Κατασκευάζεται υπόγειο πάρκινγκ στο Δήμο Νέας Ιωνίας

Η έναρξη της κατασκευής του νέου υπόγειου πάρκινγκ στο Δήμο Νέας Ιωνίας αποτελεί από μόνη της μια είδηση ειδικής σημασίας για τον αστικό δήμο. Το υπόγειο πάρκινγκ αναμένεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην βελτίωση του κυκλοφοριακού ζητήματος στην ευρύτερη περιοχή αλλά και να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Αν δε, η στάθμευση στο νέο πάρκινγκ είναι οικονομικά προσιτή για όλους, τότε μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα να αυξηθούν οι επισκέπτες της τοπικής αγοράς. Άλλωστε το θέμα της στάθμευσης είναι τεράστιο σε όλους τους αστικούς και πλέον ημιαστικούς δήμους της χώρας. Είναι θέμα χρόνου να μην υπάρχει θέση στάθμευσης ούτε για δείγμα στην μεγαλύτερη έκταση του νομού Αττικής.

Οπότε στην Νέα Ιωνία αυτό το νέο πάρκινγκ αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά.

Για την έναρξη των εργασιών κατασκευής του, η ανάρτηση του Δήμου Νέας Ιωνίας αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης στο ΟΤ 150, δίπλα στο συνεδριακό κέντρο του Δήμου Νέας Ιωνίας.

Με μεθοδικές ενέργειες από την πρώτη ημέρα της ανάληψης της διοίκησης, και με θετική αντιμετώπιση από τη νέα διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, κατορθώσαμε να ξεκινήσουμε εκ νέου το έργο.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης αναφέρει: Το υπόγειο πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης είναι βασική συνθήκη για την αναβάθμισή της. Εργαστήκαμε σκληρά για την εκ νέου χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Αττικής. Η εκκίνηση των εργασιών αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των επιλογών μας. Σήμερα είναι ημέρα δημιουργική για την πόλη μας. Αρχές του 2028 το έργο θα παραδοθεί προς χρήση και το κέντρο της Νέας Ιωνίας θα είναι πολύ καλύτερος».

*πηγή φωτογραφίας: https://www.facebook.com/neaioniaofficial