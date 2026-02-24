sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 09:08
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 08:11
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οι αθλητικές μεταδόσεις (24/2): Πού θα δείτε το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός και το παιχνίδι του Τσιτσιπά
Champions League 24 Φεβρουαρίου 2026, 08:58

Οι αθλητικές μεταδόσεις (24/2): Πού θα δείτε το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός και το παιχνίδι του Τσιτσιπά

Το σημερινό (24/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός που ξεχωρίζει...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Spotlight

Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης (24/2) ξεχωρίζει φυσικά η ρεβάνς του Ολυμπιακού στο Λεβερκούζεν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης και ο αγώνας του Τσιτσιπά στο Ντουμπάι.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό (24/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιαν Λέναρντ Στρουφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρόγιερ Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Καραμπάγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League4

Headlines:
Economy
Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

Δασμοί Τραμπ: Επί ποδός οι Έλληνες εξαγωγείς – Τα νέα δεδομένα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Νηστεία: Αποφεύγουμε τις διατροφικές παγίδες της

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

Κάθετος Διάδρομος: Κληρώνει στην Ουάσιγκτον η τύχη της νότιας πύλης αερίου στην Ευρώπη

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Πρεστιάνι: Σκέψεις να κινηθεί εναντίον των Βινίσιους, Εμπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση

Ο Αργεντινός εξτρέμ της Μπενφίκα σκέφτεται να περάσει στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας τους Βινίσιους και Μπαπέ για συκοφαντική δυσφήμιση σε UEFA και FIFA, καθώς και στη δικαιοσύνη της Πορτογαλίας.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Οι πιθανότητες είναι εκεί και θα τις διεκδικήσουμε – Μπορούμε να το κάνουμε ξανά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του επαναληπτικού με τη Λεβερκούζεν ότι ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη Γερμανία για να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα ανατροπής και πρόκρισης.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ροντινέι: «Τον καλύτερό μας εαυτό για την πρόκριση – Ευγνώμονες για τη στήριξη του κόσμου»

Ο Ροντινέι που εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν (24/2) τόνισε πως ο Ολυμπιακός θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό για την πρόκριση.

Σύνταξη
Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!
On Field 20.02.26

Πρόσωπο γεμάτο αίματα, 15 ράμματα, σπασμένο χέρι και… συνεχίζει!

Αυτός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο νεότερος αρχηγός στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ο παίκτης που μέσα από την ομάδα της καρδιάς του ξεπέρασε τη σκοτεινή περίοδο της καριέρας του. Αφησε πίσω του τρομακτικές ατυχίες και με τα... επιφανειακά χτυπήματα, γελάει. Και συνεχίζει να παίζει. Ο ορισμός του πώς πρέπει να είναι ένας αρχηγός.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Champions League 20.02.26

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες
Στη Λάρισα 24.02.26

Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο – Καταθέτει ο πατέρας τη Μάρθης και δικαστικοί πραγματογνώμονες

Να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης ζητούν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας. Τι έχει αναφέρει μέχρι στιγμής ο πατέρας της Μάρθης που χάθηκε στα Τέμπη, Αντώνης Ψαρόπουλος

Σύνταξη
Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας
Κόσμος 24.02.26

Στις φλόγες το Μεξικό μετά τον θάνατο του Ελ Μέντσο – Αιματηρά αντίποινα, στρατός στους δρόμους, φόβοι για ντόμινο βίας

Υπό το φόβο νέων συγκρούσεων ζουν οι κάτοικοι στο Μεξικό μετά το πρωτοφανές κύμα βίας που ακολούθησε τον θάνατο του του βαρόνου των ναρκωτικών Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου
Casual 24.02.26

Όχι, δεν είναι η Τέιλορ Σουίφτ που έχεις συνηθίσει: Έτσι είναι η 36χρονη popstar χωρίς makeup και μαλλί κομμωτηρίου

Η 36χρονη popstar Τέιλορ Σουίφτ πόσταρε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διάφορες στιγμές από τα γυρίσματα του video clip Opalite και η εμφάνισή της δεν είχε καμία σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει.

Σύνταξη
Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»
Πλημμύρες 24.02.26

Έβρος: Σοβαρά προβλήματα στο Σουφλί μετά τη θραύση αναχώματος – «Νέα δοκιμασία για τους αγρότες»

Η καταστροφή στο Σουφλί εκτιμάται ότι έχει ήδη επηρεάσει περισσότερα από 5.000 στρέμματα, με τις αγροτικές εκτάσεις να βρίσκονται κάτω από το νερό και τους παραγωγούς να βλέπουν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται

Σύνταξη
Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού
Editorial 24.02.26

Φτάνει! Η δημόσια υγεία δεν μπορεί να θυσιάζεται στο βωμό της κομματικής φιλοδοξίας και του πολιτικού παιχνιδιού

Ο υπουργός Υγείας κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθεί ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να αναβαθμιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»
Euroleague 24.02.26

«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Σύνταξη
Ρωσία: Ποινική έρευνα για τον ιδρυτή του Telegram – Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»
Πάβελ Ντούροφ 24.02.26

Ποινική έρευνα στη Ρωσία για τον ιδρυτή του Telegram - Κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών»

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram

Σύνταξη
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
Όσα δε ξέρουμε 24.02.26

«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» - Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν
Εξωτερική πολιτική 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν

«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island
English edition 24.02.26

Hydra in the Spotlight as Brad Pitt Films on Island

The Saronic island is packed with visitors and reporters as filming runs through early March, with restaurants, cafes and hotels operating at full capacity weeks ahead of the usual season

Σύνταξη
Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»
Ενεργειακά 24.02.26

Παπασταύρου από ΗΠΑ: Το ρωσικό αέριο δεν πρέπει να επανεισέλθει στην Ευρώπη από την «πίσω πόρτα»

Ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε την ανάγκη αποτροπής της επανεισόδου ρωσικού φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω εναλλακτικών διαδρομών, επισημαίνοντας ότι αυτό συνιστά πραγματικό κίνδυνο για τη συλλογική στρατηγική

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Συναγερμός 24.02.26

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Το γκαζάκι έσκασε στο πεζοδρόμιο, προκαλώντας φθορές στη τζαμαρία και το στόρι του ισογείου

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο