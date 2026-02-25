newspaper
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 10:15
Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων - Εκκενώνονται τα δικαστήρια
Σημαντική είδηση:
25.02.2026 | 08:16
Βροχερός ο καιρός την Τετάρτη – Πού θα «χτυπήσουν» καταιγίδες
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025
Κόσμος 25 Φεβρουαρίου 2026, 11:48

Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Στις 23 Μαρτίου 2025, ο Ισραηλινός Στρατός επιτέθηκε σε ένα κονβόι ανθρωπιστικά οχήματα στη νότια Ράφα, σε μια σφαγή που κόστισε τη ζωή σε 15 εργαζομένους ανθρωπιστικών οργανώσεων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Spotlight

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν πάνω από 900 σφαίρες σε μια αυτοκινητοπομπή με παλαιστινιακά οχήματα έκτακτης ανάγκης στη Ράφα, πριν προχωρήσουν στη δολοφονία των επιζώντων εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας, μερικοί από τους οποίους πυροβολήθηκαν «με τρόπο εκτέλεσης» από κοντινή απόσταση, τον περασμένο Μάρτιο.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από τον ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό Forensic Architecture και την ομάδα ηχητικής έρευνας Earshot προσφέρει την πιο λεπτομερή αναπαράσταση μέχρι σήμερα της σφαγής στο Ταλ ας Σουλτάν, μια γειτονιά δυτικά της Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 23 Μαρτίου 2025.

Δεκαπέντε εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν στην επίθεση, μεταξύ των οποίων παραϊατρικό προσωπικό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), πυροσβέστες της Παλαιστινιακής Πολιτικής Άμυνας (PCD) και ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

Οι δολοφονημένοι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις θάφτηκαν στη συνέχεια μαζί με τα οχήματά τους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο ισραηλινός στρατός αρχικά ισχυρίστηκε ότι τα οχήματα ήταν «μη συντονισμένα» και αργότερα παραδέχτηκε «επαγγελματικό λάθος».

Ωστόσο, η εγκληματολογική ανάλυση παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα: μια συντονισμένη ενέδρα, απουσία ανταπόδοσης πυρών και μια υπολογισμένη κίνηση για την εξόντωση των επιζώντων.

Η επιστήμη της σφαγής

Η έρευνα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια τεχνική «τοπικής μαρτυρίας» και σε προηγμένη ηχητική βαλλιστική για την ανάλυση του ήχου των πυροβολισμών, προκειμένου να προσδιοριστεί η απόσταση, ο τύπος του όπλου και η κατεύθυνση του σκοπευτή.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το βίντεο που ανακτήθηκε από το τηλέφωνο του δολοφονημένου παραϊατρικού Ριφάατ Ραντουάν, ενός παραϊατρικού της PRCS που άρχισε να καταγράφει στις 5:09 π.μ., όταν ξεκίνησε η ενέδρα.

Σε ένα βίντεο διάρκειας πεντέμισι λεπτών, καταγράφηκαν τουλάχιστον 844 πυροβολισμοί. Σε συνδυασμό με άλλες ηχογραφήσεις, ο συνολικός αριθμός που καταγράφηκε έφτασε τουλάχιστον τους 910 πυροβολισμούς.

Στο βίντεο, που γυρίστηκε από το εσωτερικό ενός από τα δύο τελευταία ασθενοφόρα, ακούγεται ο Ραντουάν να ζητά συγχώρεση από τη μητέρα του και να απαγγέλλει την ισλαμική δήλωση πίστης, τη σαχάδα, πριν πεθάνει.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Earshot, το 93% αυτών των πυροβολισμών είχε ένα συγκεκριμένο ακουστικό χαρακτηριστικό: ένα «υπερηχητικό κρουστικό κύμα», ακολουθούμενο από έναν κρότο από το στόμιο του όπλου.

Αυτός ο συνδυασμός επιβεβαιώνει ότι η κάμερα – και οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια που είχαν μαζευτεί γύρω της – βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή πυρός.

