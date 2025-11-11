newspaper
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις
Αυτοδιοίκηση 11 Νοεμβρίου 2025 | 11:20

Πατίνια: Νέοι κανόνες για τη χρήση τους στην Αθήνα – Ζώνες πάρκινγκ, περιορισμοί και απαγορεύσεις

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Spotlight

Νέοι κανόνες θα ισχύουν πλέον για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το καλοκαίρι την οποία επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας του Δήμου Αθηναίων. Το σχέδιο που εξετάστηκε αφορούσε σε ρυθμίσεις για ζώνες χαμηλών ταχυτήτων και απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς και για τον καθορισμό σημείων μαζικής απόθεσης και στάθμευσης.

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών τίθεται σε ισχύ με στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου.

Όπως εξήγησε η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Δήμος έχει εκπονήσει κανονιστική απόφαση που «επαναφέρει ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις συμπληρώνει», θέτοντας συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, υποχρεώσεις όπως το κράνος και απαγορεύσεις, όπως η οδήγηση πατινιού σε πεζόδρομο.

Τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύονται πλέον σε πεζοδρόμια και πάρκα καθώς και δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ. / ώρα

εικόνα που δείχνει τα σημεία όπου θα σταθμεύουν μαζικά τα πατίνια

Τα σημεία όπου θα σταθμεύουν μαζικά τα πατίνια

Πού απαγορεύονται τα πατίνια

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση. Τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύονται επίσης σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα, όπως στη λεωφόρο Συγγρού, στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό κλπ.

Στην Πλάκα και στου Ψυρρή επιτρέπεται μεν η χρήση τους αλλά με ταχύτητα πεζού. Στις απαγορεύσεις έχουν προστεθεί κάποιοι πεζόδρομοι, όπως η Ερμού και η Αιόλου. Στους χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός, Στρέφης και Εθνικός Κήπος, η χρήση πατινιών δεν επιτρέπεται.

Το Πεδίον του Άρεως δεν έχει συμπεριληφθεί στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, δεδομένου ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, εξήγησε η κ. Ευαγγελίδου.

Νέοι κανόνες στάθμευσης και έλεγχοι

Ο Δήμος Αθηναίων καθορίζει συγκεκριμένες θέσεις μαζικής στάθμευσης, στις οποίες οι εταιρείες θα τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί. Ερωτηθείσα η κ. Ευαγγελίδου τι θα γίνει με όσους χρήστες τα παρατάνε όπου βρουν, δήλωσε ότι τα οχήματα σε αυτή την περίπτωση θα τα μαζεύει ο δήμος.

«Ήδη ο δήμος έχει αρχίσει να τα μαζεύει σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, όπως το ‘αντικοινωνικό παράτημα’ σε ζώνη τυφλών, σε ράμπα αναπήρων κ.λπ. και αυτό γίνεται με τη νομοθεσία περί συλλογής απορριμμάτων» πρόσθεσε.

Όσο για την ευθύνης τέτοιας συμπεριφοράς, βαρύνει την κάθε εταιρεία καθώς ο δήμος «δεν μπορεί να ξέρει τον πελάτη της εταιρείας, αλλά η εταιρεία τον ξέρει και μπορεί να μετακυλίσει αν θέλει το πρόστιμο, αρκεί να το βάλει στους κανόνες ενοικίασης».

Επίσης, αυτό που έχει συμφωνηθεί με τις εταιρείες για να μπορέσει να επιτευχθεί η συμμόρφωση των χρηστών είναι «να μπει κάποιος μηχανισμός ώστε να μην ξεχρεώνεται ο πελάτης αν δεν το αφήσει στη σωστή θέση». Όπως τόνισε η κ. Ευαγγελίδου, σε αυτή την περίπτωση αν ο χρήστης το παρατήσει στη μέση του δρόμου στην ουσία θα εξακολουθεί να χρεώνεται σαν να συνεχίζει τη χρήση του οχήματος.

Η αντιδήμαρχος ανέφερε επιπλέον ότι ο Δήμος Αθηναίων ζητεί από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με τσιπ εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος χρήσης και ασφάλειας. «Στηριζόμαστε στην ευθύνη των εταιρειών να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

Το ρόφημα που «ρυθμίζει» την καρδιά

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης
Πήρε θέση 10.11.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζει το ψήφισμα της Επιτροπής των Περιφερειών της Ευρώπης

Ομόφωνα το συνέδριο της ΚΕΔΕ τάχθηκε υπέρ ψηφίσματος που αφορά την αύξηση των πόρων που προβλέπονται για δήμους και περιφέρειες. καθώς και τον κεντρικό ρόλο των ΟΤΑ στη διαχείριση αυτών.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα
Οδικός χάρτης 08.11.25

Τι αναφέρει το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και ποια τα επόμενα βήματα

Βασικά ζητούμενα και τα επόμενα διεκδικητικά βήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης περιγράφονται στο ψήφισμα του τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη με πρωτοφανή συμμετοχή στην Αλεξανδρούπολη.

Σύνταξη
Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις
Δεν πάει άλλο 08.11.25

Σκληραίνει την στάση της η διοίκηση της ΚΕΔΕ με δυναμικές κινητοποιήσεις

Στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ που θα τεθεί σε λίγη ώρα προς ψηφοφορία αναφέρθηκε από το βήμα του συνεδρίου ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου δηλώνοντας αποφασισμένος για δυναμικές κινητοποιήσεις.

Σύνταξη
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Να αποδειχθεί 07.11.25

«Δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβερνήσεως και τοπικής αυτοδιοίκησης» είπε ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Ο Βασίλης Σπανάκης στο συνέδριο της ΚΕΔΕ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει διαχωριστική γραμμή μεταξύ κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία
Συνέδριο ΚΕΔΕ 06.11.25

Επίθεση Ανδρουλάκη σε κυβέρνηση: Καθολική ασέβεια στους Θεσμούς – Δεν θέλουμε την Αυτοδιοίκηση παρία

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι «χρειάζεται μια θεσμική επανάσταση σεβασμού σε όλες τις δομές, διότι αλλιώς θα συμβιβαστούμε με μια πολύ επικίνδυνη κανονικότητα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκος Πλακιάς: «Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» δήλωσε έξω από τον Άρειο Πάγο
Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25

«Υπαίτιος ο Καραμανλής για τη δολοφονία 57 ψυχών» - Τι δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς έξω από τον Άρειο Πάγο

Οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή - Ζητούν αναβάθμιση σε κακούργημα - «Είναι δύσκολο με το άρθρο 86, πρέπει να καταργηθεί» λέει ο Πλακιάς

Σύνταξη
Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή – H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK
Το μυστικό 11.11.25

Η χαμένη Κένεντι και η λοβοτομή - H τραγική ζωή της Ρόζμαρι, αδελφής του JFK

Η αδελφή του JFK, Ρόζμαρι Κένεντι, γεννήθηκε σε μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές οικογένειες της Αμερικής του 20ού αιώνα. Ήταν γνωστή ως «μια ομορφιά της υψηλής κοινωνίας» ενώ παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάκιγχαμ, αλλά εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης σε ηλικία 23 ετών, μετά από μια τραγική απόφαση που πήρε ο πατέρας της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Στο μικροσκόπιο ΕΕ, ΕΔΕΛ και Ελεγκτικού Συνεδρίου το πρόγραμμα Antinero – «Χάνονται» 30 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 11.11.25

Στους δρόμους οι αγρότες – Μαζική κινητοποίηση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Πυρά κομμάτων κατά Μαξίμου για το αγροτικό στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Οι αγρότες έχουν υποστεί κυνικότατη κλοπή»

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Σύνταξη
Ινδία: Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί
Κόσμος 11.11.25

Ο Μόντι απειλεί με σκληρή απάντηση σε όσους ευθύνονται για την έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Σύνταξη
Βορίζια: Συνεχίζουν να αναζητούν τον βαρύ οπλισμό οι Αρχές – Τα νέα στοιχεία
Ελλάδα 11.11.25

Τα νέα στοιχεία για το μακελειό στα Βορίζια - Άφαντος παραμένει ο βαρύς οπλισμός

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Σύνταξη
ΕΛΤΑ: «Χρυσό» ακίνητο ρημάζει στη Μύκονο – Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο
Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

«Χρυσό» ακίνητο των ΕΛΤΑ ρημάζει στη Μύκονο - Πληρώνουν όμως 4.500€ ενοίκιο για άλλο ακίνητο

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Σύνταξη
Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία
Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Μεταξύ πολέμου και ειρήνης η Ευρώπη – Πώς οι εμφανίσεις drones διαταράσσουν την ήδη εύθραυστη σχέση με τη Ρωσία

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο