Οι αθλητικές μεταδόσεις (24/2): Πού θα δείτε το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός και το παιχνίδι του Τσιτσιπά
Το σημερινό (24/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και το Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός που ξεχωρίζει...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης (24/2) ξεχωρίζει φυσικά η ρεβάνς του Ολυμπιακού στο Λεβερκούζεν για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League, οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της διοργάνωσης και ο αγώνας του Τσιτσιπά στο Ντουμπάι.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (24/2) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Σανγκ Τζούντσενγκ Ντουμπάι
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Γιαν Λέναρντ Στρουφ – Αλεξάντερ Μπουμπλίκ Ντουμπάι
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ουγκό Ουμπέρ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντουμπάι
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αντρέι Ρούμπλεφ – Βαλεντίν Ρόγιερ Ντουμπάι
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Τααβούν – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Καραμπάγκ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σαουθάμπτον – ΚΠΡ Sky Bet EFL Championship
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League
22:00 MEGA, COSMOTE SPORT 2 HD Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League4