«Η πυκνότητα των πυροβολισμών… συχνά υπερβαίνει τις 900 σφαίρες ανά λεπτό», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι, σε ένα σημείο, πέντε πυροβολισμοί εκτοξεύθηκαν σε μόλις 67 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Αυτός ο ρυθμός πυροβολισμών επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον πέντε σκοπευτές, πιθανώς πολλοί περισσότεροι, πυροβολούσαν ταυτόχρονα από έναν λοφίσκο σε απόσταση περίπου 40 μέτρων.

«Ισραηλινοί στρατιώτες έστησαν ενέδρα και υπέβαλαν τους Παλαιστίνιους εργαζόμενους σε συνεχή επίθεση με πυροβολισμούς για πάνω από δύο ώρες», μεταξύ 5:09 π.μ. και 7:13 π.μ., αναφέρει η έκθεση.

Από την ενέδρα στην εκτέλεση

Η έκθεση αμφισβητεί την ισραηλινή αφήγηση για μια χαοτική «ζώνη μάχης».

Αντίθετα, περιγράφει μια μεθοδική σφαγή Παλαιστινίων εργαζομένων που ήταν καθ’ οδόν για να βοηθήσουν άτομα που είχαν τραυματιστεί από ισραηλινές επιθέσεις.

«Δεν υπήρξε ανταλλαγή πυρών στην περιοχή, ούτε απτή απειλή για την ασφάλεια των στρατιωτών. Αυτές οι επιθέσεις δεν συνέβησαν σε «εχθρική και επικίνδυνη ζώνη μάχης», όπως ισχυρίστηκαν οι ισραηλινοί εκπρόσωποι», αναφέρει η έκθεση.

Αναλύοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ του ήχου των πυροβολισμών και της ηχούς τους που ανακλάται σε έναν κοντινό τοίχο από μπετόν, οι ερευνητές εντόπισαν την κίνηση των στρατιωτών.

Για τα πρώτα τέσσερα λεπτά, οι στρατιώτες παρέμειναν σε σταθερή θέση. Σ

τη συνέχεια, τα ηχητικά δεδομένα δείχνουν ότι το διάστημα μεταξύ των ηχών αυξάνεται, υποδηλώνοντας ότι οι στρατιώτες κατεβαίναν τον λόφο, προχωρώντας περίπου 50 μέτρα προς το κονβόι, ενώ συνέχιζαν να πυροβολούν.

Αυτό επιβεβαιώνει την κατάθεση του επιζώντα Ασάν αλ Νασάσρα, εργαζόμενου της PRCS, ο οποίος είπε στους ερευνητές:

«Περπατούσαν ανάμεσα [στους εργαζόμενους της ανθρωπιστικής βοήθειας] και πυροβολούσαν».

Τα πιο ανατριχιαστικά ευρήματα αφορούν τις τελευταίες στιγμές της επίθεσης.

Η ανάλυση μιας τηλεφωνικής κλήσης που πραγματοποίησε στη συνέχεια ο παραϊατρικός Ασράφ Αμπού Λιμπντά στους αποστολείς καταγράφει την άφιξη των στρατιωτών στα οχήματα.

Η ανάλυση του ήχου εντοπίζει συγκεκριμένους πυροβολισμούς όπου ο διακριτός «υπερηχητικός κρότος» της σφαίρας εξαφανίζεται, αφήνοντας μόνο τον κρότο της κάννης. Από βαλλιστικής άποψης, αυτό υποδηλώνει ότι ο σκοπευτής βρισκόταν σε απόσταση 1 έως 4 μέτρων από το θύμα.

Αυτοί οι πυροβολισμοί συμπίπτουν με τους τελευταίους ήχους κίνησης του Αμπού Λίμπντα, υποδηλώνοντας ότι πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Ένας γιατρός που εξέτασε αργότερα τα πτώματα επιβεβαίωσε ότι τα τραύματα ήταν συμβατά με δολοφονίες «τύπου εκτέλεσης».

