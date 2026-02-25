newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 00:30

Ο Τραμπ «ανησυχεί» για την υγεία των Γροιλανδών – Αλλά ξεχνάει τους Αμερικανούς που παιδεύονται πιο πολύ

Ο Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδιά του για τη Γροιλανδία. Το νέο επιχείρημα είναι ότι οι κάτοικοι στερούνται περίθαλψης. Κι ας απολαμβάνουν υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στους Αμερικανούς της επαρχίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Το περασμένο Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την οργή του πρωθυπουργού στη Γροιλανδία, όταν δήλωσε ότι θα στείλει εκεί ένα νοσοκομειακό πλοίο. Ισχυρίστηκε ότι πολλοί άνθρωποι εκεί είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα. Δήλωσε επίσης ότι ένα από τα δύο πλοία-νοσοκομεία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ πλέει προς τη Γροιλανδία, παρά το γεγονός ότι και τα δύο βρίσκονται σε ναυπηγείο στην Αλαμπάμα για συντήρηση…

Η κίνηση αυτή αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ξεχάσει τα σχέδια να προσαρτήσει τη Γροιλανδία. Και για να το πετύχει προσπαθεί να πείσει ότι οι Γροιλανδοί θα ήταν καλύτερα στην «αγκαλιά» των ΗΠΑ. Ωστόσο, η πραγματικότητα τον διαψεύδει σε κάθε επίπεδο, σύμφωνα με έρευνα του Associated Press.

Δεν υπάρχουν εκτεταμένα υγειονομικά προβλήματα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον ειδικό απεσταλμένο του στην περιοχή της Αρκτικής, Τζεφ Λάντρι, είπε: «Σε συνεργασία με τον φανταστικό Κυβερνήτη της Λουιζιάνα, Τζεφ Λάντρι, θα στείλουμε ένα εξαιρετικό νοσοκομειακό πλοίο στη Γροιλανδία για να φροντίσει τους πολλούς ανθρώπους που είναι άρρωστοι και δεν λαμβάνουν φροντίδα εκεί».

Ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για σοβαρές ασθένειες στη Γροιλανδία τελευταία. Ούτε είναι σαφές σε ποια ασθένεια αναφερόταν ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον, στη Γροιλανδία, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων, οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο «Βασίλισσα Ίνγριντ» στην πρωτεύουσα Νούουκ. Η περιοχή διαθέτει επίσης πολλά περιφερειακά κέντρα υγείας.


Οι περισσότερες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη Γροιλανδία είναι δωρεάν για τους πολίτες και τους μόνιμους κατοίκους. Οι δωρεάν παροχές υγείας περιλαμβάνουν  θεραπεία από γενικούς ιατρούς, ειδικούς ιατρούς και νοσοκομεία, κέντρα υγείας, συνταγογραφούμενα φάρμακα, δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη και κατ’ οίκον νοσηλευτική φροντίδα.

Η απάντηση του Νίλσεν

Με δεδομένο ότι στις ΗΠΑ η έννοια της δωρεάν υγειονομικής φροντίδας είναι κάτι άγνωστο, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, τόνισε: «Έχουμε ένα δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης όπου η θεραπεία είναι δωρεάν για τους πολίτες. Αυτή είναι μια συνειδητή επιλογή – και ένα θεμελιώδες μέρος της κοινωνίας μας. Δεν λειτουργεί έτσι στις ΗΠΑ, όπου κοστίζει ακριβά να δεις έναν γιατρό».


Ασφαλώς, σύμφωνα με το Κέντρο Δημόσιας Υγείας στη Γροιλανδία, υπάρχουν «σημαντικές προκλήσεις δημόσιας υγείας» στο αχανές νησί. Κυρίως, επισημαίνει ότι αυτές αφορούν τις «βαθιές αλλαγές από μια κοινωνία κυνηγών σε μια σύγχρονη βιομηχανική και κοινωνία γνώσης» μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλο και περισσότερο, οι άνθρωποι υποφέρουν από ασθένειες όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Πρόσφατα, έγινε μια επείγουσα προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων οδοντιάτρων σε τρεις πόλεις: τις Αασιάατ, Πααμιούτ και Νανορταλίκ.

