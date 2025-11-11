Νέοι κανόνες θα ισχύουν πλέον για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το καλοκαίρι την οποία επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας του Δήμου Αθηναίων. Το σχέδιο που εξετάστηκε αφορούσε σε ρυθμίσεις για ζώνες χαμηλών ταχυτήτων και απαγόρευσης κυκλοφορίας, καθώς και για τον καθορισμό σημείων μαζικής απόθεσης και στάθμευσης.

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών τίθεται σε ισχύ με στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, όπως δήλωσε η αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας, Μάρω Ευαγγελίδου.

Όπως εξήγησε η ίδια μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Δήμος έχει εκπονήσει κανονιστική απόφαση που «επαναφέρει ρυθμίσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις συμπληρώνει», θέτοντας συγκεκριμένα όρια ταχύτητας, υποχρεώσεις όπως το κράνος και απαγορεύσεις, όπως η οδήγηση πατινιού σε πεζόδρομο.

Τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύονται πλέον σε πεζοδρόμια και πάρκα καθώς και δρόμους με όριο άνω των 50 χλμ. / ώρα

Πού απαγορεύονται τα πατίνια

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πάρκα και άλση. Τα ηλεκτρικά πατίνια απαγορεύονται επίσης σε δρόμους με όριο ταχύτητας πάνω από 50 χλμ./ώρα, όπως στη λεωφόρο Συγγρού, στην Εθνική Οδό, στον Κηφισό κλπ.

Στην Πλάκα και στου Ψυρρή επιτρέπεται μεν η χρήση τους αλλά με ταχύτητα πεζού. Στις απαγορεύσεις έχουν προστεθεί κάποιοι πεζόδρομοι, όπως η Ερμού και η Αιόλου. Στους χώρους πρασίνου, όπως Λυκαβηττός, Στρέφης και Εθνικός Κήπος, η χρήση πατινιών δεν επιτρέπεται.

Το Πεδίον του Άρεως δεν έχει συμπεριληφθεί στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, δεδομένου ότι υπάγεται στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής, εξήγησε η κ. Ευαγγελίδου.

Νέοι κανόνες στάθμευσης και έλεγχοι

Ο Δήμος Αθηναίων καθορίζει συγκεκριμένες θέσεις μαζικής στάθμευσης, στις οποίες οι εταιρείες θα τοποθετούν τα πατίνια κάθε πρωί. Ερωτηθείσα η κ. Ευαγγελίδου τι θα γίνει με όσους χρήστες τα παρατάνε όπου βρουν, δήλωσε ότι τα οχήματα σε αυτή την περίπτωση θα τα μαζεύει ο δήμος.

«Ήδη ο δήμος έχει αρχίσει να τα μαζεύει σε πολύ ακραίες περιπτώσεις, όπως το ‘αντικοινωνικό παράτημα’ σε ζώνη τυφλών, σε ράμπα αναπήρων κ.λπ. και αυτό γίνεται με τη νομοθεσία περί συλλογής απορριμμάτων» πρόσθεσε.

Όσο για την ευθύνης τέτοιας συμπεριφοράς, βαρύνει την κάθε εταιρεία καθώς ο δήμος «δεν μπορεί να ξέρει τον πελάτη της εταιρείας, αλλά η εταιρεία τον ξέρει και μπορεί να μετακυλίσει αν θέλει το πρόστιμο, αρκεί να το βάλει στους κανόνες ενοικίασης».

Επίσης, αυτό που έχει συμφωνηθεί με τις εταιρείες για να μπορέσει να επιτευχθεί η συμμόρφωση των χρηστών είναι «να μπει κάποιος μηχανισμός ώστε να μην ξεχρεώνεται ο πελάτης αν δεν το αφήσει στη σωστή θέση». Όπως τόνισε η κ. Ευαγγελίδου, σε αυτή την περίπτωση αν ο χρήστης το παρατήσει στη μέση του δρόμου στην ουσία θα εξακολουθεί να χρεώνεται σαν να συνεχίζει τη χρήση του οχήματος.

Η αντιδήμαρχος ανέφερε επιπλέον ότι ο Δήμος Αθηναίων ζητεί από τις εταιρείες να εξοπλίσουν τα πατίνια με τσιπ εντοπισμού και κόφτες ταχύτητας, όπως προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος χρήσης και ασφάλειας. «Στηριζόμαστε στην ευθύνη των εταιρειών να εφαρμόσουν τα μέτρα αυτά, καθώς η τεχνολογία το επιτρέπει», σημείωσε χαρακτηριστικά.