Η βίαιη δολοφονία των 15 εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τον Μάρτιο του 2025 προκάλεσε οργή, αλλά το Ισραήλ δεν αντιμετώπισε νομικές ή πολιτικές συνέπειες, καθώς συνέχισε να λαμβάνει υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Απόκρυψη των αποδεικτικών στοιχείων

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τη συστηματική προσπάθεια των ισραηλινών δυνάμεων να αποκρύψουν τη σφαγή στις ώρες που ακολούθησαν.

Δορυφορικές εικόνες από εκείνο το πρωί αποκάλυψαν ότι μπουλντόζες είχαν αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης καταστράφηκαν και θάφτηκαν, ενώ κατασκευάστηκαν χωμάτινοι αναχώματα πάνω από τον τόπο του συμβάντος για να εμποδίσουν την ορατότητα.

Αυτά τα εγκληματολογικά ευρήματα συνάδουν με τις αποκλειστικές δορυφορικές εικόνες που απέκτησε πέρυσι η υπηρεσία επαλήθευσης γεγονότων Sanad του Al Jazeera.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2025, η Sanad αποκάλυψε εικόνες που τραβήχτηκαν στις 25 Μαρτίου και δείχνουν ότι τουλάχιστον πέντε οχήματα διάσωσης είχαν «καταστραφεί εντελώς» και θαφτεί στην άμμο από τις ισραηλινές δυνάμεις στον τόπο της σφαγής.

Την εποχή εκείνη, η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα καταδίκασε την πράξη ως «έγκλημα εξόντωσης», δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «αλλοίωσαν σκόπιμα τα ορόσημα του τόπου» και χρησιμοποίησαν βαριά μηχανήματα για να κρύψουν τα πτώματα των θυμάτων.

Αποκλειστικές δορυφορικές εικόνες που έλαβε η υπηρεσία Sanad αποκαλύπτουν την καταστροφή και το θάψιμο οχημάτων της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου και της Πολιτικής Άμυνας στη Ράφα [Sanad/Al Jazeera]

«Το ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό ενήργησε σκόπιμα για να αποκρύψει και να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία… θάβοντας τα πτώματα των θυμάτων [και] τα κινητά τηλέφωνα», αναφέρει η έκθεση της Forensic Architecture.

Ο επιζών αλ Νασάσρα συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο διαβόητο στρατόπεδο κράτησης Σδε

Τεϊμάν του Ισραήλ και βασανίστηκε για 37 ημέρες.

Κατέθεσε ότι οι στρατιώτες κατάσχεσαν και έθαψαν το τηλέφωνό του, πιθανώς για να αποκρύψουν αποδεικτικά στοιχεία.

Λάλας, Γιοτάμ και Αματζία

Σε μια σπάνια περίπτωση ταυτοποίησης, η ανάλυση του ήχου κατάφερε να απομονώσει και να ενισχύσει τις φωνές των ισραηλινών στρατιωτών που μιλούσαν εβραϊκά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η έρευνα ταυτοποιεί τρεις στρατιώτες με τα ονόματά τους – Ελιάς (αναφερόμενος ως Λάλας), Γιοτάμ και Αμαζία – με βάση τις συνομιλίες τους καθώς κινούνταν ανάμεσα στα πτώματα.

Σε μια ηχογράφηση, ακούγεται ένας στρατιώτης να ρωτά: «Λάλας, τελείωσες;» πριν λάβει την εντολή να «στρέψει τα όπλα εναντίον τους».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρξε ανταλλαγή πυρών στην περιοχή και καμία απτή απειλή για την ασφάλεια αυτών των στρατιωτών», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για μάχη.