Και παρά τα όποια προβλήματα, από το 1992 έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις στη Γροιλανδία, η οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για το δικό της σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τη Λένε Σέιμπακ, καθηγήτρια στο Ινστιτούτο Υγείας και Φύσης στο Πανεπιστήμιο της Γροιλανδίας, το 2020 «το προσδόκιμο ζωής στη Γροιλανδία ήταν περίπου 71 έτη για τους άνδρες και 77 έτη για τις γυναίκες». Οι αριθμοί αυτοί αντιπροσωπεύουν αύξηση περίπου έξι ετών για τους άνδρες και πέντε έως έξι ετών για τις γυναίκες από τη δεκαετία του 1990. Επίσης είναι πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Κανένα πλοίο δεν ταξιδεύει προς Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι το αμερικανικό νοσοκομειακό πλοίο κινείται ήδη προς τη Γροιλανδία. Ωστόσο και το USNS Mercy και το USNS Comfort βρίσκονται σε ναυπηγείο στο Μόμπιλ της Αλαμπάμα.

Το USNS Comfort την περίοδο της πανδημίας στη Νέα Υόρκη / REUTERS/Mike Segar

Το Comfort έφτασε στο ναυπηγείο στις 23 Ιανουαρίου και αναμένεται να παραμείνει εκεί μέχρι τον Απρίλιο. Ενώ οι επισκευές στο Mercy, το οποίο έφτασε εκεί τον Αύγουστο, έχουν περάσει την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσής τους. Το πλοίο έχει προγραμματιστεί να κάνει περισσότερες επισκευές τον Μάρτιο σε ναυπηγείο στο Όρεγκον.

Αλλά ακόμη και οποιοδήποτε από τα δύο πλοία αποχωρήσει εσπευσμένα, θα χρειαστεί πολύ χρόνο για να ετοιμαστεί.

Το τυπικό πλήρωμα ενός πλοίου-νοσοκομείου των ΗΠΑ δεν περιλαμβάνει το πλήρες ιατρικό προσωπικό που απαιτείται για την επάνδρωση των τεράστιων ιατρικών εγκαταστάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 12 χειρουργεία και 1.000 νοσοκομειακές κλίνες. Κανονικά, τα πλοία θα μεταφέρουν γιατρούς, νοσηλευτές, στρατιωτικούς και προμήθειες από νοσοκομεία γύρω από τα λιμάνια καταγωγής τους, είτε στο Νόρφολκ της Βιρτζίνια είτε στο Σαν Ντιέγκο, πριν από τον απόπλου.

Περί έλλειψης υπηρεσιών

Ο Τζεφ Λάντρι, που υπηρετεί ως ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, επανέλαβε τον ισχυρισμό του προέδρου ότι «πολλά χωριά και μικρές πόλεις στη Γροιλανδία δεν διαθέτουν βασικές υπηρεσίες που οι Αμερικανοί συχνά θεωρούν δεδομένες». Πρόσθεσε ότι «μικροί οικισμοί δεν έχουν μόνιμους γιατρούς, διαγνωστικά εργαλεία ή εξειδικευμένη φροντίδα — αναγκάζοντας τους κατοίκους να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις για ζωτικές θεραπείες που θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες στο σπίτι».


Κι εδώ το επιχείρημα είναι κάπως ανακριβές. Μπορεί η ιατρική υπηρεσία μερικές φορές να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους οικισμούς της τεράστιας περιοχής, η τηλεϊατρική παίζει σημαντικό ρόλο για τους ανθρώπους που ζουν απομακρυσμένοι.

Επίσης, οι ασθενείς σε περιοχές χωρίς την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη μπορούν να μεταφερθούν στο εθνικό νοσοκομείο ή σε περιφερειακές εγκαταστάσεις. Σε περίπλοκες περιπτώσεις, οι ασθενείς μπορούν να μεταφερθούν αεροπορικώς στη Δανία για ιατρική περίθαλψη. Η κυβέρνησή τους πληρώνει για τη μεταφορά και τη θεραπεία.

