Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε σήμερα για πρώτη φορά ότι έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση με τους βομβητές που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπός του Ομέρ Ντόστρι.

Μιλώντας στο εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο, ο Νετανιάχου δήλωσε πως έδωσε την άδεια γι’ αυτή την επιχείρηση, για την οποία δεν είχε αναληφθεί μέχρι τώρα η ευθύνη, ανέφερε ο Ντόστρι, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που είχε μεταδοθεί από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Παγιδευμένες συσκευές, βομβητές και ασύρματοι πομποδέκτες, που χρησιμοποιούνταν από μέλη της Χεζμπολάχ, εξεράγησαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, προπύργια της ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

During a recent government meeting, Prime Minister Benjamin Netanyahu claimed responsibility for recent pager explosions in Lebanon and for the assassination of Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallahhttps://t.co/ocl2iFmzWa

— The Palestine Chronicle (@PalestineChron) November 10, 2024