Αντίθετα, τεκμηριώνει μια σκόπιμη επίθεση εναντίον ενός ανθρωπιστικού κονβόι που κατέληξε στην υπολογισμένη εκτέλεση όσων επέζησαν από την αρχική επίθεση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

Ελληνικές τράπεζες: Τι προβλέπει η JP Morgan για το δ’ τρίμηνο 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Baduanjin: Η αρχαία κινεζική πρακτική που «ρίχνει» την υπέρταση

Φυσικό αέριο
Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Metlen: Mega deal με Shell για LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά
Νομιμοποιώντας την ακροδεξιά 25.02.26

Κεντέν Ντεράνκ: Ο θάνατος του ακροδεξιού αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο να στιγματιστεί η γαλλική αριστερά

Ο Ζορντάν Μπαρντελά κάλεσε σε «σύμφωνο αποκλεισμού» κατά της Ανυπότακτης Γαλλίας. Και η γαλλική δεξιά σπεύδει να προειδοποιήσει ενάντια στην «επικίνδυνη ριζοσπαστική αριστερά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά
Κόσμος 25.02.26

Τραμπ :Δεν θα αφήσω το Ιράν, τον υπ’ αριθμόν έναν τρομοκράτη να αποκτήσει πυρηνικά

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του ανέφερε ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη, ωστόσο η άφιξη και δεύτερου αεροπλανοφόρου στην περιοχή γύρω από το Ιράν δείχνει πολεμικές προετοιμασίες

Σύνταξη
Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ
Κόσμος 25.02.26

Το Ιράν αποκλείει προσωρινή συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, την ώρα που δηλώνει έτοιμο να ακολουθήσει την διπλωματική οδό καθώς θεωρεί πως κινείται στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού
Κόσμος 25.02.26

Φόβοι πως το Καρτέλ New Generation Jalisco θα είναι η Λερναία Ύδρα του Μεξικού

«Θα αντιμετωπίσουμε ένα πληγωμένο θηρίο» λέει ο αναλυτής Εντουάρντο Γκερέρο μετά τον «αποκεφαλισμό» του καρτέλ και τον θάνατο του αρχηγού του Νεμέσιο Οσεγκουέρο Θερβάντες ή «Ελ Μέντσο»

Σύνταξη
Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και… χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο [βίντεο]
Χόκεϊ 25.02.26

Μετά το Νόμπελ Ειρήνης, ο Τραμπ απέκτησε και... χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απέκτησε μετά το Νόμπελ Ειρήνης και ένα χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο των χειμερινών αγώνων. Η γυναικεία ομάδα χόκεϊ αρνήθηκε να παρευρεθεί στον Λευκό Οίκο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Ουρουγουάη κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
Αγροτικός τομέας 25.02.26

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στην Ουρουγουάη

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το υπουργείο Γεωργίας στην Ουρουγουάη εξαιτίας της λειψυδρίας που πλήττει τον αγροκτικό και κτηνοτροφικό τομέα και οφείλεται στην έλλειψη βροχοπτώσεων.

Σύνταξη
Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία
Κόσμος 25.02.26

Αεροπλάνο της American Airlines βρέθηκε με τρύπα από σφαίρα μετά από ταξίδι στην Κολομβία

Μετά από έλεγχο ρουτίνας κατά την επιστροφή από την πόλη Μεντεγίν στην Κολομβία, πίσω στο Μαϊάμι, οι εργαζόμενοι βρήκαν μια τρύπα από σφαίρα σε αεροπλάνο της American Airlines

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού
Κόσμος 25.02.26

ΗΠΑ: 4 νεκροί σε επίθεση με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ – Νεκρός ο δράστης από σφαίρες αστυνομικού

«Τέσσερις άνθρωποι απεβίωσαν» σε επίθεση άνδρα οπλισμένου με μαχαίρι κοντά στο Σιάτλ, ένας ακόμα «υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του», ενώ νεκρός από σφαίρες αστυνομικού είναι ο δράστης.

