Η ολυμπιακή ομάδα χόκεϊ ανδρών των ΗΠΑ έφτασε στο Λευκό Οίκο για τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη, με το χρυσό στο λαιμό τους καθώς οι παίκτες αναμένεται να παραστούν και στo διάγγελμα του Τραμπ «για την Κατάσταση της Ένωσης» (State of the Union address). Όμως ο αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να το… κρατήσει.

<br />

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αστειεύτηκε καθώς φόρεσε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο του παίκτη Μάθιου Τκάτσουκ, λέγοντας πως «δεν το επιστρέφω» με τον Τκάτσουκ να απαντά «Το ανταλλάσσω με ένα στυλό», εννοώντας τα στυλό με το λογότυπο του Λευκού Οίκου, ένα από τα αγαπημένα σουβενίρ των πιο εκλεκτών επισκεπτών του Λευκού Οίκου.

Η ομάδα των ΗΠΑ κέρδισε με 2-1 στην παράταση επί της ομάδας του Καναδά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Μιλάνο – Κορτίνα, στον τελικό για το χρυσό μετάλλιο την Κυριακή. Ο αστέρας των New Jersey Devils, Τζακ Χιουζ, σκόραρε το νικητήριο γκολ που χάρισε στις ΗΠΑ το πρώτο χρυσό μετάλλιο στο χόκεϊ ανδρών από το 1980, όταν η ομάδα είχε επιτύχει το «Θαύμα στον Πάγο».

Ο Καναδάς είναι ιστορικά η πιο κυρίαρχη ολυμπιακή ομάδα χόκεϊ στην ιστορία, με εννέα χρυσά μετάλλια, όντας η χώρα – πολυνίκης του θεσμού.

Ο Τραμπ κατάφερε να δημιουργήσει σκάνδαλο από το πουθενά

Ο Τραμπ είπε στην ανδρική ομάδα, αφού τους προσκάλεσε στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης την Τρίτη, ότι «τώρα θα πρέπει» να προσκαλέσει και την γυναικεία ομάδα, αλλιώς «πιθανότατα θα υποβληθεί σε διαδικασία μομφής», με τους παίκτες να γελούν με το υποτιμητικό για τις συναθλήτριές τους αστείο του Τραμπ.

Έτσι ξεκίνησε ένας νέος γύρος επικρίσεων για τον Τραμπ αλλά και τους παίκτες της ανδρικής ομάδας για το ότι υποτίμησαν τη νίκη της γυναικείας ομάδας που επέφερε επίσης ένα χρυσό μετάλλιο, πάλι εναντίον του Καναδά.

Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ απέρριψε την πρόσκληση του Τραμπ στην Ουάσιγκτον, επικαλούμενη επιβαρυμένο πρόγραμμα.