Ασθενείς στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Οι Αμερικανοί που ζουν στην ύπαιθρο αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό προκλήσεις στην πρόσβαση σε κρίσιμη υγειονομική περίθαλψη. Οι λόγοι είναι οι οικονομικές ανισότητες και οι μεγάλοι χρόνοι ταξιδιού. Τα εμπόδια έχουν επιδεινωθεί την τελευταία δεκαετία καθώς κλείνουν περισσότερα μαιευτήρια, τα φαρμακεία αγωνίζονται να διατηρήσουν τη λειτουργία τους, ενώ τα αγροτικά ιατρεία και κλινικές προετοιμάζονται για τις περικοπές στο πρόγραμμα Medicaid.

Από το 2010, 152 αγροτικά νοσοκομεία, πολλά στις νότιες ΗΠΑ, έχουν μειώσει τις υπηρεσίες νοσηλείας ή έχουν κλείσει εντελώς, σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο Chapel Hill. Η επέκταση της τηλεϊατρικής μπορεί να μετριάσει ορισμένες ανισότητες, λένε οι ειδικοί, αλλά δεν αποτελεί καθολική λύση. Πολλές αγροτικές περιοχές αντιμετωπίζουν ελλείψεις παρόχων και αναξιόπιστο ευρυζωνικό δίκτυο.

Η Λουιζιάνα, όπου είναι κυβερνήτης ο Τζεφ Λάντρι, δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι περισσότερες ενορίες της Λουιζιάνα είναι πλήρως ή μερικώς αγροτικές περιοχές. Το 73% των κατοίκων ζει σε περιοχές χωρίς επαρκείς παρόχους πρωτοβάθμιας περίθαλψης, το 86% χωρίς επαρκείς οδοντιατρικούς παρόχους και το 93% χωρίς επαρκείς παρόχους ψυχικής υγείας. Τα στοιχεία προέρχονται από το υπουργείο Υγείας της πολιτείας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

Atlantic: Ανακοινώθηκαν 4 νέα deals LNG στον Κάθετο Διάδρομο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία
Μέση Ανατολή 24.02.26

Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στα βορειοανατολικά – Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία
Πρωτοφανής χιονοκαταιγίδα 24.02.26

Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία

Χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ - Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
Εκστρατεία προπαγάνδας 24.02.26

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»
Champions League 25.02.26

Ντάνι Γκαρθία: «Το θέλαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε – Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο Ντάνι Γκαρθία μίλησε για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν και στάθηκε στο γεγονός ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ για να μπει στην πρόκριση.

Σύνταξη
Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Τεράστια έκπληξη των Νορβηγών, απέκλεισαν τη φιναλίστ του Champions League (vid)
Champions League 25.02.26

Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ 1-2: Δεύτερη νίκη για τους Νορβηγούς και πρόκριση στους «16» (vid)

Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε την Ίντερ και στο Μιλάνο (2-1) και με συνολικό σκορ 5-2 πέρασε στους «16» του Champions League! Μία εκ των Μάντσεστερ Σίτι ή Σπόρτινγκ Λισσαβόνας ο επόμενος αντίπαλος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)
Champions League 24.02.26

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός 0-0: Περηφάνια για τον Θρύλο (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από την Λεβερκούζεν και είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται στο 0-0 και τους Γερμανούς να παίρνουν την πρόκριση, μετά το 0-2 του του πρώτου αγώνα.

Σύνταξη
Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε
Ποδόσφαιρο 24.02.26

Η πρώτη ομιλία του Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες του Άρη: Τι τους ζήτησε

Η ΠΑΕ Άρης θα ανακοινώσει τον Μιχάλη Γρηγορίου την Τετάρτη (25/2), όμως, ο Έλληνας τεχνικός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του ομιλία στους νέους του παίκτες, έχοντας και τετ α τετ με αρκετούς εξ αυτών.

Σύνταξη
Κατώτατος μισθός: Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του – Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι
Αναμονή 24.02.26

Ραντεβού τον Μάρτιο για αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού - Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Με την ακρίβεια να «πνίγει» τα ελληνικά νοικοκυριά η κυβέρνηση εμφανίζεται έτοιμη να πατήσει το κουμπί της αύξησης και ελπίζει αυτή τη φορά o κατώτατος μισθός να μην εξαερωθεί από τον πληθωρισμό.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)
Μπάσκετ 24.02.26

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο Euro Insiders powered by Betsson και μεταξύ άλλων αποκάλυψε μια κουβέντα που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που του επηρέασε την καριέρα με τον καλύτερο τρόπο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
Μέλλον εργασίας 24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
Fizz 24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο