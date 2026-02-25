Πάνω από 900 σφαίρες: Έρευνα αποδεικνύει πως ο ισραηλινός στρατός «εκτέλεσε εν ψυχρώ» διασώστες στη Ράφα το 2025

Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν πάνω από 900 σφαίρες σε μια αυτοκινητοπομπή με παλαιστινιακά οχήματα έκτακτης ανάγκης στη Ράφα, πριν προχωρήσουν στη δολοφονία των επιζώντων εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας, μερικοί από τους οποίους πυροβολήθηκαν «με τρόπο εκτέλεσης» από κοντινή απόσταση, τον περασμένο Μάρτιο.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα από τον ανεξάρτητο ερευνητικό οργανισμό Forensic Architecture και την ομάδα ηχητικής έρευνας Earshot προσφέρει την πιο λεπτομερή αναπαράσταση μέχρι σήμερα της σφαγής στο Ταλ ας Σουλτάν, μια γειτονιά δυτικά της Ράφα στη νότια Λωρίδα της Γάζας, στις 23 Μαρτίου 2025.

Δεκαπέντε εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν στην επίθεση, μεταξύ των οποίων παραϊατρικό προσωπικό της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS), πυροσβέστες της Παλαιστινιακής Πολιτικής Άμυνας (PCD) και ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA).

Οι δολοφονημένοι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις θάφτηκαν στη συνέχεια μαζί με τα οχήματά τους, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο ισραηλινός στρατός αρχικά ισχυρίστηκε ότι τα οχήματα ήταν «μη συντονισμένα» και αργότερα παραδέχτηκε «επαγγελματικό λάθος».

Ωστόσο, η εγκληματολογική ανάλυση παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα: μια συντονισμένη ενέδρα, απουσία ανταπόδοσης πυρών και μια υπολογισμένη κίνηση για την εξόντωση των επιζώντων.

Η επιστήμη της σφαγής

Η έρευνα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε μια τεχνική «τοπικής μαρτυρίας» και σε προηγμένη ηχητική βαλλιστική για την ανάλυση του ήχου των πυροβολισμών, προκειμένου να προσδιοριστεί η απόσταση, ο τύπος του όπλου και η κατεύθυνση του σκοπευτή.

Οι ερευνητές ανέλυσαν το βίντεο που ανακτήθηκε από το τηλέφωνο του δολοφονημένου παραϊατρικού Ριφάατ Ραντουάν, ενός παραϊατρικού της PRCS που άρχισε να καταγράφει στις 5:09 π.μ., όταν ξεκίνησε η ενέδρα.

Σε ένα βίντεο διάρκειας πεντέμισι λεπτών, καταγράφηκαν τουλάχιστον 844 πυροβολισμοί. Σε συνδυασμό με άλλες ηχογραφήσεις, ο συνολικός αριθμός που καταγράφηκε έφτασε τουλάχιστον τους 910 πυροβολισμούς.

Στο βίντεο, που γυρίστηκε από το εσωτερικό ενός από τα δύο τελευταία ασθενοφόρα, ακούγεται ο Ραντουάν να ζητά συγχώρεση από τη μητέρα του και να απαγγέλλει την ισλαμική δήλωση πίστης, τη σαχάδα, πριν πεθάνει.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Earshot, το 93% αυτών των πυροβολισμών είχε ένα συγκεκριμένο ακουστικό χαρακτηριστικό: ένα «υπερηχητικό κρουστικό κύμα», ακολουθούμενο από έναν κρότο από το στόμιο του όπλου.

Αυτός ο συνδυασμός επιβεβαιώνει ότι η κάμερα – και οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια που είχαν μαζευτεί γύρω της – βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή πυρός.

«Η πυκνότητα των πυροβολισμών… συχνά υπερβαίνει τις 900 σφαίρες ανά λεπτό», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι, σε ένα σημείο, πέντε πυροβολισμοί εκτοξεύθηκαν σε μόλις 67 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Αυτός ο ρυθμός πυροβολισμών επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον πέντε σκοπευτές, πιθανώς πολλοί περισσότεροι, πυροβολούσαν ταυτόχρονα από έναν λοφίσκο σε απόσταση περίπου 40 μέτρων.

