως από τη στιγμή που – ας μη το ξεχνάμε και αυτό – διαμαρτυρίες τέτοιου είδους είναι ένας από τους τρόπους ώστε οι εργαζόμενοι σε έναν χώρο και οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι να εξασφαλίσουν ότι δημοσιότητα θα πάρουν και τα πραγματικά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και όχι μόνον η κορδέλα που θα κόψει ο υπουργός.

Γι’ αυτό και οργανώνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας γιατροί και νοσηλευτές και όχι γιατί δεν έχουν τίποτα καλύτερο να κάνουν. Μάλιστα, όπως επίσης γνωρίζει ο υπουργός Υγείας, ο χώρος των νοσοκομειακών γιατρών γενικά «επαγγελματίες συνδικαλιστές» δεν έχει. Δηλαδή, οι άνθρωποι που διαμαρτύρονται είναι και μάχιμοι γιατροί. Για να το πω διαφορετικά, ο κ. Πάνος Παπανικολάου -ανεξαρτήτως αν συμφωνεί κανείς πολιτικά μαζί του ή με τον τρόπο που διεκδικεί ακόμη και δίκαια αιτήματα- είναι ένας ιδιαίτερα αξιόλογος νευροχειρουργός που δίνει καθημερινό αγώνα για να σώσει ζωές και σε κάθε περίπτωση είναι πολύ περισσότερο γιατρός από ό,τι είναι π.χ. ο κ. Γιάννης Παναγόπουλος τραπεζοϋπάλληλος.

Επειδή λοιπόν όλα αυτά τα γνώριζε ο κ. υπουργός Υγείας, αναρωτιέται κανείς γιατί παρ’ όλα αυτά επέλεξε όχι μόνο να πάει, αλλά και -κυρίως- με τον τρόπο και τη συνοδεία που πήγε στο νοσοκομείο στη Νίκαια. Γνωρίζω ότι θα μου πείτε ότι είχε κάθε δικαίωμα να πάει ως ο αρμόδιος υπουργός, ίσως και την υποχρέωση. Συμφωνώ, αλλά θα προσέθετα ότι όλοι οι υπουργοί ξέρουν πότε και κυρίως πώς να πάνε σε ένα χώρο χωρίς να υπάρξει αναστάτωση και ένταση. Η συνέχεια δε που έδωσε στα γεγονότα ενισχύει τις απορίες ως προς τις επιλογές του.

Εκτός και εάν εμμέσως το επεδίωκε, δηλαδή να δώσει την εικόνα ότι είναι ένας υπουργός «με έργο» που απέναντι του έχει τους «κακούς» συνδικαλιστές, που όμως αυτός δεν θα τους μηνύσει, γιατί είναι μεγαλόψυχος, αλλά έχει αρχίσει και να το μετανιώνει που ήταν τόσο μεγαλόψυχος και την επόμενη φορά δεν θα είναι και τότε θα έχουμε ποινικές και πειθαρχικές επιπτώσεις, και όλα αυτά να τα λέει και να τα ξαναλέει, να το αναπαράγουν τα ΜΜΕ, πρωτίστως τα «παραταξιακά» και στο τέλος όλοι να ασχολούμαστε μαζί του.

Και δεν είναι τόσο παράλογη αυτή η σκέψη, εάν αναλογιστούμε ότι έχει ανοίξει η γενική προεκλογική εκστρατεία για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, άρα και η μάχη του σταυρού, αλλά εμμέσως πλην σαφώς και η κούρσα για τη διαδοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, όποτε αυτή προκύψει ως ανάγκη. Εύλογο είναι να έχουμε «πλασαρίσματα» σε αυτή την κατεύθυνση, και τα οποία προϋποθέτουν παραταξιακή δημοφιλία αλλά και ισχυρή καταγραφή σε επίπεδο σταυρών. Γιατί εάν δεν μπορείς να πρωτεύσεις σε σταυρούς στην περιφέρειά σου, πώς ελπίζεις ότι θα διεκδικήσεις ηγεσία;

Εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι: δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με την πολιτική φιλοδοξία, όταν αυτή οδηγεί στην παραγωγή έργου. Δεν έχω πρόβλημα εάν ένας υπουργός παράγει έργο στο υπουργείο και είναι αποτελεσματικός όχι γιατί πραγματικά ενδιαφέρεται να λύσει προβλήματα, αλλά γιατί με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει ότι παίρνει αρκετούς σταυρούς για να επανεκλεγεί και αυξάνει τη δημοφιλία του, ώστε να μπορεί να προωθήσει την πολιτική φιλοδοξία του. Από ένα σημείο και μετά με νοιάζει στους πολιτικούς το αποτέλεσμα, το έργο, το εάν λύνονται ή όχι προβλήματα των κατοίκων αυτής της χώρας και όχι τα «ταπεινά» ή «υψηλά» κίνητρά τους. Η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι το μόνο πολιτικό σύστημα που μπορεί να μετατρέψει την ατομική πολιτική φιλοδοξία σε κοινωνική προσφορά.

Εκεί, όμως, που αρχίζω και έχω πρόβλημα είναι όταν το πολιτικό παιχνίδι και η εύλογη φιλοδοξία οδηγεί σε καταστάσεις που δεν παράγεται έργο και δεν λύνονται προβλήματα, αλλά απλώς εξυπηρετείται η πολιτική φιλοδοξία και ο προσωπικός πολιτικός υπολογισμός.

Γιατί το εάν ένας υπουργός θα καταστεί «αμετακίνητος» σε έναν ανασχηματισμό, επειδή σε αντίθετη περίπτωση θα είναι ως εάν ο πρωθυπουργός να δικαιώνει τους «κακούς» (τους συνδικαλιστές, την αντιπολίτευση κ.λπ.) που επιτίθεντο κατά αυτού του υπουργού, δεν μπορεί να γίνει με τίμημα περιττή αναστάτωση του δημοσίου συστήματος υγείας, συγκρούσεις και εντάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, και κυριαρχία μιας εικόνας που απλώς υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην ικανότητα του κράτους να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Διότι καλό και κατανοητό και σεβαστό σε τελική ανάλυση το πολιτικό παιχνίδι και το χρηματιστήριο της πολιτικής φιλοδοξίας και το να θες να είσαι ο «ήρωας της παράταξης», αλλά κάποια στιγμή πρέπει να χαράσσεται μια κόκκινη γραμμή και να ασχολούμαστε με τα σοβαρά προβλήματα.

Και τότε αυτό που χρειάζεται δεν είναι ούτε αναρτήσεις του τύπου «την άλλη φορά δεν θα είμαι τόσο μεγαλόψυχος», ούτε συνεχείς δηλώσεις, ούτε «δείτε το βίντεο τι μου κάνουν», ούτε θεατρινισμοί. Χρειάζεται διάλογος με τους ανθρώπους που εργάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας, ή στον όποιον άλλο νευραλγικό τομέα του κράτους, σεβασμός απέναντι στην αγωνία που εκφράζουν και τα αιτήματα που διατυπώνουν και πραγματική προσπάθεια, ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να λυθούν προβλήματα. Ένας διάλογος χωρίς κανάλια, χωρίς ΜΑΤ, χωρίς ντουντούκες και συνθήματα, με βασικές προϋποθέσεις ένα τραπέζι και καρέκλες ώστε να χωρέσουν όλοι και ειλικρίνεια. Με σκοπό προφανώς όχι να συμφωνήσουν σε όλα, ούτε να κάνουν θαύματα, αλλά να λύσουν κάποια προβλήματα που να εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες θα μπορούν να πάνε στο ΕΣΥ για να βρουν τη γεια τους.

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Editorial
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Editorial 21.02.26

Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!
Editorial 11.02.26

1-2-3 Πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ!

