Σε μια δήλωση που θα συζητηθεί προχώρησε ο πρώην διευθυντής της CIA, Λίον Πανέτα μιλώντας για την ανησυχητική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή και τις φονικές εκρήξεις βομβητών και ασυρμάτων στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι από τις εκρήξεις έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 37 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν περισσότεροι από 3.000 άλλοι. Πολλοί από τους τραυματίες τυφλώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι δύο παιδιά και ένας τραυματιοφορέας.

Ο Πανέτα, μιλώντας στο CBS είπε χαρακτηριστικά: «Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια μορφή τρομοκρατίας».

«Όταν ο τρόμος εισέρχεται στην αλυσίδα εφοδιασμού, κάνει τους ανθρώπους να αναρωτιούνται τι θα επακολουθήσει», είπε ο πρώην διευθυντής της CIA, προσθέτοντας ότι αν οι κυβερνήσεις δεν προσπαθήσουν να το αντιμετωπίσουν τώρα, θυμηθείτε τα λόγια μου, είναι το πεδίο μάχης του μέλλοντος.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Former CIA Director Leon Panetta calls Israel’s explosive pager operation «terrorism» in an interview with CBS today:

«I don’t think there’s any question it’s a form of terrorism.»

«When you have terror going into the supply chain, it makes people ask the question: what the… pic.twitter.com/18coO8lTQq

— Ken Klippenstein (@kenklippenstein) September 22, 2024