«Ισραηλινοί στρατιώτες έστησαν ενέδρα και υπέβαλαν τους Παλαιστίνιους εργαζόμενους σε συνεχή επίθεση με πυροβολισμούς για πάνω από δύο ώρες», μεταξύ 5:09 π.μ. και 7:13 π.μ., αναφέρει η έκθεση.

‘I did not take this path except to help people’ These were the final moments of Palestinian paramedic Rifaat Radwan, filmed by himself just before Israeli forces indiscriminately fired on their clearly marked and illuminated aid vehicle, killing him and 14 colleagues in Tel al… pic.twitter.com/LzXl0eVQcj — TRT World (@trtworld) April 5, 2025

Από την ενέδρα στην εκτέλεση

Η έκθεση αμφισβητεί την ισραηλινή αφήγηση για μια χαοτική «ζώνη μάχης».

Αντίθετα, περιγράφει μια μεθοδική σφαγή Παλαιστινίων εργαζομένων που ήταν καθ’ οδόν για να βοηθήσουν άτομα που είχαν τραυματιστεί από ισραηλινές επιθέσεις.

«Δεν υπήρξε ανταλλαγή πυρών στην περιοχή, ούτε απτή απειλή για την ασφάλεια των στρατιωτών. Αυτές οι επιθέσεις δεν συνέβησαν σε «εχθρική και επικίνδυνη ζώνη μάχης», όπως ισχυρίστηκαν οι ισραηλινοί εκπρόσωποι», αναφέρει η έκθεση.

Αναλύοντας το χρονικό διάστημα μεταξύ του ήχου των πυροβολισμών και της ηχούς τους που ανακλάται σε έναν κοντινό τοίχο από μπετόν, οι ερευνητές εντόπισαν την κίνηση των στρατιωτών.

Για τα πρώτα τέσσερα λεπτά, οι στρατιώτες παρέμειναν σε σταθερή θέση. Σ

τη συνέχεια, τα ηχητικά δεδομένα δείχνουν ότι το διάστημα μεταξύ των ηχών αυξάνεται, υποδηλώνοντας ότι οι στρατιώτες κατεβαίναν τον λόφο, προχωρώντας περίπου 50 μέτρα προς το κονβόι, ενώ συνέχιζαν να πυροβολούν.

«Fifteen Palestinian paramedics and first responders were executed in Rafah. Indifference is all they get.» — writes Ghada Ageel for #AJOpinion ⤵ https://t.co/rMURsLDrzS — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 7, 2025

Αυτό επιβεβαιώνει την κατάθεση του επιζώντα Ασάν αλ Νασάσρα, εργαζόμενου της PRCS, ο οποίος είπε στους ερευνητές:

«Περπατούσαν ανάμεσα [στους εργαζόμενους της ανθρωπιστικής βοήθειας] και πυροβολούσαν».

Τα πιο ανατριχιαστικά ευρήματα αφορούν τις τελευταίες στιγμές της επίθεσης.

Η ανάλυση μιας τηλεφωνικής κλήσης που πραγματοποίησε στη συνέχεια ο παραϊατρικός Ασράφ Αμπού Λιμπντά στους αποστολείς καταγράφει την άφιξη των στρατιωτών στα οχήματα.

Η ανάλυση του ήχου εντοπίζει συγκεκριμένους πυροβολισμούς όπου ο διακριτός «υπερηχητικός κρότος» της σφαίρας εξαφανίζεται, αφήνοντας μόνο τον κρότο της κάννης. Από βαλλιστικής άποψης, αυτό υποδηλώνει ότι ο σκοπευτής βρισκόταν σε απόσταση 1 έως 4 μέτρων από το θύμα.

Αυτοί οι πυροβολισμοί συμπίπτουν με τους τελευταίους ήχους κίνησης του Αμπού Λίμπντα, υποδηλώνοντας ότι πυροβολήθηκε ενώ βρισκόταν ξαπλωμένος στο έδαφος. Ένας γιατρός που εξέτασε αργότερα τα πτώματα επιβεβαίωσε ότι τα τραύματα ήταν συμβατά με δολοφονίες «τύπου εκτέλεσης».

Η βίαιη δολοφονία των 15 εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις τον Μάρτιο του 2025 προκάλεσε οργή, αλλά το Ισραήλ δεν αντιμετώπισε νομικές ή πολιτικές συνέπειες, καθώς συνέχισε να λαμβάνει υποστήριξη από τους δυτικούς συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Breaking: The Palestinian Red Crescent mourns eight of its paramedics who were executed by the Israeli army in Rafah after entering the city in response to an emergency call. A ninth team member remains missing. pic.twitter.com/9YelugVX0J — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 30, 2025

Απόκρυψη των αποδεικτικών στοιχείων

Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς τη συστηματική προσπάθεια των ισραηλινών δυνάμεων να αποκρύψουν τη σφαγή στις ώρες που ακολούθησαν.

Δορυφορικές εικόνες από εκείνο το πρωί αποκάλυψαν ότι μπουλντόζες είχαν αποσταλεί στον τόπο του συμβάντος. Τα οχήματα έκτακτης ανάγκης καταστράφηκαν και θάφτηκαν, ενώ κατασκευάστηκαν χωμάτινοι αναχώματα πάνω από τον τόπο του συμβάντος για να εμποδίσουν την ορατότητα.

Αυτά τα εγκληματολογικά ευρήματα συνάδουν με τις αποκλειστικές δορυφορικές εικόνες που απέκτησε πέρυσι η υπηρεσία επαλήθευσης γεγονότων Sanad του Al Jazeera.

Σε μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 30 Μαρτίου 2025, η Sanad αποκάλυψε εικόνες που τραβήχτηκαν στις 25 Μαρτίου και δείχνουν ότι τουλάχιστον πέντε οχήματα διάσωσης είχαν «καταστραφεί εντελώς» και θαφτεί στην άμμο από τις ισραηλινές δυνάμεις στον τόπο της σφαγής.

Την εποχή εκείνη, η Παλαιστινιακή Πολιτική Άμυνα καταδίκασε την πράξη ως «έγκλημα εξόντωσης», δηλώνοντας ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «αλλοίωσαν σκόπιμα τα ορόσημα του τόπου» και χρησιμοποίησαν βαριά μηχανήματα για να κρύψουν τα πτώματα των θυμάτων.

«Το ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό ενήργησε σκόπιμα για να αποκρύψει και να καταστρέψει τα αποδεικτικά στοιχεία… θάβοντας τα πτώματα των θυμάτων [και] τα κινητά τηλέφωνα», αναφέρει η έκθεση της Forensic Architecture.

Ο επιζών αλ Νασάσρα συνελήφθη, μεταφέρθηκε στο διαβόητο στρατόπεδο κράτησης Σδε

Τεϊμάν του Ισραήλ και βασανίστηκε για 37 ημέρες.

Κατέθεσε ότι οι στρατιώτες κατάσχεσαν και έθαψαν το τηλέφωνό του, πιθανώς για να αποκρύψουν αποδεικτικά στοιχεία.

Λάλας, Γιοτάμ και Αματζία

Σε μια σπάνια περίπτωση ταυτοποίησης, η ανάλυση του ήχου κατάφερε να απομονώσει και να ενισχύσει τις φωνές των ισραηλινών στρατιωτών που μιλούσαν εβραϊκά κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η έρευνα ταυτοποιεί τρεις στρατιώτες με τα ονόματά τους – Ελιάς (αναφερόμενος ως Λάλας), Γιοτάμ και Αμαζία – με βάση τις συνομιλίες τους καθώς κινούνταν ανάμεσα στα πτώματα.

Σε μια ηχογράφηση, ακούγεται ένας στρατιώτης να ρωτά: «Λάλας, τελείωσες;» πριν λάβει την εντολή να «στρέψει τα όπλα εναντίον τους».

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δεν υπήρξε ανταλλαγή πυρών στην περιοχή και καμία απτή απειλή για την ασφάλεια αυτών των στρατιωτών», διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς του Ισραήλ για μάχη.

Αντίθετα, τεκμηριώνει μια σκόπιμη επίθεση εναντίον ενός ανθρωπιστικού κονβόι που κατέληξε στην υπολογισμένη εκτέλεση όσων επέζησαν από την αρχική επίθεση.