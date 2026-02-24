Κρίσιμη ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο εν μέσω πολλαπλών μετώπων

Την ατζέντα του για το επόμενο έτος αλλά και την υπεράσπιση των πεπραγμένων του θα ξεδιπλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στην καθιερωμένη ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους στο Κογκρέσο.

Η ομιλία έρχεται λίγες ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν έχει την εξουσία να επιβάλει αμοιβαίους δασμούς βάσει του νόμου περί έκτακτης ανάγκης, γεγονός που επέφερε σημαντικό πλήγμα στην εμπορική του ατζέντα και ψαλίδισε την διαπραγματευτική του ισχύ. Ο Τραμπ άσκησε δριμεία κριτική στους δικαστές που αποφάνθηκαν κατά της δασμολογικής του στρατηγικής.

Μια επανάληψη αυτών των επικρίσεων θα μπορούσε να εκδηλωθεί με την παρουσία των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ιστορικά, παρακολουθούν την ομιλία και κάθονται λίγα μέτρα μακριά από το βήμα όπου ο πρόεδρος εκφωνεί την ομιλία του.

Επιπλέον τα ποσοστά αποδοχής του έχουν πάρει την κατιούσα ενώ θα πρέπει να διαχειριστεί τις διαφωνίες στο ίδιο του το κόμμα, από μέλη που υποστηρίζουν ότι η καταστολή της μετανάστευσης και τα δασμολογικά του σχέδια είναι πολύ επιθετικά.

H ομιλία θα δώσει το στίγμα των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου

Η ομιλία θα δώσει επίσης τον τόνο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, οι οποίες θα καθορίσουν εάν οι Ρεπουμπλικάνοι μπορούν να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Στην περίπτωση που αποκτήσουν πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί θα μπορούν να διεξάγουν έρευνες για τον πρόεδρο και να μπλοκάρουν την νομοθετική ατζέντα του Λευκού Οίκου.

Ο Τραμπ προσπαθεί να γυρίσει σελίδα στο σκάνδαλο που περιβάλλει την δημοσιοποίηση από την κυβέρνηση αρχείων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν αλλά δεν τα έχει καταφέρει.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Τρίτη έδειξε ότι έξι στους δέκα Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού μέρους των Ρεπουμπλικανών, πιστεύουν ότι ο Τραμπ έχει γίνει ασταθής καθώς μεγαλώνει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πολλαπλά μέτωπα ανοιχτά. Ούτε στο εξωτερικό είναι εύκολη η κατάσταση εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και άλλα θέματα αναμένεται να συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα. Ο πρόεδρος δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον της χώρας εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Τι είναι η ομιλία για την Κατάσταση του Έθνους

Είναι η ετήσια ομιλία του προέδρου προς το Κογκρέσο, στην οποία παρουσιάζει την ατζέντα του για το επόμενο έτος και τη λίστα του πολιτικών που θέλει να θεσπίσουν οι νομοθέτες.

Ο Τζορτζ Ουάσινγκτον εκφώνησε την πρώτη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης το 1790, σύμφωνα με το Ιστορικό Γραφείο της Γερουσίας. Ο Τόμας Τζέφερσον διέκοψε την πρακτική της προφορικής ομιλίας το 1801, υποβάλλοντας αντ’ αυτού γραπτή έκθεση για την εκπλήρωση της συνταγματικής απαίτησης. Αυτή η συνέλευση ίσχυσε μέχρι που ο Γούντροου Γουίλσον αναβίωσε την αυτοπρόσωπη ομιλία το 1913.

Η ομιλία θα σηματοδοτήσει επίσης την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. «Θα γιορτάσει τα 250 ένδοξα χρόνια ανεξαρτησίας και αριστείας του έθνους μας, αναδεικνύοντας απίστευτες ιστορίες Αμερικανών ηρώων» αναφέρεται σε ανακοίνωσή του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ αναμένεται να μιλήσει εκτενώς. «Θα είναι μια μακρά ομιλία», είπε τη Δευτέρα, «γιατί έχουμε πολλά να πούμε».

Η οικονομία

Η διαχείριση του πληθωρισμού ήταν κομβική στην προεκλογική ατζέντα του Τραμπ, δίνοντας του προβάδισμα έναντι των δημοκρατικών.

Ένα και πλέον χρόνο από την επιστροφή του στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος αντιμετωπίζει τώρα πολλές από τις ίδιες αντιξοότητες που ταλαιπωρούσαν τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, με τους ψηφοφόρους να έχουν δυσαρεστηθεί με τον χειρισμό της οικονομίας από τον πρόεδρο.

Οι απόψεις για την οικονομική απόδοση του Τραμπ έχουν γίνει αρνητικές, με το 57% να τον αποδοκιμάζει και μόνο το 41% ​​να τον εγκρίνει, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση των Washington Post, ABC News και Ipsos. Οι ψηφοφόροι είναι ακόμη πιο απαισιόδοξοι για τον χειρισμό των δασμών (64% αποδοκιμάζει) και του πληθωρισμού (65% αποδοκιμάζει).

«Όταν κοιτάς την πρώτη θητεία του προέδρου, η οικονομία ήταν η υπερδύναμή του» εξηγεί στο Bloomberg η Λίντσεϊ Όουενς, εκτελεστική διευθύντρια του Groundwork Collaborative, think tank. «Αυτό έχει αντιστραφεί εντελώς σε αυτή τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ».

Ο Τραμπ αναμένεται να σταθεί σε μετρήσεις που δείχνουν οικονομικά οφέλη για τους πολίτες

Στην ομιλία του αναμένεται να επικεντρωθεί στις χαμηλότερες τιμές της βενζίνης και σε άλλες μετρήσεις που δείχνουν οικονομικά οφέλη, στις εκτεταμένες φορολογικές δηλώσεις και το επενδυτικό πρόγραμμα Trump Accounts για παιδιά. Θα επισημάνει επίσης τους δικαιούχους του ιστότοπού του TrumpRx που επιτρέπει στους Αμερικανούς να αγοράζουν απευθείας ορισμένα φάρμακα με έκπτωση, όπως είπε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ, στο Fox News.

«Ο πρόεδρος, φυσικά, θα διαφημίσει τα ρεκόρ επιτεύγματα της κυβέρνησής του κατά το περασμένο έτος, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει μια φιλόδοξη ατζέντα για να συνεχίσει να κάνει το αμερικανικό όνειρο πιο εφικτό και προσιτό για την εργατική τάξη σε όλη τη χώρα» ανέφερε. Θα «κάνει επίσης μερικές νέες ανακοινώσεις πολιτικής για να συνεχίσει να αντιμετωπίζει την κρίση προσιτότητας που δημιούργησε ο Τζο Μπάιντεν πριν από ένα χρόνο».

Πολλά από τα οικονομικά σχέδια που έχουν προτείνει ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του δεν έχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες και ορισμένα θα απαιτούσαν την έγκριση του Κογκρέσου, γεγονός που καθιστά λιγότερο πιθανό να υλοποιηθούν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές – αν όχι ποτέ.

Και δεν είναι σαφές ότι κανένα από αυτά θα είναι αρκετό για να κατευνάσει τους οικονομικούς φόβους των καταναλωτών. Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απορρίψει τις ανησυχίες σχετικά με την προσιτή τιμή ως «φάρσα» που προωθείται από τους Δημοκρατικούς, ενώ παράλληλα δηλώνει ότι έχει ήδη «νικήσει» στο θέμα.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στρατηγικοί αναλυτές λένε ότι ο Τραμπ θα πρέπει να επικεντρωθεί στην προώθηση της οικονομικής του ατζέντας και των επιτευγμάτων του στα σύνορα, με τις παράνομες διελεύσεις να βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο.

Η μεταναστευτική πολιτική

Η νίκη του Τραμπ το 2024 οφείλεται εν μέρει στην υπόσχεσή του να αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση, και οι πρώτες του κινήσεις για την ασφάλεια των νότιων συνόρων αποδείχθηκαν δημοφιλείς στους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, η απόφαση του Τραμπ να αναπτύξει ομοσπονδιακούς πράκτορες σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ και η βίαιη καταστολή στη Μινεάπολη έχουν προκαλέσει διακομματική κριτική.

«Είναι μια τεράστια ευκαιρία για αυτόν να μιλήσει για πολλά από τα επιτεύγματα του πρώτου έτους, τα οποία ειλικρινά συχνά πατάει», εξηγεί ο Μαρκ Σορτ, βοηθός του Τραμπ στην πρώτη θητεία του. «Απλώς δεν νομίζω ότι είναι στο στυλ του να πειθαρχείται, και νομίζω ότι θα το χρησιμοποιήσει ως φόρουμ για να παραπονεθεί για πράγματα που θεωρεί αδικίες».

Το Ιράν

Η ομιλία της Τρίτης θα μπορούσε να προσφέρει στον Τραμπ την ευκαιρία να υποστηρίξει για πρώτη φορά δημόσια την στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.

Δύο αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters εξήγησαν ότι ο Τραμπ θα συζητήσει τα σχέδιά του για το Ιράν, αλλά δεν έδωσαν λεπτομέρειες.

Θα επαινέσει επίσης το ιστορικό του στη διαμεσολάβηση για ειρηνευτικές συμφωνίες, ανέφεραν. Θα μιλήσει στην τέταρτη επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μια υπενθύμιση ότι δεν έχει ακόμη επιλύσει τον πόλεμο που κάποτε είχε πει ότι θα μπορούσε να τερματίσει «σε 24 ώρες».

Πηγή: ot.gr