Αντιμέτωπος με ακόμα μία σφαγή ο Λίβανος καθώς όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στη χώρα τουλάχιστον 20 άνθρωποι – ανάμεσά τους τρία παιδιά – σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν σε περιοχή βόρεια της Βηρυτού μετά από ισραηλινές επιδρομές.

«Η επιδρομή του ισραηλινού εχθρού με στόχο το Ααλμάτ στην περιοχή Τζμπέιλ άφησε πίσω της 20 νεκρούς, ανάμεσά τους τρία παιδιά και έξι τραυματίες», σύμφωνα με έκθεση που αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από το υπουργείο, η οποία πρόσθεσε ότι οι έρευνες στα ερείπια συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν ισοπεδωμένο ένα κτίριο που σύμφωνα με πληροφορίες από ΜΜΕ του Λιβάνου έμεναν εκτοπισμένες οικογένειες.

In a new massacre, at least 20 martyrs, including children, have ascended in Almat, Jbeil, about 37 km north of Beirut.

All were displaced people. These areas are deemed safe and many people who were forced to leave their homes due to the IOF aggression had taken refuge there. pic.twitter.com/IegvnkctoO

— Joe Kelly (@joekellyca) November 10, 2024