Σύνταξη
Τουρκία: Μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη στο Μπαλίκεσιρ – Νεκρός ο πιλότος
Τουρκία 25.02.26

Συνετρίβη τουρκικό F-16 - Νεκρός ο πιλότος του

Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 που ανήκε στην 9η Μοίρα Διοίκησης της Βάσης Αεριωθουμένων του Μπαλίκεσιρ συνετρίβη κατά τη διάρκεια πτήσης, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

Σύνταξη
Βραζιλία: Τουλάχιστον 29 νεκροί και 40 αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων
Κλιματική αλλαγή 25.02.26

Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι εξαιτίας κατολισθήσεων στη Βραζιλία

Αλλη μια τραγωδία εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής σημάδεψε τη Βραζιλία, όπου τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι περίπου 40 αγνοούνται εξαιτίας κατολισθήσεων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League
Ποδόσφαιρο 25.02.26

Οι διαιτητές της 23ης αγωνιστικής της Super League

Αυτοί είναι οι διαιτητές που όρισε η ΚΕΔ να σφυρίξουν τα ματς της 23ης αγωνιστικής της Super League. Ο Ούγγρος, Μπόγκναρ, στο Παναθηναϊκός - Άρης, Παπαπέτρου στον ΠΑΟΚ, Τσιμεντερίδης στην ΑΕΚ και Πολυχρόνης στον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Πατήσια: Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια
Σοκ 25.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την άγρια επίθεση με μαχαίρι στα Πατήσια όταν δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια

Ο 70χρονος οδηγός που έβγαλε μαχαίρι στα Πατήσια νοσηλεύεται φρουρούμενος στον Ερυθρό Σταυρό - Ο 51χρονος διανομέας κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια εντός της ημέρας

Σύνταξη
«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)
Euroleague 25.02.26

«Αξιολύπητος ζηλιάρης»: Απίθανο ξέσπασμα του Λάρκιν για τα σχόλια του Κουτλουάι για τον τραυματισμό του (pics)

Με μια σειρά αναρτήσεών του στο X, ο σταρ της Αναντολού Εφές, Σέιν Λάρκιν, απάντησε σε όσα είπε για τον τραυματισμό του ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, εξαπολύοντας μια απίθανη προσωπική επίθεση εναντίον του Τούρκου παλαίμαχου άσου.

Σύνταξη
Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης
Ελλάδα 25.02.26

Χειροπέδες σε 43χρονο στο Ρέθυμνο την ώρα που έκρυβε μισό κιλό κοκαΐνης

Στην κατοχή και σε χώρους που συνδέονται με τον συλληφθέντα στο Ρέθυμνο, εντοπίστηκε, μεταξύ άλλων, ποσότητα κοκαΐνης σε μορφή «βράχου» βάρους περίπου 480 γραμμαρίων, καθώς και όπλο, πυροκροτητές και 9.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Αποστολάκη: Ο Γεωργιάδης δεν ασχολείται με το ΕΣΥ, αλλά με την εικόνα και την προσωπική ατζέντα του

«Έχουμε ένα ΕΣΥ του οποίου ο δημόσιος χαρακτήρας αμφισβητείται εν τοις πράγμασι από αυτή την κυβέρνηση», επισήμανε η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες
«Χλευάζουν την επιστήμη» 25.02.26

Προσφυγή κατά της αντιεμβολιαστικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ από 15 πολιτείες

Υπό την ηγεσία του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, το υπουργείο Υγείας ήρε τις συστάσεις για παιδικά εμβόλια που προλαμβάνουν κοινές ασθένειες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν
Ήταν 34 ετών 25.02.26

Πέθανε ο «Lip King» του Botched που δαπάνησε 150.000 δολάρια για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν

Ο Τζόρνταν Τζέιμς Παρκ που έγινε γνωστός από το «Botched» και τις επεμβάσεις ύψους 150.000 δολαρίων για να μοιάσει στην Κιμ Καρντάσιαν βρέθηκε νεκρός στο Λονδίνο σε ηλικία 34 ετών.

Σύνταξη
Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου
Με επιστολή 25.02.26

Το ΠΑΣΟΚ ζητεί να ελεγχθεί ο ρόλος, οι επιλογές και οι προτεραιότητες του Υπερταμείου

Με επιστολή τους, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αναφέρουν ότι «από την ίδρυσή του Υπερταμείου, το 2016 και μέχρι σήμερα, παραμένουν ουσιαστικά αδρανείς οι διατάξεις λογοδοσίας του απέναντι στη Βουλή».

