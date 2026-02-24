newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρίσιμη ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο εν μέσω πολλαπλών μετώπων
Κόσμος 24 Φεβρουαρίου 2026, 23:06

Κρίσιμη ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο εν μέσω πολλαπλών μετώπων

Η ομιλία Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους γίνεται σε μια περίοδο που ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
A
A
Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Spotlight

Την ατζέντα του για το επόμενο έτος αλλά και την υπεράσπιση των πεπραγμένων του θα ξεδιπλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στην καθιερωμένη ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους στο Κογκρέσο.

Η ομιλία έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν έχει την εξουσία να επιβάλει αμοιβαίους δασμούς βάσει του νόμου περί έκτακτης ανάγκης, γεγονός που επέφερε σημαντικό πλήγμα στην εμπορική του ατζέντα και ψαλίδισε την διαπραγματευτική του ισχύ.  Ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στους δικαστές που αποφάνθηκαν κατά της δασμολογικής του στρατηγικής.

Μια επανάληψη αυτών των επικρίσεων θα μπορούσε να εκδηλωθεί με την παρουσία των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ιστορικά, παρακολουθούν την ομιλία και κάθονται λίγα μέτρα μακριά από το βήμα όπου ο πρόεδρος εκφωνεί την ομιλία του.

Επιπλέον τα ποσοστά αποδοχής του έχουν πάρει την κατιούσα ενώ θα πρέπει να διαχειριστεί τις διαφωνίες στο ίδιο του το κόμμα, από μέλη που υποστηρίζουν ότι η καταστολή της μετανάστευσης και τα δασμολογικά του σχέδια είναι πολύ επιθετικά.

H ομιλία θα δώσει το στίγμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Η ομιλία θα δώσει επίσης τον τόνο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στην περίπτωση που αποκτήσουν πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να διεξάγουν έρευνες για τον πρόεδρο και να μπλοκάρουν την νομοθετική ατζέντα του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ προσπαθεί να γυρίσει σελίδα στο σκάνδαλο που περιβάλλει την δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση αρχείων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν αλλά δεν τα έχει καταφέρει.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι έξι στους δέκα Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού μέρους των Ρεπουμπλικανών, πιστεύουν ότι ο Τραμπ έχει γίνει ασταθής καθώς μεγαλώνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά. Ούτε στο εξωτερικό είναι εύκολη η κατάσταση εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άλλα θέματα αναμένεται να συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον της χώρας εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Τι είναι η ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους

Είναι η ετήσια ομιλία του προέδρου προς το Κογκρέσο, στην οποία παρουσιάζει την ατζέντα του για το επόμενο έτος και τη λίστα  του πολιτικών που θέλει να θεσπίσουν οι νομοθέτες.

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον εκφώνησε την πρώτη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης το 1790, σύμφωνα με το Ιστορικό Γραφείο της Γερουσίας. Ο Τόμας Τζέφερσον διέκοψε την πρακτική της προφορικής ομιλίας το 1801, υποβάλλοντας αντ’ αυτού γραπτή έκθεση για την εκπλήρωση της συνταγματικής απαίτησης. Αυτή η συνέλευση ίσχυσε μέχρι που ο Γούντροου Γουίλσον αναβίωσε την αυτοπρόσωπη ομιλία το 1913.

Η ομιλία θα σηματοδοτήσει επίσης την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. «Θα γιορτάσει τα 250 ένδοξα χρόνια ανεξαρτησίας και αριστείας του έθνους μας, αναδεικνύοντας απίστευτες ιστορίες Αμερικανών ηρώων» αναφέρεται  σε ανακοίνωσή του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει εκτενώς. «Θα είναι μια μακρά ομιλία», είπε τη Δευτέρα, «γιατί έχουμε πολλά να πούμε».

Η οικονομία

Η διαχείριση του πληθωρισμού ήταν κομβική στην προεκλογική ατζέντα του Τραμπ, δίνοντας του προβάδισμα έναντι των δημοκρατικών.

Ένα και πλέον χρόνο από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος αντιμετωπίζει τώρα πολλές από τις ίδιες αντιξοότητες που ταλαιπωρούσαν τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με τους ψηφοφόρους να έχουν δυσαρεστηθεί με τον χειρισμό της οικονομίας από τον πρόεδρο.

Οι απόψεις για την οικονομική απόδοση του Τραμπ έχουν γίνει αρνητικές, με το 57% να τον αποδοκιμάζει και μόνο το 41% ​​να τον εγκρίνει, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Washington Post, ABC News και Ipsos. Οι ψηφοφόροι είναι ακόμη πιο απαισιόδοξοι για τον χειρισμό των δασμών (64% αποδοκιμάζει) και του πληθωρισμού (65% αποδοκιμάζει).

«Όταν κοιτάς την πρώτη θητεία του προέδρου, η οικονομία ήταν η υπερδύναμή του» εξηγεί στο Bloomberg η Λίντσεϊ Όουενς, εκτελεστική διευθύντρια του Groundwork Collaborative, think tank. «Αυτό έχει αντιστραφεί εντελώς σε αυτή τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ».

δασμοι Τραμπ

Ο Τραμπ αναμένεται να σταθεί σε μετρήσεις που δείχνουν οικονομικά οφέλη για τους πολίτες

Στην ομιλία του αναμένεται να επικεντρωθεί στις χαμηλότερες τιμές της βενζίνης και σε άλλες μετρήσεις που δείχνουν οικονομικά οφέλη, στις εκτεταμένες φορολογικές δηλώσεις και το επενδυτικό πρόγραμμα Trump Accounts για παιδιά. Θα επισημάνει επίσης τους δικαιούχους του ιστότοπού του TrumpRx που επιτρέπει στους Αμερικανούς να αγοράζουν απευθείας ορισμένα φάρμακα με έκπτωση, όπως είπε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, στο Fox News.

«Ο πρόεδρος, φυσικά, θα διαφημίσει τα ρεκόρ επιτεύγματα της κυβέρνησής του κατά το περασμένο έτος, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει μια φιλόδοξη ατζέντα για να συνεχίσει να κάνει το αμερικανικό όνειρο πιο εφικτό και προσιτό για την εργατική τάξη σε όλη τη χώρα» ανέφερε. Θα «κάνει επίσης μερικές νέες ανακοινώσεις πολιτικής για να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την κρίση προσιτότητας που δημιούργησε ο Τζο Μπάιντεν πριν από ένα χρόνο».

Πολλά από τα οικονομικά σχέδια που έχουν προτείνει ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του δεν έχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες και ορισμένα θα απαιτούσαν την έγκριση του Κογκρέσου, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές – αν όχι ποτέ.

Και δεν είναι σαφές ότι κανένα από αυτά θα είναι αρκετό για να κατευνάσει τους οικονομικούς φόβους των καταναλωτών. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ανησυχίες σχετικά με την προσιτή τιμή ως «φάρσα» που προωθείται από τους Δημοκρατικούς, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι έχει ήδη «νικήσει» στο θέμα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στρατηγικοί αναλυτές λένε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση της οικονομικής του ατζέντας και των επιτευγμάτων του στα σύνορα, με τις παράνομες διελεύσεις να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Η μεταναστευτική πολιτική

Η νίκη του Τραμπ το 2024 οφείλεται εν μέρει στην υπόσχεσή του να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση, και οι πρώτες του κινήσεις για την ασφάλεια των νότιων συνόρων αποδείχθηκαν δημοφιλείς στους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, η απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει ομοσπονδιακούς πράκτορες σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και η βίαιη καταστολή στη Μινεάπολη έχουν προκαλέσει διακομματική κριτική.

«Είναι μια τεράστια ευκαιρία για αυτόν να μιλήσει για πολλά από τα επιτεύγματα του πρώτου έτους, τα οποία ειλικρινά συχνά πατάει», εξηγεί ο Μαρκ Σορτ, βοηθός του Τραμπ στην πρώτη θητεία του. «Απλώς δεν νομίζω ότι είναι στο στυλ του να πειθαρχείται, και νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει ως φόρουμ για να παραπονεθεί για πράγματα που θεωρεί αδικίες».

Το Ιράν

Η ομιλία της Τρίτης θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ την ευκαιρία να υποστηρίξει για πρώτη φορά δημόσια την στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters εξήγησαν ότι ο Τραμπ θα συζητήσει τα σχέδιά του για το Ιράν, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες.

Θα επαινέσει επίσης το ιστορικό του στη διαμεσολάβηση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ανέφεραν. Θα μιλήσει στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μια υπενθύμιση ότι δεν έχει ακόμη επιλύσει τον πόλεμο που κάποτε είχε πει ότι θα μπορούσε να τερματίσει «σε 24 ώρες».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ομόλογα
Ευρωομόλογα: Δεν θα έρθουν με «Big Bang», αλλά σταδιακά, λέει η Commerzbank

Ευρωομόλογα: Δεν θα έρθουν με «Big Bang», αλλά σταδιακά, λέει η Commerzbank

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Βραδινό: Πότε είναι καλύτερα να τρώμε για βράδυ;

Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Κάθετος Διάδρομος: Κοινή δήλωση 13 χωρών για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία
Μέση Ανατολή 24.02.26

Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στα βορειοανατολικά – Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία
Πρωτοφανής χιονοκαταιγίδα 24.02.26

Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία

Χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ - Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
Εκστρατεία προπαγάνδας 24.02.26

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων
Επιταχυντής αλλαγών 24.02.26

Η Ουκρανία, ο πόλεμος και το τέλος των βεβαιοτήτων

Από την αποτυχημένη πρόβλεψη της «γρήγορης πτώσης», στον ατέρμονο πόλεμο φθοράς, την ευρωπαϊκή αφύπνιση και τα σενάρια μιας εύθραυστης ειρήνης στην Ουκρανία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Περού: Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς
Τραγικό δυστύχημα 24.02.26

Ένας σκύλος ο μοναδικός επιζών από τη συντριβή ενός ελικοπτέρου με 15 νεκρούς στο Περού

Τραγωδία στο Περού - Ο σκύλος βρέθηκε κοντά στον νεκρό αντισμήναρχο Νόλε, τον άνθρωπο που τον φρόντιζε - Δεν έχει επιθετική συμπεριφορά, έχει μεταφερθεί για εξετάσεις

Σύνταξη
Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο
Κόσμος 24.02.26

Βρετανία: «Δεν έχει ίχνος αλήθειας» ο ισχυρισμός της Ρωσίας ότι η Ουκρανία επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο

Η ρωσική υπηρεσία Πληροφοριών Εξωτερικού ισχυρίστηκε πως η Βρετανία και η Γαλλία σχεδιάζουν να προμηθεύσουν κρυφά την Ουκρανία με τεχνολογία πυρηνικών όπλων

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αποκαλυπτική δημοσκόπηση – Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν
Τι λένε για Έπσταϊν 24.02.26

Αποκαλυπτική δημοσκόπηση - Μόνο το 21% των Αμερικανών συμφωνούν με έναν πόλεμο του Τραμπ στο Ιράν

Η δημοσκόπηση έρχεται την ώρα που οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στη Μέση Ανατολή από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
Κόσμος 24.02.26

Η ΕΕ ανακοινώνει νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία

Το δάνειο 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία «θα υλοποιηθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», με προτεραιότητα την κάλυψη επειγουσών αμυντικών αναγκών και την ενίσχυση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων

Σύνταξη
Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία
4 χρόνια πολέμου 24.02.26

Ο Μεντβέντεφ απειλεί Βρετανία και Γαλλία με πυρηνικό πλήγμα – Αν δώσουν ατομικό όπλο στην Ουκρανία

Βρετανία, Γαλλία και Ουκρανία απορρίπτουν ως παράλογους τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου ότι το Κίεβο σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, την ώρα που ο Μεντβέντεφ πλειοδοτεί σε απειλές.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα
Ασταθές χιόνι 24.02.26

Γαλλία: Δύο γυναίκες νεκρές – Καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα στην Άνω Σαβοΐα

Οι γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή, αλλά εντοπίστηκαν από τις αρχές τη Δευτέρα, καθώς δεν πήγαν στη δουλειά τους και άρχισαν να τις αναζητούν φίλοι και συνάδελφοί τους.

Σύνταξη
Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)
Μπάσκετ 24.02.26

Κώστας Αντετοκούνμπο: «Τα λόγια του Γιάννη που μου άλλαξαν τη ζωή – Θέλω τίτλο με τον Άρη» (vid)

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο μίλησε στο Euro Insiders powered by Betsson και μεταξύ άλλων αποκάλυψε μια κουβέντα που είχε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που του επηρέασε την καριέρα με τον καλύτερο τρόπο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Χάρτης 24.02.26

Τα Τέμπη «δεν ήταν μια κακιά στιγμή» - Ξεσηκωμός στις 28 Φεβρουαρίου – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Στις 28 Φεβρουαρίου 2023, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ο χρόνος πάγωσε. Τρία χρόνια από την αποφράδα ημέρα που 57 ψυχές έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία της χώρας, κανείς δεν ξεχνά…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα
Φιάλη υγραερίου 24.02.26

Ιταλία: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από έκρηξη σε κτίριο στη Βερόνα

Έκρηξη σημειώθηκε σε τριώροφο κτίριο έξω από τη Βερόνα στην Ιταλία, το οποίο κατέρρευσε. Οι πυροσβέστες ανέσυραν τρεις τραυματίες και έναν νεκρό άνδρα από τα συντρίμμια.

Σύνταξη
Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί
Μέλλον εργασίας 24.02.26

Το τέλος του «μέσου εργαζόμενου»; Όταν το να είσαι αρκετά καλός στη δουλειά σου, δεν αρκεί

Μετά τις προειδοποισήσεις ότι τα ρομπότ και η ΑΙ θα αντικαταστήσουν τις εισαγωγικές υπαλληλικές θέσεις, τώρα μας λένε ότι κινδυνεύουν οι μεσαίοι εργαζόμενοι, που είναι απλώς καλοί στη δουλειά τους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ
Fizz 24.02.26

«Περνούν χυδαία πράγματα από το μυαλό μου τώρα» – Η ερωτική εξομολόγηση του Ίθαν Χοκ

Στα 55 του χρόνια, ο Ίθαν Χοκ μοιάζει πιο χαλαρός και απελευθερωμένος από ποτέ. Τόσο πολύ που δεν διστάζει πλέον να μιλάει για το διαζύγιό του με την Ούμα Θέρμαν, αλλά και την ερωτική του ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 24.02.26

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Μπόντο/Γκλιμτ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
Champions League 24.02.26

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ

LIVE: Νιούκαστλ – Καραμπάγκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Καραμπάγκ για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)
Champions League 24.02.26

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ 4-1: Πανηγυρικά στους «16» οι «Ροχιμπλάνκος» με χατ-τρικ του Σόρλοθ (vid)

Μετά το 3-3 στο Βέλγιο η Ατλέτικο νίκησε με το επιβλητικό 4-1 την Κλαμπ Μπριζ στην Μαδρίτη και με συνολικό σκορ 7-4 πέρασε στους «16» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει Τότεναμ ή Λίβερπουλ.

Σύνταξη
Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία
Μέση Ανατολή 24.02.26

Ιράν: Θα κάνουμε συμφωνία με τις ΗΠΑ, μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του θα επαναλάβει τις συνομιλίες με «αποφασιστικότητα να επιτύχει μια δίκαιη και ισότιμη συμφωνία το συντομότερο δυνατό».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στα βορειοανατολικά – Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία
Πρωτοφανής χιονοκαταιγίδα 24.02.26

Τα προβλήματα λόγω του χιονιά παραμένουν στις βορειοανατολικές ΗΠΑ - Διακοπές ρεύματος, κλειστά σχολεία

Χιονιάς πλήττει τις ΗΠΑ - Περίπου 2.000 πτήσεις ακυρώθηκαν και σε σχεδόν 1.000 υπήρξαν καθυστερήσεις σήμερα, ιδίως στο αεροδρόμιο της Βοστόνης και σε εκείνα της Νέας Υόρκης

Σύνταξη
LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Champions League 24.02.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

LIVE: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα
Εκστρατεία προπαγάνδας 24.02.26

Μεξικό: Μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», το καρτέλ σπέρνει τον φόβο με fake news και προπαγάνδα

Οι πληροφορίες για το χάος στο Μεξικό μετά τον θάνατο του ηγέτη του καρτέλ Χαλίσκο είναι εν μέρει αληθινές. Το οργανωμένο έγκλημα εξαπέλυσε εκστρατεία προπαγάνδας για να αποδείξει ότι ελέγχει τη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 24.02.26

Η… λευκή απεργία φέρνει επανάσταση στο παγκόσμιο τένις (pics+vids)

Οι αθλητές και οι αθλήτριες αποσύρονται από τα τουρνουά τένις, αντιδρώντας στο φορτωμένο καλεντάρι – Το πάθημα του γυναικείου τουρνουά του Ντουμπάι και το πριμ των διοργανωτών της Ντόχα σε Αλκαράθ και Σίνερ για να μην αποσυρθούν!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν
Ενεργειακός αποκλεισμός 24.02.26

Το Μεξικό διερευνά πότε μπορεί να προμηθεύσει ξανά την Κούβα με πετρέλαιο – Οι δασμοί Τραμπ απορρίφθηκαν

Οι δασμοί των ΗΠΑ εναντίον όσων προμήθευαν την Κούβα με πετρέλαιο δεν είναι πλέον σε ισχύ, όπως ανακοίνωσε από το Μεξικό η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ, η οποία θα προβεί σε νέες ανακοινώσεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τέμπη: Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα – Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες
Σε 12 λεπτά 24.02.26

Τι γνωρίζουμε για την τεράστια πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Βάζοντας σε μια σειρά βασικές πληροφορίες

Με την πληγή που άφησε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη να παραμένει ανοιχτό, τους συγγενείς των θυμάτων και μια ολόκληρη κοινωνία να αναζητεί οξυγόνο το νέο βίντεο της ΕΔΑΠΟ εστιάζει σε ένα από τα πιο σκοτεινά και κρίσιμα ερωτήματα της τραγωδίας: Την πυρόσφαιρα που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση.

Σύνταξη
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλο – Όλα όσα αλλάζουν
Ελλάδα 24.02.26

Πρεμιέρα για τη νέα στρατιωτική θητεία - Βίντεο και φωτογραφίες από την κατάταξη της Α' ΕΣΣΟ σε Θήβα και Αυλώνα

«Η νέα θητεία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της μεταρρύθμισής "Ατζέντα 2030"» έχει επισημάνει ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας,

Σύνταξη
Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών
Θάρρος 24.02.26

Μνήμη ενάντια στη λήθη: Τοιχογραφία αφιερωμένη στους 200 της Καισαριανής στη Σχολή Καλών Τεχνών

Οι φοιτητές/ριες της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν μια τοιχογραφία που απεικονίζει μια από τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο