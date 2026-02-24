Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

Η Άννα Σαουάι, η βραβευμένη με Emmy Ιαπωνέζα ηθοποιός της σειράς «Σογκούν» που ξεκίνησε την καριέρα της στο χώρο του θεάματος ως μέλος του FAKY, επιστρέφει στις μουσικές της ρίζες με τον ρόλο της Γιόκο Όνο στην επερχόμενη βιογραφική σειρά ταινιών του Σαμ Μέντες για τους Beatles.

«Ήταν όνειρό μου να διηγηθώ την ιστορία της και δεν πίστευα ότι θα γινόταν τόσο γρήγορα», δήλωσε η Σαουάι στη δημοσιογράφο Payton Turkeltaub του Variety κατά την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Monarch: Legacy of Monsters» στο Λος Άντζελες.

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν. Και σε αυτή την ταινία, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να διηγηθούμε αυτή την πλευρά της ιστορίας».

«Δεν κοιτάζουν καν πια τις παρτιτούρες»

Για να προετοιμαστεί, η ηθοποιός έκανε μια ενδελεχή έρευνα γύρω από την Γιόκο Όνο. «Διάβασα πάρα πολύ», είπε στο περιοδικό. «Τόσα πολλά βιβλία, τόσα πολλά βίντεο, τόσα πολλά άρθρα… Έχει τόσα πολλά έργα τέχνης που μαρτυρούν την προσωπικότητά της», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Λονδίνο, η Σαουάι αναφέρθηκε στο πόσο διασκεδαστικό ήταν να ακούει τους ηθοποιούς — τον Πολ Μέσκαλ στο ρόλο του Πολ ΜακΚάρτνεϊ, τον Χάρις Ντίκινσον στο ρόλο του Τζον Λένον, τον Τζόζεφ Κουίν στο ρόλο του Τζορτζ Χάρισον και τον Μπάρι Κέογκαν στο ρόλο του Ρίνγκο Σταρ — να παίζουν τη μουσική των Beatles.

«Δεν κοιτάζουν καν πια τις παρτιτούρες. Απλά παίζουν και τραγουδούν, και μου ακούγεται πραγματικά σαν τους Beatles. Είναι μια σουρεαλιστική αίσθηση», αποκάλυψε μιλώντας στο Variety.

Σε ότι αφορά το υπόλοιπο καστ, Σαουάρς Ρόναν θα υποδυθεί τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ, η Αίμι Λου Γουντ θα υποδυθεί τη σύζυγο του Χάρισον, Πάτι Μπόιντ, και η Μία ΜακΚένα-Μπρους θα υποδυθεί την πρώτη σύζυγο του Σταρ, Μορίν Σταρκέι.

«Η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη για να χωρέσει σε μια μόνο ταινία»

Ο Μέντες υποσχέθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του πρότζεκτ, ότι η πολυμελής βιογραφική ταινία, με τον επίσημο τίτλο «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», θα είναι η «πρώτη κινηματογραφική εμπειρία που θα μπορείς να απολαύσεις δίχως τέλος».

«Χρειαζόμαστε μεγάλες κινηματογραφικές εκδηλώσεις για να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια του», δήλωσε ο Μέντες.

Ο σκηνοθέτης, στο ενεργητικό του οποίου περιλαμβάνονται οι ταινίες «American Beauty» και «Skyfall», ονειρευόταν εδώ και χρόνια να φέρει τους Fab Four στις οθόνες.

Ωστόσο, δεν ήθελε να κάνει μια μίνι σειρά και ανησυχούσε ότι «η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη για να χωρέσει σε μια μόνο ταινία».

Έτσι, σκαρφίστηκε μια ιδέα: την αφήφηση την ιστορία της «μεγαλύτερης μπάντας στην ιστορία» από την οπτική γωνία του κάθε μέλους της, προσπαθώντας να αποτυπώσει το απίθανο ταξίδι τους από το Λίβερπουλ στο επίκεντρο του κόσμου – αυτό σημαίνει τέσσερις αυτόνομες ταινίες και ένα από τα μεγαλύτερα ρίσκα στην ιστορία του κινηματογράφου.

Οι βιογραφικές ταινίες θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα στις αίθουσες στις 7 Απριλίου 2028.

*Με πληροφορίες από: Variety