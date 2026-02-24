magazin
24.02.2026
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 08:11
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο
«Ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη» – Η Σίντι Κρόφορντ στα 60 της και η μακρινή συγγένεια με τον Καρλομάγνο

H Σίντι Κρόφορντ βρίσκεται στο προσκήνιο από τα 80s: εξώφυλλα περιοδικών, επιδείξεις μόδας και η διάσημη διαφήμιση αναψυκτικού. Αυτή είναι η λιγότερο γνωστή πλευρά (συν μια φράση trademark) του σούπερ μοντέλου που στις 20 Φεβρουαρίου γιόρτασε τα 60ά της γενέθλια.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
«Το πρόσωπο που έχεις στα 25 σου το έδωσε ο Θεός, το πρόσωπο που έχεις στα 60 το κέρδισες» θα πει η ίδια. Η Σίντι Κρόφορντ είναι το απόλυτο σούπερ μοντέλο. Μαζί με τη Λίντα Εβαντζελίστα, τη Ναόμι Κάμπελ και τη Κρίστι Τέρλινγκτον, έγραψε ιστορία στη μόδα, σε τέτοιο βαθμό που η εμβληματική αυτή ομάδα γυναικών έγινε θέμα ντοκιμαντέρ το 2023, με τίτλο «The Super Models», σε σκηνοθεσία της Λαρίσα Μπιλς.

Παρά την εξαιρετική καριέρα της, Η Σίντι ως νεαρή κοπέλα δεν ονειρευόταν να περπατήσει στην πασαρέλα, αλλά να γίνει μια καταξιωμένη επιστήμονας. Γεννημένη στο DeKalb, μια μικρή πόλη στο Ιλινόις, στις 20 Φεβρουαρίου 1966, ήταν πραγματικά μια μαθήτρια-πρότυπο: μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο με άριστα, εγγράφηκε στο τμήμα χημικής μηχανικής του Northwestern University.

Ωστόσο, εγκατέλειψε τις σπουδές της λίγο μετά, όταν ανακάλυψε ότι ήταν το πιο περιζήτητο και πιο ακριβοπληρωμένο μοντέλο της εποχής.

Τα μοντέλα Στέφανι Σέιμουρ, Σίντι Κρόφορντ, Κρίστι Τέρλινγκτον, Τατιάνα Πάτιτζ και Ναόμι Κάμπελ στο Χόλιγουντ, το 1989, σε μια φωτογραφία του Herb Ritts / REUTERS/© Herb Ritts Foundation/The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες

Τα μοντέλα Στέφανι Σέιμουρ, Σίντι Κρόφορντ, Κρίστι Τέρλινγκτον, Τατιάνα Πάτιτζ και Ναόμι Κάμπελ στο Χόλιγουντ, το 1989, σε μια φωτογραφία του Herb Ritts / REUTERS/© Herb Ritts Foundation/The J. Paul Getty Museum, Λος Άντζελες

All-American girl

Τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Η καριέρα της άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στη δεκαετία του 1990, όταν τα μοντέλα μετατράπηκαν από απλά μανεκέν σε πραγματικές σταρ και παγκόσμια brand.

Με τα πλούσια καστανά μαλλιά της και το γλυπτό σώμα της, έφερε επίσης μια μόνιμη επανάσταση στην εικόνα της λεγόμενης All-American girl , η οποία, μέχρι τότε, θεωρούνταν ότι είχε ξανθά μαλλιά και μπλε μάτια.

Για αυτούς και πολλούς άλλους λόγους, η Σίντι Κρόφορντ παραμένει σημείο αναφοράς στον κόσμο της μόδας, παρά το γεγονός ότι αποχαιρέτησε τα φώτα της δημοσιότητας το 2016.

Με αφορμή τα 60ά της γενέθλια το ιταλικό Vanity Fair θυμήθηκε μερικές όχι στόσο γνωστές ιστορίες από τη ζωή της.

Ήταν η πρώτη που φόρεσε Versace στο κόκκινο χαλί

Την άνοιξη του 1991, το μοντέλο έκλεισε την επίδειξη μόδας Versace Φθινόπωρο/Χειμώνας 1991 τραγουδώντας το «Freedom!» του Τζορτζ Μάικλ μαζί με τις Λίντα, Ναόμι και Κρίστι: μια στιγμή που σημάδεψε για πάντα την ποπ κουλτούρα και τράβηξε όλα τα βλέμματα πάνω στον ιταλικό οίκο μόδας.

Λίγους μήνες αργότερα, στα Όσκαρ, το κορυφαίο μοντέλο ζήτησε από το brand να δημιουργήσει μια ρουμπινί έκδοση ενός φορέματος από την ίδια συλλογή, που αρχικά ήταν μαύρο και πόζαρε για τους παπαράτσι μαζί με τον Ρίτσαρντ Γκιρ, τον τότε σύντροφό της. Το φλογερό κόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και σκίσιμο που αποκάλυπτε τα πόδια της, έμεινε στην ιστορία.

Ήταν η πρώτη φορά που ο οίκος Versace εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί (όπου κυριαρχούσε ο Giorgio Armani) και ήταν μια πραγματική επιτυχία. Το εμβληματικό φόρεμα πωλήθηκε αργότερα σε δημοπρασία που διοργάνωσε η διευθύντρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, το 1999 προς όφελος του Αμερικανικού Ιδρύματος για την Έρευνα του AIDS, ενώ η Κρόφορντ δήλωσε αργότερα ότι μετάνιωσε που δεν το αγόρασε η ίδια.

Πολύ ντροπαλή για να παραπονεθεί, περίμενε μέχρι που, παρατηρώντας ότι ο φωτογράφος καθυστερούσε, ζήτησε να φύγει και αμέσως μετά λιποθύμησε από την υπερβολική ζέστη

Στην αρχή της καριέρας της λιποθύμησε στο πλατό

Πριν από τα πεντηκοστά της γενέθλια, η μοντέλο εξέδωσε ένα βιβλίο που ανατρέχει στην καριέρα της, με τίτλο Becoming. Περιείχε εικόνες, ανέκδοτα και μαθήματα ζωής που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της μακράς επαγγελματικής της καριέρας.

Όπως, για παράδειγμα, τη σημασία του να επιβάλλεις τον εαυτό σου στη δουλειά. Αναφέρει ότι σε ηλικία μόλις 18 ετών, προσλήφθηκε από τη Vogue για μια φωτογράφιση στις Βερμούδες. Οι λήψεις γίνονταν κυρίως στο spa ενός ξενοδοχείου και, για μία συγκεκριμένη, την προσκάλεσαν στη σάουνα.

Το σχέδιο ήταν να τη φωτογραφίσουν μέσα από το τζάμι, αλλά την άφησαν μέσα για τόσο πολύ ώρα που άρχισε να ζαλίζεται. Πολύ ντροπαλή για να παραπονεθεί, περίμενε μέχρι που, παρατηρώντας ότι ο φωτογράφος καθυστερούσε, ζήτησε να φύγει και αμέσως μετά λιποθύμησε από την υπερβολική ζέστη.

Οι Σίντι Κρόφορντ, Έλενα Κρίστενσεν, Κλόντια Σίφερ, σε επίδειξη του Καρλ Λάγκερφελντ το 1993 / REUTERS

Ο Καρλομάγνος είναι μέλος του οικογενειακού της δέντρου

Το 2013, η Σίντι Κρόφορντ εμφανίστηκε στην δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή του BBC Who Do You Think You Are, η οποία ανατρέχει στη γενεαλογία διασημοτήτων, από την Κέιτ Γουίνσλετ έως την Ολίβια Κόλμαν.

Το μοντέλο ανέτρεξε στην ιστορία της οικογένειάς της, η οποία έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την ηπειρωτική Ευρώπη.

Πηγαίνοντας δώδεκα αιώνες πίσω, ανακαλύφθηκε ότι, εκτός από το ότι έχει συγγένεια με κόμητες και δούκες, η Κρόφορντ είναι απόγονος του Βερνάρδου της Ιταλίας, βασιλιά των Λομβαρδών και  εγγονός του Καρλομάγνου.

«Όχι και άσχημα για ένα απλό κορίτσι από την επαρχία του Μιντγουέστ!» αναφώνησε στην παρουσιάστρια, μόλις έκανε την ανακάλυψη.

Η εφημερίδα New York Times περιέγραψε την εκπομπή ως «ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη», μια φράση που το σούπερ μοντέλο και το υπόλοιπο συνεργείο βρήκαν τόσο αστεία, που την τύπωσαν σε ένα μπλουζάκι που φόρεσαν αργότερα στο πλατό

Για τον γάμο της επέλεξε έναν σαφώς ανεπίσημο ενδυματολογικό κώδικα

Το 1998, η Κρόφορντ παντρεύτηκε τον Αμερικανό επιχειρηματία Ραντ Γκέρμπερ σε μια τελετή στις Μπαχάμες που παρέμεινε μυστική μέχρι λίγο πριν τον γάμο. Στις φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν από τον σπουδαίο Άρθουρ Έλγκορτ, οι νεόνυμφοι φαίνονται λαμπεροί, σαν να ήταν στο τέλος μιας μέρας διακοπών, με βρεγμένα μαλλιά και τσαλακωμένα πουκάμισα.

Το σούπερ μοντέλο είπε στον στιλίστα που ήταν υπεύθυνος για το φόρεμά της απλά ότι θα πήγαινε σε ένα πάρτι με θέμα το μαύρο και το άσπρο και, από την επιλογή που της δόθηκε, επέλεξε ένα λευκό φόρεμα από μετάξι και δαντέλα του John Galliano.

Δεν φορούσε παπούτσια, καθώς η τελετή γάμου έγινε στην παραλία, ενώ οι καλεσμένοι δεν ήταν υποχρεωμένοι να τηρήσουν κάποιο αυστηρό dress code.

Παρουσίασε την πρώτη επίδειξη μόδας του MTV

Το House of Style έκανε το ντεμπούτο του το 1989, παρουσιάζοντας μόδα, μουσική και ποπ κουλτούρα σε ένα νεανικό κοινό. «Μιλήσαμε για τον Jean-Paul Gualtier, καθώς και για τη συλλογή αξεσουάρ του Todd Oldham που δημιουργήθηκε από παλιά ελαστικά… Για μένα, ήταν μια ευκαιρία να δείξω την προσωπικότητά μου, η οποία σίγουρα δεν μπορεί να φανεί στις σελίδες ενός περιοδικού. Θυμάμαι ότι δεν είχα στιλίστα και στην πρώτη εκπομπή έβγαλα από την ντουλάπα μου ένα σακάκι Azzedine Alaïa», είπε το μοντέλο σε συνέντευξή του στο WWD .

Η εφημερίδα New York Times περιέγραψε την εκπομπή ως «ανόητη, επιφανειακή και υπέροχη», μια φράση που το σούπερ μοντέλο και το υπόλοιπο συνεργείο βρήκαν τόσο αστεία, που την τύπωσαν σε ένα μπλουζάκι που φόρεσαν αργότερα στο πλατό.

*Με στοιχεία από vanityfair.it | Αρχική Φωτό: Cindy Crawford Instagram

