Πλήγμα του Ισραήλ σε κτίριο κατοικιών στη συνοικία Σαγέντα Ζαϊνάμπ, νότια της Δαμασκού στη Συρία, στοίχισε σήμερα τη ζωή σε επτά αμάχους, ανακοίνωσε το συριακό υπουργείο Άμυνας για τη δεύτερη τέτοια επίθεση μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται γυναίκες και παιδιά, ενώ 20 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο. Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων έκανε λόγο για επτά νεκρούς και 14 τραυματίες από το ισραηλινό πλήγμα στη Δαμασκό.

Δείτε σχετικό βίντεο:

▶️ At least 5 killed in the Israeli bombing of a residential building in the Sayyida Zainab area of Damascus. @PressTV – #Syria pic.twitter.com/uvI3y5FsLr

— Shaykh Muzaffer (@Shaykh_Muzaffer) November 10, 2024