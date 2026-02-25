Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
MEGA: Στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Media 25 Φεβρουαρίου 2026, 12:23

MEGA: Στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, το MEGA κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση με την αναμέτρηση του UEFA Champions League Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Το MEGA κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Η αναμέτρηση, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, σημείωσε υψηλές επιδόσεις με ποσοστό 26% στο σύνολο του κοινού και 25,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη του ματς ξεπέρασε τους 1,7 εκατ. τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η αθλητική βραδιά κατέγραψε 34,2%.

Το φίλαθλο κοινό παρέμεινε στο MEGA και για το Post Game αμέσως μετά τον αγώνα. Η εκπομπή που παρουσίασε ο Παναγιώτης Περπερίδης σημείωσε 11,6% στο γενικό σύνολο.

Η αθλητική ομάδα του σταθμού μετέφερε με παλμό και αμεσότητα την ατμόσφαιρα από το «BayArena», προσφέροντας ζωντανή εικόνα, ουσιαστικό σχολιασμό, καθώς και δυνατά ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο. Η μετάδοση του MEGA επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο «παίζει εδώ», με ποιότητα, αξιοπιστία και ένταση που καθηλώνει.

H knockout φάση των play-offs ολοκληρώνεται απόψε στις 00:40, με την ειδική εκπομπή-πανόραμα, UEFA Champions League Show. Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τον Μάρτιο στο MEGA με τις μεγάλες αναμετρήσεις της φάσης των «16», εκεί όπου γράφεται η επόμενη σελίδα της φετινής διοργάνωσης.

#UCLMegaTV

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Media
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» – Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA
Η δική του πλευρά 25.02.26

«Ένιωσα ένα κύμα ντροπής» - Ο Τζον Ντέιβιντσον μιλάει για το σύνδρομο Τουρέτ και τη ρατσιστική λέξη από «N» που ξεστόμισε στα BAFTA

Ο Τζον Ντέιβιντσον δίνει την πρώτη του συνέντευξη και εξηγεί τα τικ του συνδρόμου Τουρέτ μετά την εκφώνηση της λέξης «N» και άλλων προσβλητικών εκφράσεων στα BAFTA: «Τα τικ μου έχουν προκαλέσει τεράστιο πόνο και αναστάτωση όλα αυτά τα χρόνια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς
Πυρά 25.02.26

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση οφείλει να καταλάβει ότι η αγροτική πολιτική δεν προσφέρεται για διοικητικούς πειραματισμούς

«Οι αγρότες κλήθηκαν να αποδείξουν με ψηφιακά εργαλεία που δεν λειτουργούν, ότι καλλιέργησαν τη γη τους πριν μήνες για να λάβουν νόμιμες ενισχύσεις», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ
Κρίσιμες ώρες 25.02.26

Γιατί σκληραίνει τη ρητορική του κατά του Ιράν ο Τραμπ – Οι συνομιλίες στη Γενεύη και το ετοιμοπόλεμο Ισραήλ

Ο Τραμπ στην ομιλία του για την Κατάσταση της Ένωσης, δήλωσε ότι προτιμά μια διπλωματική λύση για την κρίση με το Ιράν, αλλά ταυτόχρονα κλιμάκωσε τις απειλές, και παρουσίασε «επιχειρήματα» για έναν πιθανό πόλεμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Ελλάδα 25.02.26

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο 47χρονος κρατούμενος που απέδρασε από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο

Μετά την σύλληψη του επικαλέστηκε πρόβλημα υγείας και στη συνέχεια διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» για ιατρικές εξετάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή του για νοσηλεία

Σύνταξη
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Γάζα 25.02.26

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο