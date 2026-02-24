ΣΥΡΙΖΑ: Να μην υπάρξει εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον του Ιράν

Την ανάγκη «να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο» απέναντι στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Οι προετοιμασίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ για πόλεμο εναντίον του Ιράν εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας σε ενδεχόμενο πόλεμο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Παράλληλα, προσθέτει πως «η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, οφείλει να ενεργήσει υπέρ της ειρήνης, με συγκεκριμένες διπλωματικές πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο μιας ενεργητικής και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής».

Στη Σούδα χθες το αεροπλανοφόρο Gerald Ford

Υπενθυμίζεται ότι το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, που συνοδεύεται από το αντιτορπιλικό USS Mahan, έφτασε το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας στη ναυτική βάση της Σούδας.

Το Gerald Ford έχει προγραμματιστεί να κατευθυνθεί στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή και στα ύδατα ανοιχτά του Ιράν, όπου οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, στο πλαίσιο της πίεσης που ασκούν στην Τεχεράνη, για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έφτασε στη ναυτική βάση της Σούδας με σκοπό τον ανεφοδιασμό. Το Gerald Ford είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν, στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για τα πυρηνικά. Στο πλαίσιο αυτό, διέταξε το Gerald Ford και την ομάδα κρούσης του να κατευθυνθεί προς το Ιράν.