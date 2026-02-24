Ζάκελι: «Η Ελλάδα είναι το φαβορί στον όμιλό μας»

Το Μαυροβούνιο θα τεθεί αντιμέτωπο με την Ελλάδα στο πλαίσιο της 3ης και της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ο προπονητής της ομάδας, Αντρέι Ζάκελι, μίλησε για το τις δύο αναμετρήσεις με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, ξεκαθαρίζοντας ότι η «γαλανόλευκη» είναι το φαβορί του ομίλου για την πρωτιά.

«Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που είναι το φαβορί στον όμιλό μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Αντρέι Ζάκελι:

«Είναι σημαντικό να είμαστε μια πραγματική ομάδα, να έχουμε χημεία, επειδή υπάρχει λίγος χρόνος για προετοιμασία και παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που είναι το φαβορί στον όμιλό μας. Θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτόν τον σύντομο χρόνο, για να δώσουμε αξιόλογη παρουσία και φυσικά, δεν πάμε ποτέ σε έναν αγώνα με λευκή σημαία, οπότε ούτε αυτή τη φορά θα πάμε.

Από όσο έχω δει στο παράθυρο του Νοεμβρίου, η Ελλάδα άλλαξε παίκτες για τον πρώτο και τον δεύτερο αγώνα, ορισμένοι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού απουσίαζαν από τον πρώτο, αλλά έπαιξαν τον δεύτερο αγώνα. Θα προετοιμαστούμε για την πλήρη ομάδα τους και θα δούμε σε ποια σύνθεση θα έχουν. Υπάρχουν δύο παιχνίδια και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια πιθανή αλλαγή σε αυτούς για τον δεύτερο αγώνα», ανέφερε στις δηλώσεις του ο προπονητής του Μαυροβουνίου, Αντρέι Ζάκελι.