Κακλαμάνης: Πρέπει η ΝΔ να αποφασίσει αν θα δεχθεί να αφήσει την ηγεσία ο Μητσοτάκης, όπως ζητά ο Ανδρουλάκης, για να γίνει συγκυβέρνηση

«Επειδή εγώ την παράταξή μου την ξέρω καλύτερα από τις γραμμές της παλάμης μου, διότι εγώ είμαι οργανωμένος από το 1964, το πολιτικό pH της παράταξης το ξέρω ίσως καλύτερα από τον οποιονδήποτε, κάνω μια πρόβλεψη: μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής όσοι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν φύγει δεξιότερα, θυμηθείτε την ημέρα που σας το λέω, το 50% εξ αυτών τη δεύτερη Κυριακή θα είναι δεξιά» τονίζει ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης που με την νηφαλιότητα που τον διακρίνει μιλά στη Ράνια Τζίμα στο πλαίσιο του κύκλου συζητήσεων στο in, για την πολιτική συγκυρία, τη λειτουργία της Βουλής, που κρίθηκε να αντιμετωπίσει μεταξύ άλλων τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και όλα τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Οι υπουργοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή και το άρθρο 86 να παρέχει μια μίνιμουμ προστασία

Ο Νικήτας Κακλαμάνης δεν θεωρεί ανέφικτο στόχο για τη ΝΔ την επίτευξη αυτοδυναμίας στις κάλπες της δεύτερης Κυριακής, με την επισήμανση ωστόσο της ρευστότητας που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, με νέα κόμματα να βρίσκονται στα σκαριά, αν και η εκτίμησή του για τον Αντώνη Σαμαρά («όχι ενημέρωση ή πληροφόρηση», όπως σπεύδει να τονίσει) είναι ότι δεν θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος.

Ωστόσο με το πιθανότερο σενάριο, βάσει όλων των σημερινών δεδομένων, να είναι ότι το ποσοστό της ΝΔ δεν θα επαρκεί για τον σχηματισμό κυβέρνησης, πετάει το μπαλάκι στο ΠΑΣΟΚ, περιγράφοντας -με δόση ρεαλισμού, αλλά και κυνισμού- το δίλημμα στο οποίο θα βρεθεί ο παρακολουθούμενος από την κυβέρνηση της ΝΔ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Θεσμικά σοβαρό το ζήτημα των υποκλοπών, αλλά «ο Ανδρουλάκης θα κληθεί να αποφασίσει αν θα αφήσει ακυβέρνητη τη χώρα» λέει ουσιαστικά ο κ. Κακλαμάνης, με παραπομπή και στις αλλεπάλληλες εκλογές του 1989.

Έχει ενοχληθεί συναισθηματικά και ιδεολογικά ένα μεγάλο κομμάτι μας, αλλά μετά τη μετά τη δεύτερη κάλπη βρίζοντας ή χαρούμενοι θα γυρίσουν στην πολιτική μήτρα από την οποία προέρχονται και θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία

Πρέπει να αποφασίσει όλο το κόμμα της ΝΔ

Η επιλογή προσώπου κοινής αποδοχής για τη θέση του πρωθυπουργού προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, δεν φαίνεται να αποτελεί για τον κ. Κακλαμάνη ενδεδειγμένη λύση. Όπως χαρακτηριστικά λέει ως «παλιός κοινοβουλευτικός», όλοι σε αυτόν τον τόπο «γνωρίζουμε ότι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα βγαίνει, ο λαός δεν αποφασίζει μόνο ποιο κόμμα θέλει να τον κυβερνήσει, αποφασίζει και ποιον θέλει να έχει πρωθυπουργό. Είμαστε κατεξοχήν χώρα με αρχηγικά κόμματα. Δεν ψηφίζει μόνο Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και Κυριάκο Μητσοτάκη για πρωθυπουργό ή ψηφίζει ΠΑΣΟΚ και Νίκο Ανδρουλάκη για τον όποιο ρόλο. Άρα δεν είμαι σίγουρος ότι πρέπει να γίνει τέτοιου είδους συμβιβασμός, γιατί είναι σαν να μην λαμβάνεις υπ’ όψιν την ετυμηγορία του ελληνικού λαού».

Προσθέτει μάλιστα ότι η αποχώρηση από την ηγεσία του κόμματος δεν μπορεί να αποτελεί μια προσωπική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. «Πρέπει όλο το κόμμα να πάρει την απόφαση κατά την άποψή μου. Όχι ένα άτομο μόνο του να πει μένω ή φεύγω».

Οι δελφίνοι και οι πρώην πρωθυπουργοί

Ο κ. Κακλαμάνης προσυπογράφει τη θέση που εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας ότι η παράταξη της ΝΔ είναι πολύ μεγαλύτερη από τα ποσοστά που της δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, όπως δεν παραλείπει να σημειώσει, παρόμοια πράγματα τα λέει και ο ίδιος καθημερινά σε στελέχη της ΝΔ, αλλά δεν παίρνουν τέτοια δημοσιότητα γιατί ο ίδιος δεν είναι «δελφίνος» σε αντίθεση με τον κ. Δένδια, κάτι που σπεύδει να τονίσει «δεν είναι καθόλου κακό», αφού «σε όλα τα κόμματα υπάρχουν οι φιλοδοξούντες να αντικαταστήσουν κάποια μέρα τον υπάρχοντα αρχηγό».

Ωστόσο το καρφί προς τον κ. Δένδια ότι «δεν φτάνει μόνο να κάνουμε κριτική, αλλά πρέπει να προτείνουμε και πώς θα διορθωθούν τα κακώς κείμενα» επεκτείνεται και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά για τους οποίους πάντως ο κ. Κακλαμάνης μιλά με ζεστά λόγια.

Ειδικά δε για τον κ. Καραμανλή τονίζει ότι «πιο παραταξιακός άνθρωπος από τον Καραμανλή δεν υπάρχει σήμερα μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο Καραμανλής δεν θα έκανε ποτέ κάτι να βλάψει την παράταξη».

Στην ερώτηση που προκύπτει μοιραία αν ο κ. Σαμαράς θα έπραττε διαφορετικά, η προσεκτική απάντηση Κακλαμάνη είναι «Δεν το γνωρίζω. Γιατί ναι μεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις μας, τον Αντώνη εγώ τον σέβομαι και τον εκτιμώ, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του […] Εγώ είπα ότι στενοχωρήθηκα που ο Αντώνης δεν είναι μαζί μας και θα στενοχωρηθώ ακόμα περισσότερο… διότι αν κάνει το κόμμα, εγώ δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάκτυλό μου, θα αντιπαρατεθώ πολιτικά μαζί του».