Η διασπάθιση πόρων αποτελεί ίσως τη μόνη σταθερά αυτής της κυβέρνησης

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»
Editorial 09.02.26

Το δίλημμα της χώρας είναι θεσμικότητα ή αντιθεσμικότητα και όχι «συστημισμός – αντισυστημισμός»

Το διακύβευμα παραμένει εάν θα επιστρέψει η χώρα σε μια θεσμική κανονικότητα . Αν θα αποφύγει την κανονικοποίηση της παρέκκλισης.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους
Editorial 07.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος πολλά χρόνια τώρα δεν εκπροσωπεί πραγματικά τους εργαζομένους

Η αλήθεια είναι απλή: η θητεία του Γιάννη Παναγόπουλου στην προεδρία της ΓΣΕΕ συμπίπτει με την αδυναμία του επίσημου συνδικαλιστικού κινήματος να εκπροσωπήσει τους εργαζομένους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα
Editorial 04.02.26

Η δημοκρατική αντιπολίτευση δεν πρέπει να συναινέσει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη να εργαλειοποιήσει το Σύνταγμα

Η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναθεωρήσει το Σύνταγμα. Θέλει απλώς να αξιοποιήσει την αναθεώρηση στην προεκλογική της εκστρατεία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram – Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»
Πάβελ Ντούροφ 24.02.26

Ποινική έρευνα στη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram

Σύνταξη
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
Όσα δεν ξέρουμε 24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν
Εξωτερική πολιτική 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν

«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island
English edition 24.02.26

Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island

The Saronic island is packed with visitors and reporters as filming runs through early March, with restaurants, cafes and hotels operating at full capacity weeks ahead of the usual season

Σύνταξη
Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»
Ενεργειακά 24.02.26

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη αποτροπής της επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη συλλογική στρατηγική

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά
Woman 24.02.26

H πλήρης ισότητα παραμένει 123 χρόνια μακριά

Παρά την ιστορική πρωτιά της Ισλανδίας και την πρόοδο στην εκπαίδευση, η γυναικεία εκπροσώπηση στην ανώτατη ηγεσία παραμένει το μεγάλο «αγκάθι» της παγκόσμιας οικονομίας.

Σύνταξη
Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν
Ακροδεξιός κίνδυνος 24.02.26

Οι δεξιές δεξαμενές σκέψης χτίζουν μια νέα ηγεμονία – Οι προοδευτικοί στην Ευρώπη πρέπει να αντισταθούν

Τα σχέδια των ΗΠΑ να χρηματοδοτήσουν δεξαμενές σκέψης που είναι ευθυγραμμισμένες με το MAGA στην Ευρώπη απαιτούν μια δυναμική αντι-ηγεμονική απάντηση από τις δημοκρατικές δυνάμεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κηφισιά: Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» – Έτρεχε για δέκα χιλιόμετρα
Ελλάδα 24.02.26

Επεισοδιακή καταδίωξη και σύλληψη 72χρονου «γνωστού μάνατζερ» - Έτρεχε με υψηλές ταχύτητες για 10 χιλιόμετρα

Ο 72χρονος αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο με την αστυνομία στη συνέχεια να τον καταδιώκει από τον Άγιο Στέφανο ως την Κηφισιά όπου το όχημά του ακινητοποιήθηκε

Σύνταξη
Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ
Κόσμος 24.02.26

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία – Η αιματηρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ ΠΠ

Η «ολιγοήμερη στρατιωτική επιχείρηση» του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην Ουκρανία, που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2022, μετατράπηκε σε πόλεμο που συνεχίζεται 4 χρόνια μετά χωρίς ορατό τέλος

Σύνταξη
Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν
Κόσμος 24.02.26

Σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

 Ο σεισμός ταρακούνησε κτίρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν και έγινε σε εστιακό βάθος 66,8 χιλιομέτρων

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

