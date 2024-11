Αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στις επαρχίες του Χαλεπίου και της Ιντλιμπ στη βορειοδυτική Συρία, τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

An Israeli airstrike targeted the Scientific Research Center in Al-Safira, Aleppo Governorate, with fighter jets infiltrating along the Syrian-Jordanian border toward the al-Tanf base, entering the Syrian Desert to launch missiles at the Aleppo countryside, then returning along… https://t.co/whRObzbhC6 pic.twitter.com/b0qnW7euJD

