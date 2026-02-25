MEGA: Στην κορυφή της τηλεθέασης με τον αγώνα Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
Το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, το MEGA κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση με την αναμέτρηση του UEFA Champions League Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός.
Το MEGA κατέκτησε την πρωτιά στην τηλεθέαση το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.
Η αναμέτρηση, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, σημείωσε υψηλές επιδόσεις με ποσοστό 26% στο σύνολο του κοινού και 25,4% στο δυναμικό κοινό 18-54. Η κάλυψη του ματς ξεπέρασε τους 1,7 εκατ. τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό η αθλητική βραδιά κατέγραψε 34,2%.
Το φίλαθλο κοινό παρέμεινε στο MEGA και για το Post Game αμέσως μετά τον αγώνα. Η εκπομπή που παρουσίασε ο Παναγιώτης Περπερίδης σημείωσε 11,6% στο γενικό σύνολο.
Η αθλητική ομάδα του σταθμού μετέφερε με παλμό και αμεσότητα την ατμόσφαιρα από το «BayArena», προσφέροντας ζωντανή εικόνα, ουσιαστικό σχολιασμό, καθώς και δυνατά ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο. Η μετάδοση του MEGA επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι το κορυφαίο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο «παίζει εδώ», με ποιότητα, αξιοπιστία και ένταση που καθηλώνει.
H knockout φάση των play-offs ολοκληρώνεται απόψε στις 00:40, με την ειδική εκπομπή-πανόραμα, UEFA Champions League Show. Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τον Μάρτιο στο MEGA με τις μεγάλες αναμετρήσεις της φάσης των «16», εκεί όπου γράφεται η επόμενη σελίδα της φετινής διοργάνωσης.
