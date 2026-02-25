Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Το περασμένο Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την οργή του πρωθυπουργού στη Γροιλανδία, όταν δήλωσε ότι θα στείλει εκεί ένα νοσοκομειακό πλοίο. Ισχυρίστηκε ότι πολλοί άνθρωποι εκεί είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα. Δήλωσε επίσης ότι ένα από τα δύο πλοία-νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πλέει προς τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι και τα δύο βρίσκονται σε ναυπηγείο στην Αλαμπάμα για συντήρηση…

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδια να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Και για να το πετύχει προσπαθεί να πείσει ότι οι Γροιλανδοί θα ήταν καλύτερα στην «αγκαλιά» των ΗΠΑ. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διαψεύδει σε κάθε επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα του Associated Press.

Δεν υπάρχουν εκτεταμένα υγειονομικά προβλήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του στην περιοχή της Αρκτικής, Τζεφ Λάντρι, είπε: «Σε συνεργασία με τον φανταστικό Κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα εξαιρετικό νοσοκομειακό πλοίο στη Γροιλανδία για να φροντίσει τους πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί».

Ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σοβαρές ασθένειες στη Γροιλανδία τελευταία. Ούτε είναι σαφές σε ποια ασθένεια αναφερόταν ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, στη Γροιλανδία, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο «Βασίλισσα Ίνγριντ» στην πρωτεύουσα Νούουκ. Η περιοχή διαθέτει επίσης πολλά περιφερειακά κέντρα υγείας.

This is Queen Ingrid’s Hospital in Nuuk Greenland. It is well designed, Modern and most importantly it’s 100% free. I went there after slipping on Ice to get ibuprofen. The nice nurse there told me unlike the USA EVERYTHING IS FREE TO RESIDENTS.

EVERY.

THING.

All visits.… pic.twitter.com/x0px4Eaoey — Malcolm Nance (@MalcolmNance) February 22, 2026



Οι περισσότερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη Γροιλανδία είναι δωρεάν για τους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους. Οι δωρεάν παροχές υγείας περιλαμβάνουν θεραπεία από γενικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς και νοσοκομεία, κέντρα υγείας, συνταγογραφούμενα φάρμακα, δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη και κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα.

Η απάντηση του Νίλσεν

Με δεδομένο ότι στις ΗΠΑ η έννοια της δωρεάν υγειονομικής φροντίδας είναι κάτι άγνωστο, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τόνισε: «Έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης όπου η θεραπεία είναι δωρεάν για τους πολίτες. Αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή – και ένα θεμελιώδες μέρος της κοινωνίας μας. Δεν λειτουργεί έτσι στις ΗΠΑ, όπου κοστίζει ακριβά να δεις έναν γιατρό».

Premier of Greenland Jens-Frederik Nielsen posted the following on Facebook: It will be a no thank you from here. President Trump’s idea of sending an American hospital ship to Greenland has been noted. However, we have a public healthcare system where treatment is free for… pic.twitter.com/6LtMOPDsZ3 — Orla Joelsen (@OJoelsen) February 22, 2026



Ασφαλώς, σύμφωνα με το Κέντρο Δημόσιας Υγείας στη Γροιλανδία, υπάρχουν «σημαντικές προκλήσεις δημόσιας υγείας» στο αχανές νησί. Κυρίως, επισημαίνει ότι αυτές αφορούν τις «βαθιές αλλαγές από μια κοινωνία κυνηγών σε μια σύγχρονη βιομηχανική και κοινωνία γνώσης» μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι υποφέρουν από ασθένειες όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Πρόσφατα, έγινε μια επείγουσα προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων οδοντιάτρων σε τρεις πόλεις: τις Αασιάατ, Πααμιούτ και Νανορταλίκ.

Και παρά τα όποια προβλήματα, από το 1992 έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στη Γροιλανδία, η οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το δικό της σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τη Λένε Σέιμπακ, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Υγείας και Φύσης στο Πανεπιστήμιο της Γροιλανδίας, το 2020 «το προσδόκιμο ζωής στη Γροιλανδία ήταν περίπου 71 έτη για τους άνδρες και 77 έτη για τις γυναίκες». Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν αύξηση περίπου έξι ετών για τους άνδρες και πέντε έως έξι ετών για τις γυναίκες από τη δεκαετία του 1990. Επίσης είναι πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Κανένα πλοίο δεν ταξιδεύει προς Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το αμερικανικό νοσοκομειακό πλοίο κινείται ήδη προς τη Γροιλανδία. Ωστόσο και το USNS Mercy και το USNS Comfort βρίσκονται σε ναυπηγείο στο Μόμπιλ της Αλαμπάμα.

Το Comfort έφτασε στο ναυπηγείο στις 23 Ιανουαρίου και αναμένεται να παραμείνει εκεί μέχρι τον Απρίλιο. Ενώ οι επισκευές στο Mercy, το οποίο έφτασε εκεί τον Αύγουστο, έχουν περάσει την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους. Το πλοίο έχει προγραμματιστεί να κάνει περισσότερες επισκευές τον Μάρτιο σε ναυπηγείο στο Όρεγκον.

Αλλά ακόμη και οποιοδήποτε από τα δύο πλοία αποχωρήσει εσπευσμένα, θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ετοιμαστεί.

Το τυπικό πλήρωμα ενός πλοίου-νοσοκομείου των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει το πλήρες ιατρικό προσωπικό που απαιτείται για την επάνδρωση των τεράστιων ιατρικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 12 χειρουργεία και 1.000 νοσοκομειακές κλίνες. Κανονικά, τα πλοία θα μεταφέρουν γιατρούς, νοσηλευτές, στρατιωτικούς και προμήθειες από νοσοκομεία γύρω από τα λιμάνια καταγωγής τους, είτε στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια είτε στο Σαν Ντιέγκο, πριν από τον απόπλου.

Περί έλλειψης υπηρεσιών

Ο Τζεφ Λάντρι, που υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του προέδρου ότι «πολλά χωριά και μικρές πόλεις στη Γροιλανδία δεν διαθέτουν βασικές υπηρεσίες που οι Αμερικανοί συχνά θεωρούν δεδομένες». Πρόσθεσε ότι «μικροί οικισμοί δεν έχουν μόνιμους γιατρούς, διαγνωστικά εργαλεία ή εξειδικευμένη φροντίδα — αναγκάζοντας τους κατοίκους να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για ζωτικές θεραπείες που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες στο σπίτι».

Trump said the US Hospital ship USNS Mercy was “On the way to Greenland” to provide medical care for the people of Greenland. Two big problems with that plan. #1 – Greenland has fully paid medical care at the point of care.( the same as most developed countries except the United… pic.twitter.com/h9nUigrfla — Marty Taylor (@RealMartyT7) February 22, 2026



Κι εδώ το επιχείρημα είναι κάπως ανακριβές. Μπορεί η ιατρική υπηρεσία μερικές φορές να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους οικισμούς της τεράστιας περιοχής, η τηλεϊατρική παίζει σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους που ζουν απομακρυσμένοι.

Επίσης, οι ασθενείς σε περιοχές χωρίς την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη μπορούν να μεταφερθούν στο εθνικό νοσοκομείο ή σε περιφερειακές εγκαταστάσεις. Σε περίπλοκες περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορούν να μεταφερθούν αεροπορικώς στη Δανία για ιατρική περίθαλψη. Η κυβέρνησή τους πληρώνει για τη μεταφορά και τη θεραπεία.

Ασθενείς στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Οι Αμερικανοί που ζουν στην ύπαιθρο αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό προκλήσεις στην πρόσβαση σε κρίσιμη υγειονομική περίθαλψη. Οι λόγοι είναι οι οικονομικές ανισότητες και οι μεγάλοι χρόνοι ταξιδιού. Τα εμπόδια έχουν επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία καθώς κλείνουν περισσότερα μαιευτήρια, τα φαρμακεία αγωνίζονται να διατηρήσουν τη λειτουργία τους, ενώ τα αγροτικά ιατρεία και κλινικές προετοιμάζονται για τις περικοπές στο πρόγραμμα Medicaid.

Από το 2010, 152 αγροτικά νοσοκομεία, πολλά στις νότιες ΗΠΑ, έχουν μειώσει τις υπηρεσίες νοσηλείας ή έχουν κλείσει εντελώς, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill. Η επέκταση της τηλεϊατρικής μπορεί να μετριάσει ορισμένες ανισότητες, λένε οι ειδικοί, αλλά δεν αποτελεί καθολική λύση. Πολλές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ελλείψεις παρόχων και αναξιόπιστο ευρυζωνικό δίκτυο.

Η Λουιζιάνα, όπου είναι κυβερνήτης ο Τζεφ Λάντρι, δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι περισσότερες ενορίες της Λουιζιάνα είναι πλήρως ή μερικώς αγροτικές περιοχές. Το 73% των κατοίκων ζει σε περιοχές χωρίς επαρκείς παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το 86% χωρίς επαρκείς οδοντιατρικούς παρόχους και το 93% χωρίς επαρκείς παρόχους ψυχικής υγείας. Τα στοιχεία προέρχονται από το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.