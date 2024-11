Οι μονάδες αποκατάστασης της τάξης της αστυνομίας του Άμστερνταμ ξεκίνησαν σήμερα να διαλύουν μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση μετά την επικύρωση από δικαστήριο της απαγόρευσης διαδηλώσεων έπειτα από τα πρόσφατα επεισόδια με φιλάθλους της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Εκατοντάδες διαδηλωτές αγνόησαν την απαγόρευση συγκέντρωσης στην πλατεία Νταμ της ολλανδικής πρωτεύουσας και φώναξαν συνθήματα όπως «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη» ζητώντας τον τερματισμό της βίας στη Γάζα.

Αλλά έπειτα από την επικύρωση από τοπικό δικαστήριο της απαγόρευσης των τοπικών αρχών, επενέβη η αστυνομία καλώντας τους διαδηλωτές να φύγουν.

Δημοσιογράφος του Reuters είδε πολλά άτομα να απομακρύνονται δια της βίας από αστυνομικούς.

Hundreds of pro-Palestine protesters gathered at Dam Square in Amsterdam against genocide in Gaza.

Huge army of police have been recruited on the spot. Many protesters have been arrested.#Amsterdam #FreePalestine pic.twitter.com/RtD4jqfVCg