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια
Πολιτική Γραμματεία 25.02.26

Φουντώνουν οι εσωκομματικές αντιθέσεις στη ΝΔ μετά την παρέμβαση Δένδια

Η κριτική του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος κατέστησε σαφές ότι συμμερίζεται τις ανησυχίες Δένδια, οι βολές του Μακάριου Λαζαρίδη κατά του υπουργού Άμυνας και η στάση του Μαξίμου που επιχειρεί να σκεπάσει τα εσωκομματικά του στο δρόμο προς το συνέδριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο ψυχισμός ενός ανθρώπου που ξεσπά με βία απέναντι στα ζώα
Προάγγελος κινδύνου 25.02.26

Τι κρύβεται πίσω από τη βία κατά των ζώων; - Τι μαρτυρούν διεθνείς έρευνες και η εγκληματολογική ψυχολογία

Η βία κατά των ζώων δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό «κακιάς στιγμής». Είναι ένα ηχηρό «καμπανάκι» για σοβαρές ψυχοπαθολογικές ελλείψεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 25.02.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με το Ετυμολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Την 1η Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον πρώτο τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals
English edition 25.02.26

Atlantic SEE LNG Signs Four Regional Supply Deals

Long-term U.S. LNG agreements with Balkan and Ukrainian partners signal a new phase in transatlantic energy cooperation, elevating Greece’s role in the Vertical Gas Corridor and reshaping supply routes in Southeast Europe

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)
Language 25.02.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΣΤ’)

Η λέξη «φιλοσοφία» σήμαινε στα αρχαία ελληνικά την αγάπη προς τη σοφία, τη συστηματική σπουδή και έρευνα κάποιου πράγματος με σκοπό την εύρεση της αλήθειας, την εξερεύνηση εντέλει της ουσίας των όντων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»
Champions League 25.02.26

Champions League: Συμπληρώνεται το «παζλ» των «16»

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης η δεύτερη ημέρα των ρεβάνς της ενδιάμεσης φάσης του Champions League και έτσι, στις δώδεκα γνωστές, προστίθενται οι τελευταίες τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στους «16».

Σύνταξη
Αίγιο: «Σε σοκ τα παιδιά – Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο
Στο Αίγιο 25.02.26

«Σε σοκ τα παιδιά - Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» - Οργή συγγενών για τον 46χρονο δράστη

«Είναι απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ούτε στον αέρα δεν έριξε, ήταν ευθεία βολή προς τα παιδιά», λέει σοκαρισμένος ο πατέρας του ενός παιδιού που πυροβόλησε ο 46χρονος στο Αίγιο

Σύνταξη
«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ
Δείτε βίντεο 25.02.26

«Σκοτώνετε Αμερικανούς»: Η Ιλχάν Ομάρ των Δημοκρατικών, διέκοψε το αντιμεταναστευτικό παραλήρημα του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε στην ομιλία του στο Κογκρέσο τη σκληρή γραμμή της κυβέρνησής του στο μεταναστευτικό με τους Δημοκρατικούς να τον αποδοκιμάζουν έντονα

Σύνταξη
Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»
150.000 πλημμυρισμένα στρέμματα 25.02.26

Εβρος: «Το νερό απο ευλογία έγινε για εμάς κατάρα – Οι υποδομές είναι ελάχιστες και απαρχαιωμένες»

Τα πλημμυρικά φαινόμενα εναλλάσσονται με τη ξηρασία και τη λειψυδρία και η κλιματική αλλαγή δείχνει στον Εβρο τα πολλά πρόσωπα της - Μιλούν στο in o δήμαρχος Σουφλίου, οι υδρογεωλόγοι Κώστας Βουδούρης και Παναγιώτης Σαμπατακάκης, ο Κώστας Λαγουβάρδος και ο διευθυντής του Μουσείου Μεταξιού Σουφλίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο