Επίσκεψη Γεραπετρίτη στο «Ιωνικό Κέντρο» της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας

Τον υπό ανέγερση χώρο του «Ιωνικού Κέντρου» στη Νέα Ιωνία επισκέφθηκε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Εκεί τον υποδέχθηκε με ιδιαίτερη θέρμη ο σεβασμιώτατος μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο μητροπολίτης κ. Γαβριήλ ξενάγησε τον υπουργό Εξωτερικών στους χώρους του Κέντρου, παρουσιάζοντάς του το όραμα και την φυσιογνωμία του έργου, καθώς και την αρχιτεκτονική του σύλληψη, την λειτουργική του διάρθρωση και τον συνολικό του σχεδιασμό.

Το «Ιωνικό Κέντρο» διαμορφώνεται ως ένας σύγχρονος και λειτουργικός πολυχώρος, προορισμένος να φιλοξενεί πνευματικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δράσεις, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την πρωτοβουλία της ιεράς μητροπόλεως, σχετικά με την δημιουργία του σημαντικού αυτού εγχειρήματος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της γόνιμης συνεργασίας Εκκλησίας και Πολιτείας προς όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή απόψεων και ευχών για την επιτυχή ολοκλήρωση και την καρποφόρα λειτουργία του «Ιωνικού Κέντρου».