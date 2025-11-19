newspaper
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025
Μετράει αντίστροφα το νέο υπόγειο πάρκινγκ στην Νέα Ιωνία
Αυτοδιοίκηση 19 Νοεμβρίου 2025

Μετράει αντίστροφα το νέο υπόγειο πάρκινγκ στην Νέα Ιωνία

Υπεγράφη η σύμβαση για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στο κέντρο της Ν. Ιωνίας.

Σύνταξη
Η σύμβαση για την δημιουργία του νέου υπόγειου πάρκινγκ στο Δήμο Νέας Ιωνίας υπεγράφη την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου παρόντων του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη.

«Ο νέος υπόγειος χώρος στάθμευσης, σε απόσταση 100 μ. από τον ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας θα προσφέρει 310 θέσεις που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά στην λειτουργία της πόλης μας» αναφέρει στη σχετική του ανακοίνωση ο Δήμος Νέας Ιωνίας.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με τη δημιουργία του, απελευθερώνονται 7,5 στρέμματα πρασίνου πάνω απ’ το χώρο στάθμευσης, σε ένα αν μη τι άλλο ιδιαίτερα νευραλγικό σημείο» ενώ ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Αττικής.

Στη δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών κάθε γειτονιάς του Λεκανοπεδίου και επιχειρούμε να δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα ξεπερνώντας παθογένειες πολλών ετών. Τον περασμένο Απρίλιο είχα δηλώσει από τη Νέα Ιωνία πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να δώσουμε ξανά ζωή σε ένα έργο που η πόλη περιμένει εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το χαρακτηρίσαμε «υπερτοπικό έργο μείζονος σημασίας» προκειμένου να κριθεί κατεπείγον και να επισπευσθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την άμεση υλοποίησή του. Σήμερα, κάνουμε πράξη μια ακόμη δέσμευσή μας».

Το in είχε κάνει το σχετικό ρεπορτάζ

Το σημείο που αναμένεται να γίνει το πάρκινγκ: πηγή φωτογραφίας δήμος Νέας Ιωνίας

Στο in την 1η Απριλίου 2025  είχαμε αναφέρει τις δημοσιογραφικές μας πληροφορίες για το σημαντικό αυτό έργο. Όπως είχαμε γράψει: «Το έργο αναμένεται να κοστίσει περίπου 18 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του in το πάρκινγκ θα έχει δυναμικότητα 360 θέσεων στάθμευσης. Δικαιούχος διαχειριστής του πάρκινγκ για δέκα χρόνια θα είναι η περιφέρεια Αττικής, ενώ για την τιμολογιακή πολιτική αυτή αναμένεται να αποφασιστεί στο τέλος της κατασκευής του. Σημαντικό είναι να έχει λόγο και ο Δήμος Νέας Ιωνίας, ως προς την τιμολογιακή πολιτική. Άποψη μας είναι πως οι δημότες Νέας Ιωνίας που αποδεδειγμένα δεν έχουν πάρκινγκ σπίτι τους να έχουν εκπτώσεις στην στάθμευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συντηρήσεις που θα χρειαστούν για τα πρώτα δέκα χρόνια θα είναι ευθύνη της περιφέρειας. Στόχος του περιφερειάρχη είναι τον Ιανουάριο του 2026 να έχει μπει ο εργολάβος. Μάλιστα πηγές αναφέρουν πως ανάλογα με τις εκπτώσεις που θα δοθούν στον διαγωνισμό, όσα χρήματα από τα 18 εκατομμύρια περισσέψουν θα δοθούν για αναπλάσεις στο δήμο Νέας Ιωνίας. Ελπίζεται το έργο να ολοκληρωθεί τέλος του 2027 που περιλαμβάνει και την αναδιαμόρφωση υπέργειου χώρου 5,5 στρεμμάτων πάνω από το πάρκινγκ. Μετά τα δέκα χρόνια το έργο θα δοθεί προς διαχείριση στο Δήμο Νέας Ιωνίας. Μια σοβαρή και θετική εξέλιξη για τον Δήμο».

*φωτογραφία αρχείου

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

ΔΕΗ: Με επενδύσεις 10,1 δισ. ευρώ φέρνει ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη το 2026-2028

